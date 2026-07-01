КАОЛАК

КАОЛАК - город на западе Сенегала.

Население 179,6 тыс. человек (2008 год; чет­вёр­тый по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Да­ка­ра, Тие­са и Мбу­ра). Узел ав­то­дорог. Же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с Да­ка­ром. Порт на реке Са­лум.

Вре­мя ос­но­ва­ния го­ро­да не­из­вест­но. Сто­ли­ца ран­не­го­су­дарственного об­ра­зо­ва­ния на­ро­да се­рер - Са­лум. С ус­та­нов­ле­ни­ем в начале XIX века французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства центр пе­ре­ра­бот­ки ара­хи­са. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся по­сле от­кры­тия в 1911 году железнодорожной ли­нии Да­кар - Ни­гер. С начала XX века ре­зи­ден­ция су­фий­ско­го ор­де­на Тид­жа­нийя. Ме­четь Ме­ди­на-Байе - од­на из круп­ней­ших в Се­не­га­ле. На­учный центр аг­ро­но­мических ис­сле­до­ва­ний.

Каолак - тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, ара­хис). Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции (в т. ч. про­изводство ара­хи­со­во­го мас­ла). До­бы­ча со­ли из морской во­ды.

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