КАНТРИ
КАНТРИ - стиль популярной музыки США.
Возник в среде сельских музыкантов-любителей на основе старинных англосаксонских и кельтских баллад, северо-американских популярных песен XIX века, афроамериканского блюза, песнопений госпел и некоторых др. жанров религиозной. музыки. Представлен песнями главным образом на бытовую тематику (жизнь бедняков, преступников, запретная любовь и др.).
Первая известная песня - «Маленькая старая бревенчатая будка в переулке» У. Хейса (1871 год). Термин «кантри» употребляется с 1940-х годов (вместо хиллбилли, американский hillbilly music). Стиль кантри имеет две региональные разновидности: собственно кантри (юго-восточные области) и вестерн (western music; юго-западные и западные области). Различия между ними сводятся в основном к инструментарию: в музыке собственно кантри (более простой) используются преимущественно гитара, скрипка, банджо, гармоника (со 2-й половины XX века также гавайская гитара, ударные, фортепиано), в музыке вестерна - стил-гитара и большие свинг-бенды.
С 1920-1930-х годов стиль кантри вышел на эстраду (к этому периоду применяется название «раннее кантри»), во 2-й половине XX века влился в мировую эстрадную индустрию. В 1940-1950-е годы появились направления вестерн свинг, хонки-тонк (с элементами негритянского джаза, характерным звучанием «разбитого пианино»), блюграсс (типичны синкопированный ритм, пение в высокой тесситуре, использование банджо, мандолины и скрипки), рокабилли (смесь рок-н-ролла, кантри и блюза; представитель - Э. Пресли); в 1960-1970-е годы - нэшвилл саунд (по названию города Нашвилл - центра музыки кантри; в этот период кантри испытало влияние рок-музыки, среди первых представителей кантри-рока - Боб Дилан); в 1980-1990-е годы - «новое кантри» (возрождение вестерн свинга и блюграсса).
На рубеже XX-XXI веков усилилось проникновение в стиль кантри элементов джаза, поп- и рок-музыки, стиля фолк. Среди представителей стиля кантри: Х. Уильямс, Т. Риттер, Б. Монро, Дж. Роджерс, Дж. Кэш, В. Нельсон, Л. Линн, М. Хаггард, Ч. Прайд, Д. Партон, Т. Г. Брукс, Дж. Джонс, П. Клайн.