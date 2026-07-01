КАНТОНИСТСКИЕ ШКОЛЫ
КАНТОНИСТСКИЕ ШКОЛЫ - в 1805-1858 годах военно-учебные заведения низшего разряда в России для сыновей солдат и военных поселян.
В школах обучались дети с 7 (с 1824 года - с 10) до 15 лет, после чего б. ч. учащихся зачислялась солдатами в войска сроком на 20 лет, остальные продолжали обучение до 18 лет и выпускались в унтер-офицерском чине. Изучались чтение, письмо, счёт и Закон Божий, внутренний распорядок отличался крайней суровостью, преобладала военная муштра.
В 1830-х годах появились особые кантонистские школы (аудиторская, артиллерийская, инженерная, военно-медицинская, школа топографов и др.), готовившие унтер-офицеров для различных родов войск. Несмотря на рост числа школ, они практически могли дать образование лишь незначительному числу кантонистов (например, в 1842 году из 223 тыс. кантонистов в кантонистских школах обучалось только 37,5 тыс. человек, а в 1856 году из 372 - около 37 тыс. человек). В связи с ликвидацией военных поселений кантонистские школы были частью расформированы, частью преобразованы в училища военного ведомства.