КАПАЕВ ИСА СУЮНОВИЧ

КАПАЕВ ИСА СУЮНОВИЧ - ногайский прозаик, поэт, народный писатель Карачаево-Черкесии.

Сын пи­са­те­ля С. И. Ка­пае­ва (1927-2001 годы). Окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1975 год). Пи­шет на рус­ском и но­гай­ском язы­ках. Пе­ча­та­ет­ся с 1968 года. Ори­ен­ти­ру­ясь в сво­ём твор­че­ст­ве на тра­ди­ции русской клас­си­ки (А. П. Че­хов, Ф. М. Дос­то­ев­ский), Капаев прив­нёс в но­гай­скую про­зу уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм, фи­ло­со­фич­ность.

Центральная те­ма Капаева - ос­мыс­ле­ние на­ро­дом собственной ис­то­рии как не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие его са­мо­иден­ти­фи­ка­ции - на­шла вы­ра­же­ние в по­вес­тях «Ска­за­ние о Сын­тас­лы» (1977 год), «Са­лам, Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич» (1982 год), «Гар­мо­ни­ст­ка» (1985 год); ро­ма­нах «Во­кзал» (1979 год), «Кни­га от­ра­же­ний» (1989-1991 годы); в книге «Уп­лы­ваю­щие те­ни» (1999 год).

С начала 2000-х годов пи­шет так­же сти­хи. Ос­но­ва­тель (1991 год, совместно с В. С. Ка­за­ко­вым) и главный редактор журнала «По­ло­вец­кая лу­на», по­свя­щён­но­го но­гай­ской куль­ту­ре. Соз­да­тель Народного му­зея ис­то­рии и куль­ту­ры но­гай­цев в ау­ле Эр­кин-Халк (2004 год).