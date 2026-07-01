КАНЗАС-СИТИ

КАНЗАС-СИТИ - два одноимённых соседних города на Среднем Западе США.

Фак­ти­че­ски сли­лись в один го­род (раз­де­ляю­щая его гра­ни­ца шта­тов про­хо­дит с се­ве­ра на юг стро­го по пря­мой). Рас­по­ло­же­ны при впа­де­нии реке Кан­зас в реке Мис­су­ри. На­се­ле­ние Канзас-Сити (в шта­те Мис­су­ри) 441,1 тыс. человек (2008 год), на­се­ле­ние Канзас-Сити (в шта­те Кан­зас) 142,1 тыс. человек. Об­ра­зу­ют од­но­именную городскую аг­ло­ме­ра­цию (население 1901,5 тыс. человек), в со­став ко­то­рой вхо­дят бо­лее мел­кие го­ро­да, сре­ди них Овер­ленд-Парк (население 176,9 тыс. человек 2008 год) и Олей­те (127,5 тыс. человек) в шта­те Кан­зас, Ин­де­пен­денс (109,1 тыс. человек) в шта­те Мис­су­ри и др. За бли­зость к гео­гра­фическому цен­тру стра­ны аг­ло­ме­ра­цию Канзас-Сити на­зы­ва­ют «серд­це Аме­ри­ки». Круп­ный транс­порт­ный узел: 11 лу­чей железнодорожных ли­ний, узел ме­ж­ду­штат­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. Важ­ный реч­ной порт (13 ре­гу­ляр­ных ли­ний). Узел ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов (в т. ч. га­зо­про­во­дов). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (10,6 млн. пас­са­жи­ров в 2006 году; главный авиа­пе­ре­воз­чик - ком­па­ния «Midwest Airlines»).

Канзас-Сити (в шта­те Мис­су­ри) ос­но­ван в 1821 году французскими тор­гов­ца­ми пуш­ни­ной как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на до­ро­ге, со­еди­няв­шей штат Мис­су­ри с рас­по­ло­жен­ны­ми за­пад­нее тер­ри­то­рия­ми (ны­не штат Кан­зас). Го­род с 1853 года. Современное название по­лу­чил в 1889 году по­сле объ­е­ди­не­ния с близ­ле­жа­щим по­се­ле­ни­ем Уэ­ст­порт (West­port; воз­ник­ло в 1833 году). Бы­ст­рый рост го­ро­да на­чал­ся в 1860-х годов Канзас-Сити (в шта­те Кан­зас) ос­но­ван в 1843 году под названием Уай­ан­дот (Wyandot) ин­дей­ца­ми пле­ме­ни уай­ан­дот, пе­ре­се­лён­ны­ми с зе­мель шта­та Огайо. В 1850-х годов бе­лы­ми по­се­лен­ца­ми на­зы­вал­ся Уай­ан­дотт (Wyan­dotte), в 1859 году здесь бы­ла со­став­ле­на Кон­сти­ту­ция шта­та Кан­зас. С 1868 года раз­ви­вал­ся как центр упа­ков­ки и от­груз­ки мя­са. Современное название по­лу­чил в 1886 году по­сле объ­е­ди­не­ния с близ­ле­жа­щи­ми по­се­ле­ния­ми Ар­мор­дейл, Арм­ст­ронг, Кан­зас-Си­ти и Ри­вер­вью.

