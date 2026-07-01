КАОДАЙ

Каодай (каодаизм, полное название — Великий путь третьей эпохи спасения) — основанная в 1920-х в Южн. Вьетнаме синкретическая монотеистическая религия, игравшая заметную роль в военно-политической жизни страны в середине XX в.

Среди основоположников каодаизма были получившие франко-вьетнамское образование и имевшие опыт работы во французской колониальной администрации Индокитайского Союза вьетнамцы: Нго Ван Тиеу (1878—1932), Ле Ван Чунг (1876—1934) и Фам Конг Так (1890—1959), к 1934, после смерти первых двух лидеров, получивший всю полноту власти в секте. Знание бюрократических процедур помогло основателям К. придать ей строгую иерархию, а также юридически защитить ее интересы.

Отсчет истории К. ведется с 1926. В 1927 около г. Тэйнинь началось строительство религиозного комплекса. К 1930 число адептов К. достигло 200 тыс. человек. Впоследствии К. раскололась на ряд сект, перестав быть единым течением, но доминирующим оставалось тэйниньское направление.

Доктрина и культовая практика К. включает в себя элементы буддизма, католичества, а также даосизма и культа предков. Религиозный синкретизм обусловливает веротерпимость каодаистов, считающих, что все мировые религии были основаны пророками единого Бога. Согласно вероучению К., после телесной смерти души людей не умирают и с ними можно общаться про помощи медиумов. К. разделяет человеческую историю на три эпохи, в каждую из которых Бог присылал своих пророков для спасения человечества (Моисей, Фуси в первой; Шакьямуни, Лао Цзы, Христос во второй); третья из них длится во время создания К. С точки зрения К., миссии предыдущих спасений не достигли успеха, так как учения пророков исказили их последователи. Поэтому в новую эпоху божество обратилось к людям не через посредников, а непосредственно, путем спиритических сеансов.

Для данной религии было характерно сильное вовлечение в политическую жизнь Вьетнама. Сама по себе К. (как и появившаяся во Вьетнаме чуть позже другая «новая религия» Хоа Хао) не претендовала на ведущие позиции в политическом устройстве страны. Но от того, чью сторону занимали приверженцы «новых религий», во многом зависело соотношение сил в Южн. Вьетнаме — в первую очередь между французскими войсками и отрядами лиги Вьетминь, возглавляемой Хо Ши Мином .

На момент Августовской революции 1945 полевые командиры К. пошли на союз с Лигой Вьетминь. Каодаистские части, расположенные около Тэйниня, стали 7-м и 8-м подразделениями создававшейся армии Вьетминя. Однако союз К. с Вьетминь, стремившейся включить отряды политико-религиозных сект в свои вооруженные силы, не желая допустить их самостоятельности, оказался недолговечным. Уже в конце 1945 К. действовала на стороне французов. В годы первой Индокитайской войны (1946—1954) ей поручили обеспечивать порядок (т. е. сражаться против коммунистов) на территориях, где было больше всего ее адептов. Каодаистские части располагались в основном в Тэйнине, Тхузаумоте и частично в Камау. Привлечение сил политико-религиозных сект позволило колониальным властям блокировать коммунистическое движение в сельских районах Юга, не рискуя французскими частями.

После поражения французов в войне К., наряду с Хоа Хао и криминальной группировкой Биньсюйен, представляла один из последних оплотов интересов Франции в регионе. Это привело к столкновению с премьер-министром Южн. Вьетнама Нго Динь Зьемом , отличавшимся антифранцузскими настроениями и пользовавшимся поддержкой США. В последовавшей в 1955 «войне сект» Нго Динь Зьем переманил на свою сторону некоторых полевых командиров К., а других ликвидировал. После этого К. не играла существенной роли в военно-политической истории страны, но как религиозное движение действует и поныне, являясь и важным каналом привлечения туристов в страну.

Лит.: Колотов В. Н. Сайгонские режимы: религия и политика Южного Вьетнама (1945—1963). СПб., 2001; Его же. Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах: Южный Вьетнам в период колонизации и индокитайских войн (вторая четверть XVII — третья четверть XX вв.). СПб., 2013.