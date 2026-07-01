КАНТОНИСТСКИЕ ШКОЛЫ

КАНТОНИСТСКИЕ ШКОЛЫ - в 1805-1858 годах военно-учебные заведения низшего разряда в России для сыновей солдат и военных поселян.

В школах обу­ча­лись де­ти с 7 (с 1824 года - с 10) до 15 лет, по­сле че­го б. ч. уча­щих­ся за­чис­ля­лась сол­да­та­ми в вой­ска сро­ком на 20 лет, ос­таль­ные про­дол­жа­ли обу­че­ние до 18 лет и вы­пус­ка­лись в ун­тер-офи­цер­ском чи­не. Изу­ча­лись чте­ние, пись­мо, счёт и За­кон Бо­жий , внут­рен­ний рас­по­ря­док от­ли­чал­ся край­ней су­ро­во­стью, пре­об­ла­да­ла во­енная муш­тра.

В 1830-х годах поя­ви­лись осо­бые кантонистские школы (ау­ди­тор­ская, ар­тил­ле­рий­ская , ин­же­нер­ная, во­ен­но-ме­ди­цин­ская, шко­ла то­по­гра­фов и др.), го­то­вив­шие ун­тер-офи­церов для различных ро­дов войск. Не­смот­ря на рост чис­ла школ, они прак­ти­че­ски мог­ли дать об­ра­зо­ва­ние лишь не­зна­чительному чис­лу кан­то­ни­стов (например, в 1842 году из 223 тыс. кан­то­ни­стов в кантонистских школах обу­ча­лось толь­ко 37,5 тыс. человек, а в 1856 году из 372 - около 37 тыс. человек). В свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей во­ен­ных по­се­ле­ний кантонистские школы бы­ли ча­стью рас­фор­ми­ро­ва­ны, ча­стью пре­об­ра­зо­ва­ны в учи­ли­ща во­енного ве­дом­ст­ва.

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