КАНТХО

КАНТХО - город во Вьетнаме.

Го­род центрального под­чи­не­ния на юго-за­па­де Вьет­на­ма, главный го­род (2004 год) района Дель­та Ме­кон­га. Население 268,7 тыс. человек (2008 год), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 1,2 млн. человек. Рас­по­ложен на од­ном из главных ру­ка­вов дель­ты реки Ме­конг - Бас­сак (Хау), в 170 км к юго-за­па­ду от города Хо­ши­мин. Узел ав­то­до­рог. Реч­ной порт Кай­куй (дос­ту­пен для морских су­дов; мощ­но­сти по пе­ре­вал­ке гру­зов до 4,2 млн. т в год; вы­воз ри­са, тро­пических фрук­тов и др.). Аэ­ро­порт «Ча­нок».

Ос­но­ван в 1739 году. Яв­лял­ся вла­де­ни­ем ро­да Нгуе­нов. Раз­ви­вал­ся как во­ен­ный, тор­го­вый и куль­тур­ный центр. В 1868-1954 годах на­хо­дил­ся под французским управ­ле­ни­ем в со­ста­ве ко­ло­нии Ко­хин­хи­на (смотрите Война за независимость Вьетнама ). В 1991-2004 годах сто­ли­ца провинции Кант­хо.

Буд­дий­ские па­го­ды Нам-Ня-Ды­онг (1890 год), Хой-Линь (1907 год). Тра­диционный ры­нок и на­бе­реж­ная у слия­ния ру­ка­вов Ме­кон­га - Кант­хо и Бас­сак (Хау), на мес­те бывшей вер­фи «Нинь-Ки­еу». Пла­ву­чие рын­ки («Кай-Чжанг», «Фунг-Хьеп», «Нга-Бай», «Фонг-Дьен») на про­то­ках реки Ме­конг. Университет (1966 год) с НИИ ри­са района Дель­та Ме­кон­га.

Ор­га­ни­за­ци­он­ный и тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный центр основного рай­она ри­со­вод­ст­ва в стра­не, один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров экс­пор­та ри­са. Ин­ду­ст­ри­аль­ные пар­ки «Ча­нок» и «Хунг­фу»: пло­до­овоще­кон­серв­ная, са­хар­ная, пи­во­ва­рен­ная, тек­стиль­ная промышленность; су­до­строе­ние. ТЭС «Ча­нок» (200 МВт). (смотрите Предпринимательская деятельность )

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