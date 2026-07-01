КАНУДУС

Канудус (восстание, война 1896—1897) — крестьянское движение на северо-востоке (Баия) Бразилии, имевшее черты религиозно-общественной утопии.

Возникло после проповеди странника Антонио Консельейру в деревне Канудус, от которой и получило название, обещавшего уверовавшим в него спасение от природных катаклизмов, прежде всего засухи, и угнетения латифундистов. Восставшие создали собственный освобожденный район, куда стекались крестьяне внутренних районов Баии. Поскольку только что установленная республика отправила на подавление движения войска, К. объявили своей целью восстановление монархии в Бразилии. Три экспедиции военных не добились успеха, и только четвертая в октябре 1897, после смерти вождя восставших от дизентерии, достигла цели: восставшие согласились сложить оружие, но были убиты военными, а их поселение сожжено.

Лит.: Помбу Р. История Бразилии. М., 1962; Cunha E. Canudos. Diario de uma expedição. São Paulo, 2000.