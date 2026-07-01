КАПАЕВ ИСА СУЮНОВИЧ
КАПАЕВ ИСА СУЮНОВИЧ - ногайский прозаик, поэт, народный писатель Карачаево-Черкесии.
Сын писателя С. И. Капаева (1927-2001 годы). Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве (1975 год). Пишет на русском и ногайском языках. Печатается с 1968 года. Ориентируясь в своём творчестве на традиции русской классики (А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский), Капаев привнёс в ногайскую прозу углублённый психологизм, философичность.
Центральная тема Капаева - осмысление народом собственной истории как необходимое условие его самоидентификации - нашла выражение в повестях «Сказание о Сынтаслы» (1977 год), «Салам, Михаил Андреевич» (1982 год), «Гармонистка» (1985 год); романах «Вокзал» (1979 год), «Книга отражений» (1989-1991 годы); в книге «Уплывающие тени» (1999 год).
С начала 2000-х годов пишет также стихи. Основатель (1991 год, совместно с В. С. Казаковым) и главный редактор журнала «Половецкая луна», посвящённого ногайской культуре. Создатель Народного музея истории и культуры ногайцев в ауле Эркин-Халк (2004 год).