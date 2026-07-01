КАНЗАС-НЕБРАСКА БИЛЛЬ 1854 года

КАНЗАС-НЕБРАСКА БИЛЛЬ 1854 года - законодательный акт в США.

Под­го­тов­лен С. А. Ду­гла­сом , при­нят Кон­грес­сом США 30 мая. Пре­ду­смат­ри­вал пре­дос­тав­ле­ние бе­ло­му на­се­ле­нию Кан­за­са и Не­бра­ски, при­ни­мав­ших­ся в со­став США, пра́ва ре­шать во­прос о до­пу­ще­нии или за­пре­ще­нии раб­ст­ва на сво­ей тер­ри­то­рии.

Канзас-Небраска билль от­ве­чал ин­те­ре­сам ра­бо­вла­дель­цев, стре­мив­ших­ся рас­про­стра­нить раб­ст­во на всю тер­ри­то­рию США, по­сколь­ку фак­ти­че­ски от­ме­нял ус­лов­ную гра­ни­цу ме­ж­ду сво­бод­ны­ми и ра­бо­вла­дельческим шта­та­ми (36°30' с. ш.), ус­та­нов­лен­ную в со­от­вет­ст­вии с Мис­су­рий­ским ком­про­мис­сом 1820-1821 годов . При­ня­тие бил­ля при­ве­ло к воо­руженному столк­но­ве­ни­ям в Кан­за­се в 1854-1856 годах. Про­тив­ни­ки Канзас-Небраска билля во гла­ве с А. Лин­коль­ном объ­е­ди­ни­лись 28.02.1854 года в Рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию США.

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