КАНТИГА
КАНТИГА - испанская и португальская одноголосная песня XIII-XIV веков.
Жанровые разновидности: кантигас де амиго (женские любовные песни), кантигас де амор (мужские песни о любви), кантигас де гесте (жесты - эпические песни), «кантигас насмешки и злословия» и др. В кантиге пересказываются общеевропейские сюжеты мираклей и местные анекдоты, повествуется о походах купцов в заморские страны, странствиях пилигримов, битвах христиан с неверными; значительное место занимают картины быта, нередко с сатирическим оттенком (о враче, самому себе ампутирующем ногу; о соблазнённой рыцарем монахине и др.).
Б. ч. дошедших до нас песен составляют свыше 420 кантиг Деве Марии, записанных при дворе короля Альфонсо X Мудрого (предположительного автора части из них) и сохранившихся в четырёх богато иллюстрированных манускриптах (конец XIII - 1-я половина XIV веков; три из них содержат текст с нотами, один - только текст). Эти кантиги, сложенные на галисийско-португальском языке (служившем до XV века языком лирической поэзии в Галисии и Португалии), рассказывают о чудесах Богородицы (кантигас де мирагре), каждая десятая кантига - песнь в Её хвалу (кантига де лоор); все они содержат рефрен, строфика обнаруживает влияние испано-арабской поэтической формы заджаль, музыкальная форма - виреле (в различных вариантах), мелодии преимущественно в дорийском и миксолидийском ладах, силлабического или невменного склада, количество мелизмов невелико. Несмотря на то что около 20 кантиг идентифицированы как контрафактуры репертуара труверов и трубадуров, музыка «альфонсинских» кантига в целом имеет местное происхождение. Большинство кантиг анонимны, среди немногих известных авторов - галисийский жонглёр (хуглар) Мартин Кодакс (Кодас; между 1240 и 1270 годами) и португальский король-трубадур Диниш I (правил в 1279-1325 годах).