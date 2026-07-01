КАПАН

КАПАН - город в юго-восточной части Армении.

Население 35,1 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на скло­нах Зан­ге­зур­ско­го хреб­та, в до­ли­не реки Во­хчи (при­ток Арак­са), близ гра­ни­цы с Азер­бай­джа­ном. Ко­неч­ная стан­ция железнодорожной вет­ки от ли­нии Ба­ку - Ере­ван.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках V века. В XVIII веке стал цен­тром армянского ос­во­бо­дительного дви­же­ния во гла­ве с Да­вид-Бе­ком про­тив Ира­на и Ос­ман­ской им­пе­рии. Го­род с 1938 года.

Крае­ведческий му­зей. Дра­ма­тический те­атр. Гор­но-ме­тал­лур­гический ком­би­нат (вы­плав­ка ме­ди), све­то­тех­нический за­вод, ме­бель­ная и три­ко­таж­ная фаб­ри­ки. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (за­во­ды: кон­серв­ный, мо­лоч­ный и др.); пти­це­фаб­ри­ка. ГЭС.

Близ Капана - до­бы­ча мед­ных руд; руи­ны мо­на­сты­рей Ваа­на­ванк (X-XI века), Га­лид­зор (X век, в 1723 году пе­ре­стро­ен в кре­пость), кре­по­сти Ба­га­берд (XII век), церк­ви X-XVII веков.

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