КАНЯ СТАНИСЛАВ

Каня (пол. Kania), Станислав (род. 08.03.1927, с. Вроцанка, Подкарпатское воеводство, Польша) — польский политический и государственный деятель, депутат сейма Польской народной республики (ПНР) VI, VII, VIII и IX созывов (1972—1989), 1-й секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) в 1980—1981.

Трудовую деятельность начал в 1940-е, в 1944 вступил в подпольное вооруженное формирование Крестьянские батальоны, в январе 1945 — в Союз борьбы молодых, а в мае того же года в Польскую рабочую партию (ППР). До 1952 работал в различных инстанциях Союза борьбы молодых и Союза польской молодежи (СПМ) в Жешувском воеводстве. Делегат объединительного съезда ПОРП в 1948. После окончания высших партийных учебных заведений работал в центральном руководстве СПМ (1952—1957). В 1957—1958 — во Всепольском совете производственной кооперации. С сентября 1958 — на партийной работе в Варшавском воеводском комитете ПОРП, на V съезде ПОРП в 1968 избран в состав ЦК ПОРП, руководил административным отделом ЦК, осуществлявшим контроль за работой государственного аппарата, силовых ведомств и Главного политического управления Войска Польского. В 1971—1980 — секретарь ЦК, в 1975—1981 — член Политбюро ЦК ПОРП. В условиях общественно-политического и экономического кризиса в Польше 6 сентября 1980 избран Первым секретарем ЦК ПОРП вместо Э. Герека . К. не был сторонником жесткой политики в отношении «Солидарности» , выступал за привлечение Католической церкви к участию в нормализации ситуации в стране. 18 октября 1981 уступил пост Первого секретаря ЦК ПОРП В. Ярузельскому, на тот момент премьер-министру и министру обороны Польши. В 1981—1989 — на руководящих должностях во Всепольском комитете единства народа (1981—1983), Государственном совете (1983—1985), сейме IX созыва (1985—1989). В 2012 суд снял с К. обвинение в участии во введении военного положения в Польше 13 декабря 1981.

Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Mołdawa T. Ludzie władzy 1944—1991. Warszawa, 1991.