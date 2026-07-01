КАНТОР МАКСИМ КАРЛОВИЧ
КАНТОР МАКСИМ КАРЛОВИЧ - российский живописец, график, писатель.
Сын философа Карла Моисеевича Кантора (1922-2008 годы). Окончил Московский полиграфический институт (1980 год). С детства общался с А. А. Галичем, Н. М. Коржавиным, А. А. Зиновьевым. Начинал как портретист. В 1983-1984 годах организовал независимую группу художников «Красный дом»; один из представителей московского андерграунда.
Произведения Кантора всегда имеют конкретный социальный и политический адрес; художнику чужды как концептуальные обобщения, так и ирония соц-арта. Его персонажи - люмпены, калеки, завсегдатаи дешёвых пивных, жители коммунальных квартир, пассажиры метро, обитатели пустырей и пациенты больниц, чьи искажённые фигуры и лица выражают трагедию бессмысленного и мучительного существования, настроение безысходности.
Изобразительные средства Кантора - гротеск, интенсивность цвета, запутанность пространства, часто закручивающегося в спираль, - почерпнуты художником из арсенала немецкого экспрессионизма («Красный дом», 1984 год, «Государство», 1991 год, обе картины - собрание Б. Бирфройнда, Германия; «Десять бездомных собак», 2001-2002 годы; серия «История случайного семейства» и др.).
Его работы можно воспринимать как иллюстрации к литературным текстам: циклы философских писем и графических листов «Пустырь. Атлас» (офорты, ксилографии, 2000-2001 годы), «Метрополис» (офорты, литографии, 2003-2004 годы). С 1987 года живёт в Европе; в 1997 году представлял Россию на 47-й Венецианской биеннале (проект «Криминальные хроники»). Занимается также скульптурой.
Первый сборник рассказов Кантора - «Дом на пустыре» (опубликован в 1993 году). Автор сатирических пьес (сборник «Вечер с бабуином», 2008 год), статей на политические темы, романа «Учебник рисования» (т. 1-2, 2006 год).
Иллюстрация:
М. К. Кантор. «Красная башня». 2005 год. Частное собрание. Архив БРЭ.