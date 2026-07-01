КАНТИЛЕНА
КАНТИЛЕНА - вокальная либо инструментальная мелодия напевно-лирического характера.
Термин «кантилена» используется также в значении «напевность музыки» (например, «шопеновская кантилена»). Владение кантиленой (способность к кантиленному - напевному - исполнению) - важное профессиональное качество певца и инструменталиста.
История термина восходит к IX веку: им обозначались напевные разделы григорианского хорала, изложенные в виде органума литургические песнопения. В XIII-XV веках так называли небольшие светские вокальные произведения (одноголосные и многоголосные, преимущественно любовно-лирические), танцевальные песни (в т. ч. и их инструментальные формы), в дальнейшем - произведения с ярко выраженной напевной мелодией.