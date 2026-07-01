КАНТОР ТАДЕУШ
КАНТОР ТАДЕУШ - польский режиссёр, сценограф, живописец, рисовальщик.
В 1933-1939 годах учился в краковской Академии художеств у К. Фрыча. В 1939 году поставил в Академии художест «Смерть Тентанжиля» М. Метерлинка. В созданном им в Кракове Независимом театре поставил «Балладину» Ю. Словацкого (1943 год), «Возвращение Одиссея» С. Выспяньского (1944 год). В 1944-1955 годах художник в театрах Кракова, Ополе и др. В живописи и сценографии испытал влияния конструктивизма, экспрессионизма, дадаизма и футуризма. Этапным в творчестве Кантора стало создание им театра «Крико-2» в Кракове (1955 год).
Первая постановка - «Каракатица» С. Виткевича (1956 год). С этого времени Кантор обращался преимущественно к пьесам Виткевича («В маленькой усадьбе», 1961 год; «Сумасшедший и монахиня», 1963 год; «Водяная курочка», 1967 год; «Красотки и уродины», 1973 год), в поисках воплощения его концепции «чистой формы» выбирая агрессивные, провоцирующие, эпатирующие сценические средства. Режиссёр передавал персонажную функцию предметам, приравнивая их к человеческому телу и создавая т. н. биообъекты, пластические метафоры (человек с доской на спине, человек с двумя колёсами, вросшими в ноги, и т. п.).
Продолжая начатое М. Дюшаном исследование «готовых объектов» (реди-мейд), Кантор интересовался их «упаковками» - «амбаллажами» (французский emballage), помещал во всевозможные «обёртки» не только любой реальный предмет, но и человека: из тесного шкафа появлялись люди-мешки в перформансе «Шкаф» (1966 год), героиню «Малой косметической операции» (1969 год) сначала забинтовывали и заклеивали пластырем, а затем покрывали мыльным раствором (в застывшем виде он тоже представлял собой своеобразную «упаковку») и т. п. Финальным этапом в его творчестве стал цикл спектаклей под общим названием «Театр смерти», который включал постановки, созданные на основе личного опыта Кантора (оживающие на сцене воспоминания художника об ушедших из жизни родных и друзьях): «Умерший класс» (1975 год), «Велополе, Велополе» (1980 год), «Пусть сгинут артисты» (1985 год), «Я сюда уже никогда не вернусь» (1988 год), «Сегодня мой день рождения» (1991 год).
Интерес Кантора к спонтанности акта художественного творчества проявился в его поздней «живописи действия» («Ramamaganga», 1957 год, Национальный музей, Познань); непосредственно с театром связаны его хеппенинги (с 1965 года), обращение к формам энвайронмента (с 1963 года); ассамблажи Кантора («Зонтик и невидимый предмет», 1973 год, Национальный музей, Варшава, и др.) близки его театральным «амбаллажам». С 1947 года преподавал в Высшей школе изящных искусств в Кракове.
Иллюстрация:
Т. Кантор. «Женщина у двери». 1947 год. Национальный музей (Варшава). Архив БРЭ.
Сочинения:
Teatr śmierci: [manifest]. Warsz., 1975;
Ambalaźe. Warsz., 1976;
Ein Reisender – seine Texte und Manifeste. Nürnberg, 1988;
Ma création, mon voyage. P., 1991;
A joumey through other spaces. Berk., 1993;
Metamorfozy: teksty o latach 1938–1974. Kraków, 2000.