Центральная часть Канзас-Сити (в шта­те Мис­су­ри), круп­ней­ше­го го­ро­да аг­ло­ме­ра­ции, рас­по­ло­же­на к югу от реки Мис­су­ри. На её ши­ро­ких ули­цах - зда­ния в сти­ле ар де­ко (в т. ч. не­бо­скрё­бы «Пау­эр энд Лайт», 1931 год, Ра­ту­ша, 1937 год), мно­го зе­лёных на­са­ж­де­ний (счи­та­ет­ся, что по чис­лу буль­ва­ров го­род ус­ту­па­ет толь­ко Па­ри­жу) и фон­та­нов (около 200). Ряд ста­дио­нов (в т. ч. му­ни­ци­паль­ный «Ау­ди­то­ри­ум», 1934 год) и мно­го­функ­цио­наль­ных за­лов («Бартл-холл», 1970-е годы; «Кем­пер-аре­на», 1974 год, архитектор Х. Ян, и др.). К се­ве­ру от глав­ной, 39-й ули­цы - район Ри­вер-Мар­кет (рес­то­ра­ны, бу­ти­ки и ноч­ные клу­бы); вдоль на­бе­реж­ной реки Мис­су­ри - ка­зи­но на бар­жах (раз­ре­ше­ны в 1994 году) и Му­зей реч­но­го па­ро­ход­ст­ва на суд­не «Арей­бия Ри­вер­бо­ут». К югу от цен­тра, в ис­то­рическом районе Уэ­ст­порт, - зда­ние тор­го­во­го цен­тра «Кан­три Клаб Пла­за» в мав­ри­тан­ском сти­ле . За­пад­нее, по обе сто­ро­ны реки Кан­зас, раз­ме­ща­ют­ся рай­оны кан­зас­ско­го Канзас-Сити, здесь на­хо­дят­ся т. н. Зал сельскохозяйственной сла­вы (по­свя­щён изо­бре­та­те­лям сельскохозяйственных ма­шин и ин­вен­та­ря), ста­рин­ный ры­нок ско­та (в районе Ар­мор­дейл). Промышленные рай­оны аг­ло­ме­ра­ции в основном рас­по­ло­же­ны вдоль бе­ре­гов реки Кан­зас (район Ар­мор­дейл) и на ле­во­бе­ре­жье реки Мис­су­ри; многие склад­ские и промышленные пред­при­ятия на­хо­дят­ся под зем­лёй, в древ­них про­мои­нах пла­стов пес­ча­ни­ка, под­сти­лаю­щих городскую тер­ри­то­рию. С 2006 года ве­дёт­ся строи­тель­ст­во це­нт­ра сце­нического ис­кусств Ка­уф­ман.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний аг­ло­ме­ра­ции в шта­те Мис­су­ри - Ис­сле­до­ва­тель­ский институт Среднего За­па­да (1944 год, од­но из круп­ней­ших в стра­не не­ком­мерческих уч­ре­ж­де­ний по про­ве­де­нию НИОКР), Институт медицинских ис­сле­до­ва­ний Дж. Сто­уэр­са (2000 год), оба - в Канзас-Сити. Ме­ж­дународная ака­де­мия на­ук в Ин­де­пен­ден­се (1988 год). Сре­ди государственных ву­зов - Ху­дожественный институт (1885 год), Университет ме­ди­ци­ны и био­ло­гических на­ук (1916 год), Университет Мис­су­ри (1929 год), все - в Канзас-Сити. Сре­ди не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов - Университет Парк (1875 год; ста­тус университета с 2000 года) в Парк-Вил­ле; Университет Рокхерст (1910 год), Университет Ави­ла (1916 год), оба - в Канзас-Сити. Пуб­лич­ная библиотека в Канзас-Сити (1873 год), тех­ническая библиотека Лин­ды Холл (1946 год; круп­ней­шая сре­ди ча­ст­ных биб­лио­тек стра­ны), библиотека и му­зей Г. Тру­мэ­на в Ин­де­пен­ден­се (1957 год; уро­жен­ца го­ро­да). Му­зеи: «Мис­су­ри-та­ун 1855 года» (до­ма пер­вых по­се­лен­цев), Му­зей Канзас-Сити (1939 год), Ху­дожественный му­зей Нел­со­на-Ат­кин­са (1933 год), современного искусства Б. и Р. К. Кем­пе­ров (1994 год), джа­за (1997 год), нау­ки (1999 год), иг­ру­шек и ми­ниа­тюр, все - в Канзас-Сити.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний аг­ло­ме­ра­ции в штате Кан­зас - медицинский центр Кан­зас­ско­го университета, Эко­но­мический ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1986 год), оба - в Канзас-Сити. Сре­ди ву­зов - Университет От­та­вы (1865 год), ряд кам­пу­сов университетов США. Му­зеи: «Пер­вый городской му­зей», Национальный му­зей Фре­да Хар­ви, оба - в Ле­ве­ну­эр­те; Национальный му­зей 1-й ми­ро­вой вой­ны [2006 год, рас­по­ло­жен в ме­мо­риа­ле Сво­бо­ды (1921-1926 годы), архитектор Х. Ван Бю­рен Ма­го­нигл], Му­зей и куль­тур­ный центр «Стро­бер­ри-Хилл» (1988 год) в Канзас-Сити, ис­то­рические му­зеи в Гард­не­ре, Ин­де­пен­ден­се, Лан­син­ге и др. го­ро­дах.

Иллюстрация:

Кан­зас-Си­ти. Вид го­род­ской аг­ло­ме­ра­ции (на зад­нем пла­не – ре­ка Кан­зас). Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)