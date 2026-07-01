КАПЕЛЛАН
КАПЕЛЛАН
1) в Римско-католической и Англиканской церквах священник, осуществляющий пастырское попечение над определённой общиной или особой группой верующих. Термин «капеллан» первоначально обозначал клириков, охранявших часть плаща (латинский cappa) - реликвию святого Мартина Турского, с VII века находившуюся в дворцовой часовне (капелле) франкских королей. Со временем это название распространилось на всех придворных священников, позднее - на священников при домовых церквах и часовнях, в женских монастырях, на судах, в больницах, приютах, тюрьмах, учебных заведениях, посольствах и др. Капелланом иногда называют также помощника приходского священника. С 1968 года в Римско-католической церкви существует почётный титул капеллана папы Римского.
2) Особый священнослужитель в вооруженных силах некоторых государств, в обязанности которого входит совершение богослужений и духовное наставничество военнослужащих. В XIX - начале XX веков в российской армии капелланами называли католических священников.