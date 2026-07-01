КАНЗАС-НЕБРАСКА БИЛЛЬ 1854 года
КАНЗАС-НЕБРАСКА БИЛЛЬ 1854 года - законодательный акт в США.
Подготовлен С. А. Дугласом, принят Конгрессом США 30 мая. Предусматривал предоставление белому населению Канзаса и Небраски, принимавшихся в состав США, пра́ва решать вопрос о допущении или запрещении рабства на своей территории.
Канзас-Небраска билль отвечал интересам рабовладельцев, стремившихся распространить рабство на всю территорию США, поскольку фактически отменял условную границу между свободными и рабовладельческим штатами (36°30' с. ш.), установленную в соответствии с Миссурийским компромиссом 1820-1821 годов. Принятие билля привело к вооруженному столкновениям в Канзасе в 1854-1856 годах. Противники Канзас-Небраска билля во главе с А. Линкольном объединились 28.02.1854 года в Республиканскую партию США.
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