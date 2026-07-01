КАНТРИ

КАНТРИ - стиль популярной музыки США.

Воз­ник в сре­де сель­ских му­зы­кан­тов-лю­би­те­лей на ос­но­ве ста­рин­ных анг­ло­сак­сон­ских и кельт­ских бал­лад, северо-американских по­пу­ляр­ных пе­сен XIX века, аф­роа­ме­ри­кан­ско­го блю­за, пес­но­пе­ний гос­пел и не­ко­то­рых др. жан­ров религиозной. му­зы­ки. Пред­став­лен пес­ня­ми главным образом на бы­то­вую те­ма­ти­ку (жизнь бед­ня­ков, пре­ступ­ни­ков, за­прет­ная лю­бовь и др.).

Пер­вая из­вест­ная пес­ня - «Ма­лень­кая ста­рая бре­вен­ча­тая буд­ка в пе­ре­ул­ке» У. Хей­са (1871 год). Тер­мин «кантри» упот­реб­ля­ет­ся с 1940-х годов (вме­сто хил­лбил­ли, американский hillbilly music). Стиль кантри име­ет две ре­гио­наль­ные раз­но­вид­но­сти: соб­ст­вен­но кантри (юго-восточные об­лас­ти) и вес­терн (western music; юго-западные и западные об­лас­ти). Раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми сво­дят­ся в основном к ин­ст­ру­мен­та­рию: в му­зы­ке соб­ст­вен­но кантри (бо­лее про­стой) ис­поль­зу­ют­ся пре­имущественно ги­та­ра, скрип­ка, банд­жо, гар­мо­ни­ка (со 2-й половины XX века так­же га­вай­ская ги­та­ра , удар­ные, фортепиано), в му­зы­ке вес­тер­на - стил-ги­та­ра и боль­шие свинг-бен­ды.

С 1920-1930-х годов стиль кантри вы­шел на эс­т­ра­ду (к это­му пе­рио­ду при­ме­ня­ет­ся название «ран­нее кантри»), во 2-й половине XX века влил­ся в ми­ро­вую эс­т­рад­ную ин­ду­ст­рию. В 1940-1950-е годы поя­ви­лись на­прав­ле­ния вес­терн свинг, хон­ки-тонк (с эле­мен­та­ми нег­ри­тян­ско­го джа­за, ха­рак­тер­ным зву­ча­ни­ем «раз­би­то­го пиа­ни­но»), блю­грасс (ти­пич­ны син­ко­пи­ро­ван­ный ритм, пе­ние в вы­со­кой тес­си­ту­ре, ис­поль­зо­ва­ние банд­жо, ман­до­ли­ны и скрип­ки), ро­ка­бил­ли (смесь рок-н-рол­ла, кантри и блю­за; пред­ста­ви­тель - Э. Пре­сли); в 1960-1970-е годы - нэш­вилл са­унд (по названию города На­швилл - цен­тра му­зы­ки кантри; в этот пе­ри­од кантри ис­пы­та­ло влия­ние рок-му­зы­ки, сре­ди пер­вых пред­ста­ви­те­лей кантри-ро­ка - Боб Ди­лан); в 1980-1990-е годы - «но­вое кантри» (воз­ро­ж­де­ние вес­терн свин­га и блю­грас­са).

На ру­бе­же XX-XXI веков уси­ли­лось про­ник­но­ве­ние в стиль кантри эле­мен­тов джа­за , поп- и рок-му­зы­ки, сти­ля фолк. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей сти­ля кантри: Х. Уиль­ямс, Т. Рит­тер, Б. Мон­ро, Дж. Род­жерс, Дж. Кэш, В. Нель­сон, Л. Линн, М. Хаг­гард, Ч. Прайд, Д. Пар­тон, Т. Г. Брукс, Дж. Джонс, П. Клайн.

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