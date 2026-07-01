КАНТИГА

КАНТИГА - испанская и португальская одноголосная песня XIII-XIV веков.

Жан­ро­вые раз­но­вид­но­сти: кан­ти­гас де ами­го (жен­ские лю­бов­ные пес­ни), кан­ти­гас де амор (муж­ские пес­ни о люб­ви), кан­ти­гас де гес­те (жес­ты - эпические пес­ни), «кан­ти­гас на­смеш­ки и зло­сло­вия» и др. В кан­ти­ге пе­ре­ска­зы­ва­ют­ся об­ще­ев­ро­пей­ские сю­же­ты ми­рак­лей и ме­ст­ные анек­до­ты, по­ве­ст­ву­ет­ся о по­хо­дах куп­цов в за­мор­ские стра­ны, стран­ст­ви­ях пи­лиг­ри­мов , бит­вах хри­сти­ан с не­вер­ны­ми; зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ют кар­ти­ны бы­та, не­ред­ко с са­ти­рическим от­тен­ком (о вра­че, са­мо­му се­бе ам­пу­ти­рую­щем но­гу; о со­блаз­нён­ной ры­ца­рем мо­на­хи­не и др.).

Б. ч. до­шед­ших до нас пе­сен со­став­ля­ют свыше 420 кан­тиг Де­ве Ма­рии, за­пи­сан­ных при дво­ре ко­ро­ля Аль­фон­со X Муд­ро­го (пред­по­ло­жи­тель­но­го ав­то­ра час­ти из них) и со­хра­нив­ших­ся в че­ты­рёх бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных ма­ну­ск­рип­тах (конец XIII - 1-я половина XIV веков; три из них со­дер­жат текст с но­та­ми, один - толь­ко текст). Эти кан­ти­ги, сло­жен­ные на га­ли­сий­ско-пор­тугальском языке (слу­жив­шем до XV века язы­ком ли­рической по­эзии в Га­ли­сии и Пор­ту­га­лии), рас­ска­зы­ва­ют о чу­де­сах Бо­го­ро­ди­цы (кан­ти­гас де ми­раг­ре), ка­ж­дая де­ся­тая кан­ти­га - песнь в Её хва­лу (кан­ти­га де ло­ор); все они со­держат реф­рен, стро­фи­ка об­на­ру­жи­ва­ет влия­ние испано-арабской по­этической фор­мы за­джаль, музыкальная фор­ма - ви­ре­ле (в различных ва­ри­ан­тах), ме­ло­дии пре­имущественно в до­рий­ском и мик­со­ли­дий­ском ла­дах, сил­ла­бического или не­вмен­но­го скла­да, ко­ли­че­ст­во ме­лиз­мов не­ве­ли­ко. Не­смот­ря на то что около 20 кан­ти­г иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны как кон­тра­фак­ту­ры ре­пер­туа­ра тру­ве­ров и тру­ба­ду­ров, му­зы­ка «аль­фон­син­ских» кан­ти­га в це­лом име­ет ме­ст­ное про­ис­хо­ж­де­ние. Боль­шин­ст­во кан­ти­г ано­ним­ны, сре­ди не­мно­гих из­вест­ных ав­то­ров - га­ли­сий­ский жонг­лёр (хуг­лар) Мар­тин Ко­дакс (Ко­дас; ме­ж­ду 1240 и 1270 годами) и пор­тугальский ко­роль-тру­ба­дур Ди­ниш I (пра­вил в 1279-1325 годах).

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