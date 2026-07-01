КАНТОР МАКСИМ КАРЛОВИЧ

КАНТОР МАКСИМ КАРЛОВИЧ - российский живописец, график, писатель.

Сын фи­ло­со­фа Кар­ла Мои­сее­ви­ча Кан­то­ра (1922-2008 годы). Окон­чил Московский по­ли­гра­фический институт (1980 год). С дет­ст­ва об­щал­ся с А. А. Га­ли­чем , Н. М. Кор­жа­ви­ным, А. А. Зи­новь­евым. На­чи­нал как порт­ре­тист. В 1983-1984 годах ор­га­ни­зо­вал не­за­ви­си­мую груп­пу ху­дож­ни­ков «Крас­ный дом»; один из пред­ста­ви­те­лей московского ан­дер­гра­ун­да.

Про­из­ве­де­ния Кантора все­гда име­ют кон­крет­ный со­ци­аль­ный и по­ли­тический ад­рес; ху­дож­ни­ку чу­ж­ды как кон­цеп­ту­аль­ные обоб­ще­ния, так и иро­ния соц-ар­та. Его пер­со­на­жи - люм­пе­ны, ка­ле­ки, за­все­гда­таи де­шё­вых пив­ных, жи­те­ли ком­му­наль­ных квар­тир, пас­са­жи­ры мет­ро, оби­та­те­ли пус­ты­рей и па­ци­ен­ты боль­ниц, чьи ис­ка­жён­ные фи­гу­ры и ли­ца вы­ра­жа­ют тра­ге­дию бес­смыс­лен­но­го и му­чи­тель­но­го су­ще­ст­во­ва­ния, на­строе­ние бе­зыс­ход­но­сти.

Изо­бра­зительные сред­ст­ва Кантора - гро­теск, ин­тен­сив­ность цве­та, за­пу­тан­ность про­стран­ст­ва, час­то за­кру­чи­ваю­ще­го­ся в спи­раль, - по­черп­ну­ты ху­дож­ни­ком из ар­се­на­ла немецкого экс­прес­сио­низ­ма («Крас­ный дом», 1984 год, «Го­су­дар­ст­во», 1991 год, обе кар­ти­ны - со­б­ра­ние Б. Бир­фройн­да, Гер­ма­ния; «Де­сять без­дом­ных со­бак», 2001-2002 годы; се­рия «Ис­то­рия слу­чай­но­го се­мей­ст­ва» и др.).

Его ра­бо­ты мож­но вос­при­ни­мать как ил­лю­ст­ра­ции к литературным тек­стам: цик­лы фи­лософских пи­сем и гра­фических лис­тов «Пус­тырь. Ат­лас» (офор­ты, кси­ло­гра­фии, 2000-2001 годы), «Мет­ро­по­лис» (офор­ты, ли­то­гра­фии, 2003-2004 годы). С 1987 года жи­вёт в Ев­ро­пе; в 1997 году пред­став­лял Рос­сию на 47-й Ве­не­ци­ан­ской би­ен­на­ле (про­ект «Кри­ми­наль­ные хро­ни­ки»). За­ни­ма­ет­ся так­же скульп­ту­рой.

Пер­вый сбор­ник рас­ска­зов Кантора - «Дом на пус­ты­ре» (опубликован в 1993 году). Ав­тор са­ти­рических пьес (сборник «Ве­чер с ба­буи­ном», 2008 год), ста­тей на по­ли­тические те­мы, ро­ма­на «Учеб­ник ри­со­ва­ния» (т. 1-2, 2006 год).

Иллюстрация:

М. К. Кан­тор. «Крас­ная баш­ня». 2005 год. Ча­ст­ное со­б­ра­ние. Архив БРЭ.