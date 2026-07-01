КАНТОР ТАДЕУШ

КАНТОР ТАДЕУШ - польский режиссёр, сценограф, живописец, рисовальщик.

В 1933-1939 годах учил­ся в кра­ков­ской Академии художеств у К. Фры­ча. В 1939 году по­ста­вил в Академии художест «Смерть Тен­тан­жи­ля» М. Ме­тер­лин­ка . В соз­дан­ном им в Кра­ко­ве Не­за­ви­си­мом те­ат­ре по­ста­вил «Бал­ла­ди­ну» Ю. Сло­вац­ко­го (1943 год), «Воз­вра­ще­ние Одис­сея» С. Вы­спянь­ско­го (1944 год). В 1944-1955 годах ху­дож­ник в те­ат­рах Кра­ко­ва, Опо­ле и др. В жи­во­пи­си и сце­но­гра­фии ис­пы­тал влия­ния кон­ст­рук­ти­виз­ма, экс­прес­сио­низ­ма, да­да­из­ма и фу­ту­риз­ма. Этап­ным в твор­че­ст­ве Кантора ста­ло соз­да­ние им те­ат­ра «Кри­ко-2» в Кра­ко­ве (1955 год).

Пер­вая по­ста­нов­ка - «Ка­ра­ка­ти­ца» С. Вит­ке­ви­ча (1956 год). С это­го вре­ме­ни Кантор об­ра­щал­ся пре­имущественно к пье­сам Вит­ке­ви­ча («В ма­лень­кой усадь­бе», 1961 год; «Су­ма­сшед­ший и мо­на­хи­ня», 1963 год; «Во­дя­ная ку­роч­ка», 1967 год; «Кра­сот­ки и уро­ди­ны», 1973 год), в по­ис­ках во­пло­ще­ния его кон­цеп­ции «чис­той фор­мы» вы­би­рая аг­рес­сив­ные, про­во­ци­рую­щие, эпа­ти­рую­щие сце­нические сред­ст­ва. Ре­жис­сёр пе­ре­да­вал пер­со­наж­ную функ­цию пред­ме­там, при­рав­ни­вая их к че­ло­ве­че­ско­му те­лу и соз­да­вая т. н. био­объ­ек­ты, пла­стические ме­та­фо­ры (че­ло­век с дос­кой на спи­не, че­ло­век с дву­мя ко­лё­са­ми, врос­ши­ми в но­ги, и т. п.).

Про­дол­жая на­ча­тое М. Дю­ша­ном ис­сле­до­ва­ние «го­то­вых объ­ек­тов» (ре­ди-мейд), Кантор ин­те­ре­со­вал­ся их «упа­ков­ка­ми» - «ам­бал­ла­жа­ми» (французский embal­la­ge), по­ме­щал во все­воз­мож­ные «обёрт­ки» не толь­ко лю­бой ре­аль­ный пред­мет, но и че­ло­ве­ка: из тес­но­го шка­фа по­яв­ля­лись лю­ди-меш­ки в пер­фор­ман­се «Шкаф» (1966 год), ге­рои­ню «Ма­лой кос­ме­ти­че­ской опе­ра­ции» (1969 год) сна­ча­ла за­бин­то­вы­ва­ли и за­клеи­ва­ли пла­сты­рем, а за­тем по­кры­ва­ли мыль­ным рас­тво­ром (в за­стыв­шем ви­де он то­же пред­став­лял со­бой свое­об­раз­ную «упа­ков­ку») и т. п. Фи­наль­ным эта­пом в его твор­че­ст­ве стал цикл спек­так­лей под об­щим названием «Те­атр смер­ти», ко­то­рый вклю­чал по­ста­нов­ки, соз­дан­ные на ос­но­ве лич­но­го опы­та Кантора (ожи­ваю­щие на сце­не вос­по­ми­на­ния ху­дож­ни­ка об ушед­ших из жиз­ни род­ных и друзь­ях): «Умер­ший класс» (1975 год), «Ве­ло­по­ле, Ве­ло­по­ле» (1980 год), «Пусть сги­нут ар­ти­сты» (1985 год), «Я сю­да уже ни­ко­гда не вер­нусь» (1988 год), «Се­го­дня мой день ро­ж­де­ния» (1991 год).

Ин­те­рес Кантора к спон­тан­но­сти ак­та ху­дожественного твор­че­ст­ва про­явил­ся в его позд­ней «жи­во­пи­си дей­ст­вия» («Ramamaganga», 1957 год, Национальный му­зей, По­знань); не­по­сред­ст­вен­но с те­ат­ром свя­за­ны его хеп­пе­нин­ги (с 1965 года), об­ра­ще­ние к фор­мам эн­вай­ронмен­та­ (с 1963 года); ас­самб­ла­жи Кантора («Зон­тик и не­ви­ди­мый пред­мет», 1973 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва, и др.) близ­ки его те­ат­раль­ным «ам­бал­ла­жам». С 1947 года пре­по­да­вал в Выс­шей шко­ле изящ­ных ис­кусств в Кра­ко­ве.

Иллюстрация:

Т. Кан­тор. «Жен­щи­на у две­ри». 1947 год. На­цио­наль­ный му­зей (Вар­ша­ва). Архив БРЭ.

Сочинения:

Teatr śmierci: [manifest]. Warsz., 1975;

Ambalaźe. Warsz., 1976;

Ein Reisender – seine Texte und Manifeste. Nürnberg, 1988;

Ma créa­tion, mon voyage. P., 1991;

A joumey through other spaces. Berk., 1993;

Metamorfozy: teksty o latach 1938–1974. Kraków, 2000.