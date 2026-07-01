КАНТЕМИРЫ
КАНТЕМИРЫ - молдавский и русский княжеский род.
Происходит из военно-служилого сословия Молдавского княжества. Согласно родословной легенде, его основателем являлся ногайский хан Темир, переселившийся в Молдавское княжество и принявший крещение около 1540 года.
В XVII веке из рода Кантемира наибольшую известность приобрёл Константин Фёдорович [1627 год - 13(23).03.1693 года], в 1643-1660 годах служил в «волошских хоронгвах» (молдавских эскадронах) войска Речи Посполитой, ворник (представитель молдавского господаря) в городе Бырлад (1664-1668 год), армаш (административная должность при дворе господаря) (1668-1672 годы), в 1672 году спас гарем турецкого султана Мехмеда IV после битвы турецких и польских войск при Хотине. Сердар (начальник господарской конницы) (1672-1681 годы), великий клучер (ведал обеспечением княжеского двора продовольствием) (1681-1684 годы), господарь Молдавского княжества (1685-1693 годы).
Его дети: Антиох Константинович (1671-1726 годы), господарь Молдавского княжества (1695-1700, 1705-1707 годы), после эмиграции в Россию своего брата Дмитрия подвергся преследованиям со стороны турецких властей, с 1722 года вплоть до своей кончины, по ходатайству брата, получал от российского правительства ежегодную пенсию в размере 500 рублей; Д. К. Кантемир, высочайшей резолюцией российского царя Петра I от 31.07(11.08).1711 года получивший право потомственно именоваться светлейшим князем.
Из сыновей А. К. Кантемира наиболее известен Константин Антиохович [1718 год - 06(17).10.1776 года], генерал-поручик (1775 год). Он переселился в Россию в конце 1737 года и был зачислен в действующую армию, участник русско-турецкой войны 1735-1739 годов, находясь в авангарде российских войск, руководил освобождением города Яссы от турецких войск, в 1738 году основал Волошский (с 1741 года - Молдавский) гусарский полк, в 1740-1750-х годах командовал кавказской дивизией в Слободской Украине.
Из детей Д. К. Кантемира известны: Мария Дмитриевна [29.04(10.05).1700 года - 09(20). 09.1757 года], получила хорошее домашнее образование, увлекалась античной и западноевропейской литературой, а также историей, рисованием, музыкой. В доме отца познакомилась с царём Петром I. После переезда в Санкт-Петербург (1719 год) участвовала в ассамблеях и маскарадах, её попытка избежать утомительных увеселений вызвала недовольство царя и связанное с этим расследование, которое вели П. И. Ягужинский и Л. Л. Блументрост. Была знакома и поддерживала дружеские связи со многими главами дипломатических миссий при русском дворе. Фрейлина императорского двора (с 1730 года). Состояла в переписке с братом Антиохом (содержит, помимо семейных дел, также ряд исторических сведений - о воцарении Ивана VI Антоновича и правлении Анны Леопольдовны, аресте и ссылке князя А. А. Черкасского, отливке в Кремле Царь-колокола, пожаре Москвы 1737 года);
Матвей Дмитриевич [18(29).10.1703 года - 30.11(11.12).1771 года], капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка (не позднее середины 1730-х годов), крупный благотворитель; Сергей (Щербан) Дмитриевич [11(22).08.1706 года - 25.04(06.05).1780 год], бригадир (1762 год), в 1737 году участвовал во взятии Очакова в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов, автор книги «Петру Первому... панегирическое всесожжение смиреннейше творит и приносит... Сербан Кантемир» (1714 год); А. Д. Кантемир. Последний представитель рода - сын К. А. Кантемира Дмитрий Константинович [1749 год - 17(29).05.1820 года], полковник, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов (в 1771 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени) и русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в конце жизни страдал психическим расстройством, был заключён в Ревельскую крепость, где и скончался.
Представители рода владели землями в Нижегородском и Орловском уездах, Киевской и Московской губерниях.
Иллюстрация:
Герб княжеского рода Кантемиров (не был утверждён). Архив БРЭ.