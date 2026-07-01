КАПЕЛЛЕН ТОТ ДЕН ПОЛ

КАПЕЛЛЕН ТОТ ДЕН ПОЛ ЙОАН ДЕРК ВАН ДЕР - барон, нидерландский государственный и политический деятель.

Из се­мьи офи­це­ра ни­дерландской ар­мии. В 1758-1763 годах изу­чал юрис­пру­ден­цию в Ут­рех­те, в го­ды учё­бы по­зна­ко­мил­ся с идея­ми Про­све­ще­ния. Про­яв­лял ин­те­рес к тру­дам английских фи­лосо­фов, не­ко­то­рые из них он пе­ре­вёл и опуб­ли­ко­вал на ни­дерландском языке (со­чи­не­ния Дж. При­стли , Р. Прай­са, Э. Флет­че­ра). С 1772 года де­пу­тат шта­тов провинции Ове­рэйс­сел.

Вы­сту­пал с кри­ти­кой Виль­гель­ма V и ре­ген­тов, про­тив про­во­ди­мо­го им уве­ли­че­ния ар­мии, за ук­ре­п­ле­ние фло­та, кри­ти­ко­вал про­анг­лий­скую по­ли­ти­ку оран­жи­стов. За­щи­щая пра­ва сель­ских жи­те­лей Ове­рэйс­се­ла, тре­бо­вал от­ме­ны по­вин­но­стей, со­хра­няв­ших­ся со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья. Все­це­ло под­дер­жи­вал борь­бу британских североамериканских ко­ло­ний за не­зави­си­мость, в 1780 году ор­га­ни­зо­вал сбор средств для них, всту­пил в пе­ре­пис­ку с ря­дом американских по­ли­тических дея­те­лей; по­сле об­ра­зо­ва­ния США вёл ак­тив­ную аги­та­цию за их при­зна­ние (во мно­гом бла­го­да­ря его дея­тель­но­сти в апреле 1782 года Со­еди­нён­ные про­вин­ции вто­ры­ми по­сле Фран­ции при­зна­ли США).

За от­кры­тую оп­по­зи­цию Капеллену бы­ло за­пре­ще­но в 1778-1782 годах уча­ст­во­вать в за­се­да­ни­ях шта­тов, в прес­се бы­ла раз­вёр­ну­та по­ро­ча­щая его кам­па­ния. По­сле по­бе­ды ни­дерландского фло­та в сра­же­нии близ Дог­гер-бан­ки 05.08.1781 года, в хо­де 4-й анг­ло-голландской вой­ны (смотрите Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков), он ано­ним­но на­пи­сал пам­флет-ма­ни­фест «К на­ро­ду Ни­дер­лан­дов» («Aan het Volk van Nederland»), при­зы­вав­ший на­се­ле­ние стра­ны к ре­ши­тель­ным дей­ст­ви­ям. В нём вы­дви­га­лись серь­ёз­ные об­ви­не­ния про­тив Виль­гель­ма V, «узур­пиро­вав­ше­го су­ве­рен­ные пра­ва на­ро­да». Пам­флет был на­пе­ча­тан в Австрийских Ни­дер­лан­дах и в ночь с 25 на 26.09.1781 года тай­но рас­про­стра­нён во мно­гих го­ро­дах Со­еди­нён­ных про­вин­ций. Он ока­зал ог­ром­ное влия­ние на раз­ви­тие пат­рио­тов дви­же­ния, стал его про­грамм­ным до­ку­мен­том, а Капеллен - од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей это­го дви­же­ния. Ав­тор­ст­во пам­фле­та «К на­ро­ду Ни­дер­лан­дов» бы­ло ус­та­нов­ле­но толь­ко в 1891 году.