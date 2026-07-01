КАПЕЛЛЕН ТОТ ДЕН ПОЛ
КАПЕЛЛЕН ТОТ ДЕН ПОЛ ЙОАН ДЕРК ВАН ДЕР - барон, нидерландский государственный и политический деятель.
Из семьи офицера нидерландской армии. В 1758-1763 годах изучал юриспруденцию в Утрехте, в годы учёбы познакомился с идеями Просвещения. Проявлял интерес к трудам английских философов, некоторые из них он перевёл и опубликовал на нидерландском языке (сочинения Дж. Пристли, Р. Прайса, Э. Флетчера). С 1772 года депутат штатов провинции Оверэйссел.
Выступал с критикой Вильгельма V и регентов, против проводимого им увеличения армии, за укрепление флота, критиковал проанглийскую политику оранжистов. Защищая права сельских жителей Оверэйссела, требовал отмены повинностей, сохранявшихся со времён Средневековья. Всецело поддерживал борьбу британских североамериканских колоний за независимость, в 1780 году организовал сбор средств для них, вступил в переписку с рядом американских политических деятелей; после образования США вёл активную агитацию за их признание (во многом благодаря его деятельности в апреле 1782 года Соединённые провинции вторыми после Франции признали США).
За открытую оппозицию Капеллену было запрещено в 1778-1782 годах участвовать в заседаниях штатов, в прессе была развёрнута порочащая его кампания. После победы нидерландского флота в сражении близ Доггер-банки 05.08.1781 года, в ходе 4-й англо-голландской войны (смотрите Англо-голландские войны XVII-XVIII веков), он анонимно написал памфлет-манифест «К народу Нидерландов» («Aan het Volk van Nederland»), призывавший население страны к решительным действиям. В нём выдвигались серьёзные обвинения против Вильгельма V, «узурпировавшего суверенные права народа». Памфлет был напечатан в Австрийских Нидерландах и в ночь с 25 на 26.09.1781 года тайно распространён во многих городах Соединённых провинций. Он оказал огромное влияние на развитие патриотов движения, стал его программным документом, а Капеллен - одним из руководителей этого движения. Авторство памфлета «К народу Нидерландов» было установлено только в 1891 году.