КАПЕРНАУМ
КАПЕРНАУМ - древний город в Галилее на северо-восточном побережье Генисаретского озера.
Согласно археологическим исследованиям, Капернаум возник в эпоху эллинизма. Был спланирован по гипподамовой системе с осевой улицей и рядом поперечных улиц, шедших с запада на восток. В больших домах жило по несколько родственных семей. Городские термы отделяли богатые кварталы от бедных. Согласно Евангелиям, в Капернауме и его окрестностях проповедовал, исцелял, совершал чудеса Иисус Христос (Мф. 4:13, 8:5, 11:23; Мк. 1:21-28, 2:1-12; Лк. 4:31-41, 7:1-10; Ин. 4:46-54, 6:22-59). Здесь были синагога, дом апостолов Петра и Андрея (Мф. 8:14, 17:25; Мк. 1:29, 2:1, 3:20, 9:33), располагались римский гарнизон, пункт сбора пошлин (Мф. 9:9). Капернаум был известен Иосифу Флавию (I век). С приходом в 638 году в Палестину арабов город был заброшен.
Идентифицирован в 1894 году как арабское местечко Талхум. Археологические раскопки, которые с 1905 года вели учёные-францисканцы, выявили в западной (бедной) части Капернаума религиозные центры христиан и иудеев. Важной находкой стало обнаружение христианского паломнического комплекса IV-VII веков. В его составе находилась октагональная церковь (начало VI века) с мозаичным полом, маленьким баптистерием в апсиде и 5 портиками. Под церковью - руины здания, стены главного зала которого покрывала роспись. На ней осталось множество граффити паломников IV век (в основном греческих). При возведении этого здания были использованы остатки постройки из базальта, которая отождествляется с домом апостола Петра (I век). О превращении в церковь «дома апостола» сообщает паломница Эгерия (Этерия; IV век), а о «базилике» на его месте - «Аноним из Пьяченцы» (около 570 года). Др. паломники упоминают в Капернауме почитаемые дома Зеведея, апостолов - братьев Иоанна (Иоанна Богослова) и Иакова Зеведеевых.
При раскопках также обнаружены здания синагог. Синагога из белого камня IV-V веков имела молитвенный зал с коринфскими колоннами и скамьями вдоль трёх сторон (с южной стороны помещались арка и престол Моисея). Эту синагогу посещали Эгерия и др. раннехристианские паломники. Под «белой» синагогой открыты остатки синагоги I-II веков н. э. из мощных блоков чёрного базальта. Ещё ниже обнаружены жилища эпохи среднего бронзового века (1900-1550 годы до н. э.), доперсидского (538-332 годы до н. э.) и начала римского (I век до н. э.) периодов.
Иллюстрация:
Капернаум. Руины синагоги. IV-V века. Архив БРЭ.