КАНЗАС-СИТИ
КАНЗАС-СИТИ - два одноимённых соседних города на Среднем Западе США.
Фактически слились в один город (разделяющая его граница штатов проходит с севера на юг строго по прямой). Расположены при впадении реке Канзас в реке Миссури. Население Канзас-Сити (в штате Миссури) 441,1 тыс. человек (2008 год), население Канзас-Сити (в штате Канзас) 142,1 тыс. человек. Образуют одноименную городскую агломерацию (население 1901,5 тыс. человек), в состав которой входят более мелкие города, среди них Оверленд-Парк (население 176,9 тыс. человек 2008 год) и Олейте (127,5 тыс. человек) в штате Канзас, Индепенденс (109,1 тыс. человек) в штате Миссури и др. За близость к географическому центру страны агломерацию Канзас-Сити называют «сердце Америки». Крупный транспортный узел: 11 лучей железнодорожных линий, узел междуштатных автомагистралей. Важный речной порт (13 регулярных линий). Узел магистральных трубопроводов (в т. ч. газопроводов). Международный аэропорт (10,6 млн. пассажиров в 2006 году; главный авиаперевозчик - компания «Midwest Airlines»).
Канзас-Сити (в штате Миссури) основан в 1821 году французскими торговцами пушниной как перевалочный пункт на дороге, соединявшей штат Миссури с расположенными западнее территориями (ныне штат Канзас). Город с 1853 года. Современное название получил в 1889 году после объединения с близлежащим поселением Уэстпорт (Westport; возникло в 1833 году). Быстрый рост города начался в 1860-х годов Канзас-Сити (в штате Канзас) основан в 1843 году под названием Уайандот (Wyandot) индейцами племени уайандот, переселёнными с земель штата Огайо. В 1850-х годов белыми поселенцами назывался Уайандотт (Wyandotte), в 1859 году здесь была составлена Конституция штата Канзас. С 1868 года развивался как центр упаковки и отгрузки мяса. Современное название получил в 1886 году после объединения с близлежащими поселениями Армордейл, Армстронг, Канзас-Сити и Ривервью.
Центральная часть Канзас-Сити (в штате Миссури), крупнейшего города агломерации, расположена к югу от реки Миссури. На её широких улицах - здания в стиле ар деко (в т. ч. небоскрёбы «Пауэр энд Лайт», 1931 год, Ратуша, 1937 год), много зелёных насаждений (считается, что по числу бульваров город уступает только Парижу) и фонтанов (около 200). Ряд стадионов (в т. ч. муниципальный «Аудиториум», 1934 год) и многофункциональных залов («Бартл-холл», 1970-е годы; «Кемпер-арена», 1974 год, архитектор Х. Ян, и др.). К северу от главной, 39-й улицы - район Ривер-Маркет (рестораны, бутики и ночные клубы); вдоль набережной реки Миссури - казино на баржах (разрешены в 1994 году) и Музей речного пароходства на судне «Арейбия Ривербоут». К югу от центра, в историческом районе Уэстпорт, - здание торгового центра «Кантри Клаб Плаза» в мавританском стиле. Западнее, по обе стороны реки Канзас, размещаются районы канзасского Канзас-Сити, здесь находятся т. н. Зал сельскохозяйственной славы (посвящён изобретателям сельскохозяйственных машин и инвентаря), старинный рынок скота (в районе Армордейл). Промышленные районы агломерации в основном расположены вдоль берегов реки Канзас (район Армордейл) и на левобережье реки Миссури; многие складские и промышленные предприятия находятся под землёй, в древних промоинах пластов песчаника, подстилающих городскую территорию. С 2006 года ведётся строительство центра сценического искусств Кауфман.
Среди научных учреждений агломерации в штате Миссури - Исследовательский институт Среднего Запада (1944 год, одно из крупнейших в стране некоммерческих учреждений по проведению НИОКР), Институт медицинских исследований Дж. Стоуэрса (2000 год), оба - в Канзас-Сити. Международная академия наук в Индепенденсе (1988 год). Среди государственных вузов - Художественный институт (1885 год), Университет медицины и биологических наук (1916 год), Университет Миссури (1929 год), все - в Канзас-Сити. Среди негосударственных вузов - Университет Парк (1875 год; статус университета с 2000 года) в Парк-Вилле; Университет Рокхерст (1910 год), Университет Авила (1916 год), оба - в Канзас-Сити. Публичная библиотека в Канзас-Сити (1873 год), техническая библиотека Линды Холл (1946 год; крупнейшая среди частных библиотек страны), библиотека и музей Г. Трумэна в Индепенденсе (1957 год; уроженца города). Музеи: «Миссури-таун 1855 года» (дома первых поселенцев), Музей Канзас-Сити (1939 год), Художественный музей Нелсона-Аткинса (1933 год), современного искусства Б. и Р. К. Кемперов (1994 год), джаза (1997 год), науки (1999 год), игрушек и миниатюр, все - в Канзас-Сити.
Среди научных учреждений агломерации в штате Канзас - медицинский центр Канзасского университета, Экономический исследовательский институт (1986 год), оба - в Канзас-Сити. Среди вузов - Университет Оттавы (1865 год), ряд кампусов университетов США. Музеи: «Первый городской музей», Национальный музей Фреда Харви, оба - в Левенуэрте; Национальный музей 1-й мировой войны [2006 год, расположен в мемориале Свободы (1921-1926 годы), архитектор Х. Ван Бюрен Магонигл], Музей и культурный центр «Строберри-Хилл» (1988 год) в Канзас-Сити, исторические музеи в Гарднере, Индепенденсе, Лансинге и др. городах.
Иллюстрация:
Канзас-Сити. Вид городской агломерации (на заднем плане – река Канзас). Взято из архива БРЭ.