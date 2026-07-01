КАПАН
КАПАН - город в юго-восточной части Армении.
Население 35,1 тыс. человек (2008 год). Расположен на склонах Зангезурского хребта, в долине реки Вохчи (приток Аракса), близ границы с Азербайджаном. Конечная станция железнодорожной ветки от линии Баку - Ереван.
Впервые упоминается в источниках V века. В XVIII веке стал центром армянского освободительного движения во главе с Давид-Беком против Ирана и Османской империи. Город с 1938 года.
Краеведческий музей. Драматический театр. Горно-металлургический комбинат (выплавка меди), светотехнический завод, мебельная и трикотажная фабрики. Предприятия пищевой промышленности (заводы: консервный, молочный и др.); птицефабрика. ГЭС.
Близ Капана - добыча медных руд; руины монастырей Ваанаванк (X-XI века), Галидзор (X век, в 1723 году перестроен в крепость), крепости Багаберд (XII век), церкви X-XVII веков.