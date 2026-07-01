КАНВЕЙЛЕР ДАНИЕЛЬ АНРИ
КАНВЕЙЛЕР ДАНИЕЛЬ АНРИ - немецкий и французский галерист, арт-дилер, издатель и литератор.
В 1902 году прибыл в Париж, где готовился к карьере финансиста, однако, увлёкшись искусством, открыл в 1907 году собственную художественную галерею. Его первыми приобретениями стали произведения мастеров фовизма (А. Матисса, К. Ван Донгена, Ж. Брака, А. Дерена, М. де Вламинка). В этом же году посетил мастерскую П. Пикассо и стал пропагандистом его художественных открытий. В 1908 году провёл в своей галерее выставку Пикассо и Брака, которая впервые познакомила публику с кубизмом. В 1912-1913 годах подписал с Пикассо, Браком, Дереном, Вламинком и Ф. Леже контракты, дававшие ему исключительные права на закупку их произведений; способствовал международной известности авангардных направлений парижской школы. В качестве издателя выпустил в свет книги «Гниющий чародей» Г. Аполлинера (с иллюстрациями Дерена, 1909 год) и «Святой Маторель» М. Жакоба (с иллюстрациями Пикассо, 1911 год).
Во время 1-й мировой войны галерея Канвейлера, как гражданина Германии, была конфискована, а сам он переселился в Швейцарию, где занялся углублённым изучением искусства и философии; итогом исследования стал историко-теоретический труд «Путь к кубизму» («Der Weg zum Kubismus», 1920 год). В 1920 году вернулся в Париж, где открыл в партнёрстве с А. Симоном новую галерею и продолжил издательскую деятельность (первые издания А. Арто, А. Мальро и др.). В период оккупации Франции Канвейлер, будучи евреем, скрывался, передав галерею в руки своей родственницы Л. Лейрис. По окончании войны Канвейлер вновь стал одной из наиболее влиятельных фигур на рынке искусства. В 1946 году вышла его монография о Х. Грисе, где был дан углублённый анализ принципов кубизма. Книга воспоминаний Канвейлера (1961 год) стала ценным источником по истории искусства XX века.
Иллюстрация:
Д. А. Канвейлер. Портрет работы П. Пикассо. 1910 год. Художественный институт (Чикаго). Архив БРЭ.
Сочинения:
J. Gris: sa vie, son œuvre, ses écrits. P., 1946;
Mes galeries et mes peintres. P., 1961. P., 1998 (avec F. Crémieux).