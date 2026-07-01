КАОЛАК
КАОЛАК - город на западе Сенегала.
Население 179,6 тыс. человек (2008 год; четвёртый по численности населения город страны после Дакара, Тиеса и Мбура). Узел автодорог. Железной дорогой связан с Дакаром. Порт на реке Салум.
Время основания города неизвестно. Столица раннегосударственного образования народа серер - Салум. С установлением в начале XIX века французского колониального господства центр переработки арахиса. Быстро развивался после открытия в 1911 году железнодорожной линии Дакар - Нигер. С начала XX века резиденция суфийского ордена Тиджанийя. Мечеть Медина-Байе - одна из крупнейших в Сенегале. Научный центр агрономических исследований.
Каолак - торговый центр сельскохозяйственного района (зерновые, арахис). Переработка сельскохозяйственной продукции (в т. ч. производство арахисового масла). Добыча соли из морской воды.