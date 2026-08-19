КАПЦЕВИЧ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

КАПЦЕВИЧ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1823 год), генерал от артиллерии (1835 год).

Окон­чил Ар­тил­ле­рий­ский и Ин­же­нер­ный шля­хет­ный Ка­дет­ский кор­пус (1792 год). Шеф Артиллерийского ба­таль­о­на сво­его име­ни (1797 год). Де­жур­ный ге­не­рал при во­енном министре А.А. Арак­чее­ве(1808 год). В Отечественную вой­ну 1812 , ко­ман­дуя ди­ви­зи­ей, от­ли­чил­ся в Смо­лен­ском, Бо­ро­дин­ском, Та­ру­тин­ском, Ма­ло­яро­сла­вец­ком и других сра­же­ни­ях. Уча­ст­во­вал в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года, в хо­де ко­то­ро­го, не­смот­ря на силь­ное ра­не­ние в но­гу, од­ним из пер­вых во­шёл в го­род, а так­же во взя­тии Па­ри­жа 18(30).03.1814 года и в кам­па­нии 1815 года. За­тем в от­став­ке. Вновь на во­енной служ­бе - командующий Отдельного Си­бир­ско­го кор­пу­са (1819-1827 года). Генерал-гу­бер­на­тор Западной Си­би­ри (1822-1827 года). Ввёл об­щественное хле­бо­па­ше­ст­во и об­щественные мель­ни­цы: со­б­ран­ный ка­за­ка­ми уро­жай рас­пре­де­лял­ся сре­ди них, из­лиш­ки про­да­ва­лись, а вы­ру­чен­ные день­ги шли на под­дер­жа­ние их до­маш­не­го хо­зяй­ст­ва и на по­куп­ку сна­ря­же­ния. Соз­дал 2 внеш­них ок­ру­га с цен­тра­ми в Кок­че­та­ве и Кар­ка­ра­лин­ске, в ко­то­рые во­шли во­лос­ти, объ­е­ди­няв­шие ка­захские ау­лы, доб­ро­воль­но при­няв­шие пред­ло­жен­ную им но­вую сис­те­му управ­ле­ния. Это зна­чи­тель­но ук­ре­пи­ло по­зи­ции Российской им­пе­рии в Средней Азии. По­ла­гая, что для жи­те­лей Си­би­ри за­труд­ни­тель­но по­лу­чить об­ра­зо­ва­ние в Ев­ропейской Рос­сии, Капцевич вы­сту­пил ав­то­ром про­ек­та соз­да­ния уни­вер­си­те­та в Си­би­ри (город Омск). По его мне­нию, фи­нан­си­ро­ва­ние уни­вер­си­те­та долж­но бы­ло вес­тись на сред­ст­ва, по­лу­чен­ные пу­тём об­ло­же­ния кре­сть­ян об­роч­ным пла­те­жом за рыб­ную лов­лю (про­ект не по­лу­чил под­держ­ки). В 1824 году Капцевич пред­ло­жил на рас­смот­рение Се­на­ту во­прос о пе­ре­не­се­нии Главного управ­ле­ния Западной Си­би­ри из То­боль­ска в Омск, ар­гу­мен­ти­руя это бо­лее вы­год­ным стра­те­гическим по­ло­же­ни­ем по­след­не­го (ре­ше­ние при­ня­то в 1839 году).

Командир Отдельного кор­пу­са внутренней стра­жи (1828-1840 годы). Спо­соб­ст­во­вал уве­ли­че­нию чис­лен­но­сти лич­но­го со­ста­ва кор­пу­са, ук­реп­ле­нию во­енной дис­ци­пли­ны слу­жив­ших в нём лиц и улуч­ше­нию их ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния.

На­граж­дён ор­де­на­ми: Святого Ге­ор­гия 3-й (1812 год) и 2-й (1813 год) сте­пе­ней, Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1813 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1836 год) и Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1834 год).