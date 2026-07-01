КАНТХО
КАНТХО - город во Вьетнаме.
Город центрального подчинения на юго-западе Вьетнама, главный город (2004 год) района Дельта Меконга. Население 268,7 тыс. человек (2008 год), образует городскую агломерацию с населением около 1,2 млн. человек. Расположен на одном из главных рукавов дельты реки Меконг - Бассак (Хау), в 170 км к юго-западу от города Хошимин. Узел автодорог. Речной порт Кайкуй (доступен для морских судов; мощности по перевалке грузов до 4,2 млн. т в год; вывоз риса, тропических фруктов и др.). Аэропорт «Чанок».
Основан в 1739 году. Являлся владением рода Нгуенов. Развивался как военный, торговый и культурный центр. В 1868-1954 годах находился под французским управлением в составе колонии Кохинхина (смотрите Война за независимость Вьетнама). В 1991-2004 годах столица провинции Кантхо.
Буддийские пагоды Нам-Ня-Дыонг (1890 год), Хой-Линь (1907 год). Традиционный рынок и набережная у слияния рукавов Меконга - Кантхо и Бассак (Хау), на месте бывшей верфи «Нинь-Киеу». Плавучие рынки («Кай-Чжанг», «Фунг-Хьеп», «Нга-Бай», «Фонг-Дьен») на протоках реки Меконг. Университет (1966 год) с НИИ риса района Дельта Меконга.
Организационный и торгово-распределительный центр основного района рисоводства в стране, один из крупнейших в мире центров экспорта риса. Индустриальные парки «Чанок» и «Хунгфу»: плодоовощеконсервная, сахарная, пивоваренная, текстильная промышленность; судостроение. ТЭС «Чанок» (200 МВт). (смотрите Предпринимательская деятельность)