КАПЕЛЛАН

КАПЕЛЛАН

1) в Рим­ско-ка­то­лической и Анг­ли­кан­ской церк­вах свя­щен­ник, осу­ще­ст­в­ляю­щий пас­тыр­ское по­пе­че­ние над оп­ре­де­лён­ной об­щи­ной или осо­бой груп­пой ве­рую­щих. Тер­мин «капеллан» пер­во­на­чаль­но обоз­на­чал кли­ри­ков, ох­ра­няв­ших часть пла­ща (латинский cappa) - ре­ли­к­вию святого Мар­ти­на Тур­ско­го , с VII века на­хо­див­шую­ся в двор­цо­вой ча­сов­не (ка­пел­ле) франк­ских ко­ро­лей. Со вре­ме­нем это на­зва­ние рас­про­стра­ни­лось на всех при­двор­ных свя­щен­ни­ков, позд­нее - на свя­щен­ни­ков при до­мо­вых церк­вах и ча­сов­нях, в жен­ских мо­на­сты­рях, на су­дах, в боль­ни­цах, при­ютах, тюрь­мах, учеб­ных за­ве­де­ни­ях, по­соль­ст­вах и др. Капелланом ино­гда на­зы­ва­ют так­же по­мощ­ни­ка при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка. С 1968 года в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви су­ще­ст­ву­ет по­чёт­ный ти­тул капеллана па­пы Рим­ско­го.

2) Осо­бый свя­щен­но­слу­жи­тель в во­оруженных си­лах не­ко­то­рых го­су­дарств, в обя­зан­но­сти ко­то­ро­го вхо­дит со­вер­ше­ние бо­го­слу­же­ний и ду­хов­ное на­став­ни­че­ст­во во­ен­но­слу­жа­щих. В XIX - начале XX веков в российской ар­мии капелланами на­зы­ва­ли ка­то­лических свя­щен­ни­ков.

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