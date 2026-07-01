КАНВЕЙЛЕР ДАНИЕЛЬ АНРИ

КАНВЕЙЛЕР ДАНИЕЛЬ АНРИ - немецкий и французский галерист, арт-дилер, издатель и литератор.

В 1902 году при­был в Па­риж, где го­то­вил­ся к карь­е­ре фи­нан­си­ста, од­на­ко, ув­лёк­шись ис­кус­ст­вом, от­крыл в 1907 году собственную ху­дожественную га­ле­рею. Его пер­вы­ми при­об­ре­те­ния­ми ста­ли про­из­ве­де­ния мас­те­ров фо­виз­ма ( А. Ма­тис­са , К. Ван Дон­ге­на, Ж. Бра­ка, А. Де­ре­на, М. де Вла­мин­ка). В этом же го­ду по­се­тил мас­тер­скую П. Пи­кас­со и стал про­па­ган­ди­стом его ху­дожественных от­кры­тий. В 1908 году про­вёл в сво­ей га­ле­рее вы­став­ку Пи­кас­со и Бра­ка, ко­то­рая впер­вые по­зна­ко­ми­ла пуб­ли­ку с ку­биз­мом. В 1912-1913 годах под­пи­сал с Пи­кас­со, Бра­ком, Де­ре­ном, Вла­мин­ком и Ф. Ле­же кон­трак­ты, да­вав­шие ему ис­клю­чительные пра­ва на за­куп­ку их про­из­ве­де­ний; спо­соб­ст­во­вал ме­ж­ду­народной из­вест­нос­ти аван­гард­ных на­прав­ле­ний па­риж­ской шко­лы. В ка­че­ст­ве из­да­те­ля вы­пус­тил в свет кни­ги «Гнию­щий ча­ро­дей» Г. Апол­ли­не­ра (с ил­лю­ст­ра­ция­ми Де­ре­на, 1909 год) и «Свя­той Ма­то­рель» М. Жа­ко­ба (с ил­лю­ст­ра­ция­ми Пи­кас­со, 1911 год).

Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны га­ле­рея Канвейлера, как гра­ж­да­ни­на Гер­ма­нии, бы­ла кон­фи­ско­ва­на, а сам он пе­ре­се­лил­ся в Швей­ца­рию, где за­нял­ся уг­луб­лён­ным изу­че­ни­ем ис­кус­ст­ва и фи­ло­со­фии; ито­гом ис­сле­до­ва­ния стал ис­то­ри­ко-тео­ре­тический труд «Путь к ку­биз­му» («Der Weg zum Ku­bis­mus», 1920 год). В 1920 году вер­нул­ся в Па­риж, где от­крыл в парт­нёр­ст­ве с А. Си­мо­ном но­вую га­ле­рею и про­дол­жил из­да­тель­скую дея­тель­ность (пер­вые из­да­ния А. Ар­то, А. Маль­ро и др.). В пе­ри­од ок­ку­па­ции Фран­ции Канвейлер, бу­ду­чи ев­ре­ем, скры­вал­ся, пе­ре­дав га­ле­рею в ру­ки сво­ей род­ст­вен­ни­цы Л. Лей­рис. По окон­ча­нии вой­ны Канвейлер вновь стал од­ной из наи­бо­лее влия­тель­ных фи­гур на рын­ке ис­кус­ст­ва. В 1946 году вы­шла его мо­но­гра­фия о Х. Гри­се, где был дан уг­луб­лён­ный ана­лиз прин­ци­пов ку­биз­ма. Кни­га вос­по­ми­на­ний Канвейлера (1961 год) ста­ла цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии ис­кус­ст­ва XX века.

Иллюстрация:

Д. А. Кан­вей­лер. Порт­рет ра­бо­ты П. Пи­кас­со. 1910 год. Ху­до­жест­вен­ный ин­сти­тут (Чи­ка­го). Архив БРЭ.

Сочинения:

J. Gris: sa vie, son œuvre, ses écrits. P., 1946;

Mes galeries et mes peintres. P., 1961. P., 1998 (avec F. Crémieux).