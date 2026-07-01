КАНТИЛЕНА

КАНТИЛЕНА - вокальная либо инструментальная мелодия напевно-лирического характера.

Тер­мин «кантилена» ис­поль­зу­ет­ся так­же в зна­че­нии «на­пев­ность му­зы­ки» (например, «шо­пе­нов­ская кан­ти­ле­на»). Вла­де­ние кантиленой (спо­соб­ность к кан­ти­лен­но­му - на­пев­но­му - ис­пол­не­нию) - важ­ное профессиональное ка­че­ст­во пев­ца и ин­ст­ру­мен­та­ли­ста.

Ис­то­рия тер­ми­на вос­хо­дит к IX веку: им обо­зна­ча­лись на­пев­ные раз­де­лы гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, из­ло­жен­ные в ви­де ор­га­ну­ма ли­тур­ги­чес­кие пес­но­пе­ния. В XIII-XV веках так на­зы­ва­ли не­боль­шие свет­ские во­каль­ные про­из­ве­де­ния (од­но­го­лос­ные и мно­го­голос­ные, пре­имущественно лю­бов­но-ли­ри­че­ские), тан­це­валь­ные пес­ни (в т. ч. и их ин­ст­румен­таль­ные фор­мы), в даль­ней­шем - про­из­ве­де­ния с яр­ко вы­ра­жен­ной на­пев­ной ме­ло­ди­ей .

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