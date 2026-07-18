КАПЕРНАУМ

КАПЕРНАУМ - древний город в Галилее на северо-восточном побережье Генисаретского озера.

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям, Капернаум воз­ник в эпо­ху эл­ли­низ­ма. Был спла­ни­ро­ван по гип­по­да­мо­вой сис­те­ме с осе­вой ули­цей и ря­дом по­пе­реч­ных улиц, шед­ших с за­па­да на вос­ток. В боль­ших до­мах жи­ло по не­сколь­ко род­ст­вен­ных се­мей. Городские тер­мы от­де­ля­ли бо­га­тые квар­та­лы от бед­ных. Со­глас­но Еван­ге­ли­ям, в Капернауме и его ок­ре­ст­но­стях про­по­ве­до­вал, ис­це­лял, со­вер­шал чу­де­са Ии­сус Хри­стос (Мф. 4:13, 8:5, 11:23; Мк. 1:21-28, 2:1-12; Лк. 4:31-41, 7:1-10; Ин. 4:46-54, 6:22-59). Здесь бы­ли си­на­го­га, дом апо­сто­лов Пет­ра и Ан­д­рея (Мф. 8:14, 17:25; Мк. 1:29, 2:1, 3:20, 9:33), рас­по­ла­га­лись римский гар­ни­зон, пункт сбо­ра пош­лин (Мф. 9:9). Капернаум был из­вес­тен Ио­си­фу Фла­вию (I век). С при­хо­дом в 638 году в Па­ле­сти­ну ара­бов го­род был за­бро­шен.

Иден­ти­фи­ци­ро­ван в 1894 году как арабское мес­теч­ко Тал­хум. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки, ко­то­рые с 1905 года ве­ли учё­ные-фран­ци­скан­цы, вы­яви­ли в за­пад­ной (бед­ной) час­ти Капернаума религиозные цен­тры хри­сти­ан и иу­де­ев. Важ­ной на­ход­кой ста­ло об­на­ру­же­ние хри­сти­ан­ско­го па­лом­нического ком­плек­са IV-VII веков. В его со­ста­ве на­хо­ди­лась ок­та­го­наль­ная цер­ковь (начало VI века) с мо­за­ич­ным по­лом, ма­лень­ким бап­ти­сте­ри­ем в ап­си­де и 5 пор­ти­ка­ми. Под цер­ко­вью - руи­ны зда­ния, сте­ны главного за­ла ко­то­ро­го по­кры­ва­ла рос­пись. На ней ос­та­лось мно­же­ст­во граф­фи­ти па­лом­ни­ков IV век (в основном гре­че­ских). При воз­ве­де­нии это­го зда­ния бы­ли ис­поль­зо­ва­ны ос­тат­ки по­строй­ки из ба­заль­та, ко­то­рая ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с до­мом апостола Пет­ра (I век). О пре­вра­ще­нии в цер­ковь «до­ма апо­сто­ла» со­об­ща­ет па­лом­ни­ца Эге­рия (Эте­рия; IV век), а о «ба­зи­ли­ке» на его мес­те - «Ано­ним из Пья­чен­цы» (около 570 года). Др. па­лом­ни­ки упо­ми­на­ют в Капернауме по­чи­тае­мые до­ма Зе­ве­дея, апо­сто­лов - брать­ев Ио­ан­на (Иоан­на Бо­го­сло­ва) и Иа­ко­ва Зе­ве­дее­вых.

При рас­коп­ках так­же об­на­ру­же­ны зда­ния си­на­гог. Си­на­го­га из бе­ло­го кам­ня IV-V веков име­ла мо­лит­вен­ный зал с ко­ринф­ски­ми ко­лон­нами и скамь­я­ми вдоль трёх сто­рон (с южной сто­ро­ны по­ме­ща­лись ар­ка и пре­стол Мои­сея). Эту си­на­го­гу по­се­ща­ли Эге­рия и др. ран­не­хри­сти­ан­ские па­лом­ни­ки. Под «бе­лой» си­на­го­гой от­кры­ты ос­тат­ки си­на­го­ги I-II веков н. э. из мощ­ных бло­ков чёр­но­го ба­заль­та. Ещё ни­же об­на­ру­же­ны жи­ли­ща эпо­хи сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (1900-1550 годы до н. э.), до­пер­сид­ско­го (538-332 годы до н. э.) и на­ча­ла рим­ско­го (I век до н. э.) пе­рио­дов.

Иллюстрация:

Ка­пер­на­ум. Руи­ны си­на­го­ги. IV-V века. Архив БРЭ.

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