КАНТЕМИРЫ

КАНТЕМИРЫ - молдавский и русский княжеский род.

Про­ис­хо­дит из во­ен­но-слу­жи­ло­го со­сло­вия Мол­дав­ско­го княжества. Со­глас­но ро­до­слов­ной ле­ген­де, его ос­но­ва­те­лем яв­лял­ся но­гай­ский хан Те­мир, пе­ре­се­лив­ший­ся в Молдавское княжество и при­няв­ший кре­ще­ние около 1540 года.

В XVII веке из ро­да Кантемира наи­боль­шую из­вест­ность при­об­рёл Кон­стан­тин Фё­до­ро­вич [1627 год - 13(23).03.1693 года], в 1643-1660 годах слу­жил в «во­лош­ских хо­рон­гвах» (молдавских эс­кад­ро­нах) вой­ска Ре­чи По­спо­ли­той , вор­ник (пред­ста­ви­тель молдавского гос­по­да­ря) в городе Быр­лад (1664-1668 год), ар­маш (административная долж­ность при дво­ре гос­по­да­ря) (1668-1672 годы), в 1672 году спас га­рем турецкого сул­та­на Мех­ме­да IV по­сле бит­вы турецких и поль­ских войск при Хо­ти­не. Сер­дар (на­чаль­ник гос­по­дар­ской кон­ни­цы) (1672-1681 годы), ве­ли­кий клу­чер (ве­дал обес­пе­че­ни­ем кня­же­ско­го дво­ра про­до­воль­ст­ви­ем) (1681-1684 годы), гос­по­дарь Молдавского княжества (1685-1693 годы).

Его де­ти: Ан­ти­ох Кон­стан­ти­но­вич (1671-1726 годы), гос­по­дарь Молдавского княжества (1695-1700, 1705-1707 годы), по­сле эмиг­ра­ции в Рос­сию сво­его бра­та Дмит­рия под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны турецких вла­стей, с 1722 года вплоть до сво­ей кон­чи­ны, по хо­да­тай­ст­ву бра­та, по­лу­чал от российского пра­витель­ст­ва еже­год­ную пен­сию в раз­ме­ре 500 рублей; Д. К. Кан­те­мир, вы­со­чай­шей ре­зо­лю­ци­ей российского ца­ря Пет­ра I от 31.07(11.08).1711 года по­лу­чив­ший пра­во по­том­ст­вен­но име­но­вать­ся свет­лей­шим кня­зем.

Из сы­но­вей А. К. Кан­те­ми­ра наи­бо­лее из­вес­тен Кон­стан­тин Ан­ти­охо­вич [1718 год - 06(17).10.1776 года], генерал-по­ру­чик (1775 год). Он пе­ре­се­лил­ся в Рос­сию в конце 1737 года и был за­числен в дей­ст­вую­щую ар­мию, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, на­хо­дясь в аван­гар­де российских войск, ру­ко­во­дил ос­во­бо­ж­де­ни­ем города Яс­сы от турецких войск, в 1738 году ос­но­вал Во­лош­ский (с 1741 года - Мол­дав­ский) гу­сар­ский полк, в 1740-1750-х годах ко­ман­до­вал кавказской ди­ви­зи­ей в Сло­бод­ской Ук­раи­не.

Из де­тей Д. К. Кан­те­ми­ра из­вест­ны: Ма­рия Дмит­ри­ев­на [29.04(10.05).1700 года - 09(20). 09.1757 года], по­лу­чи­ла хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, ув­ле­ка­лась ан­тич­ной и западноевропейской литературой, а так­же ис­то­ри­ей, ри­со­ва­ни­ем, му­зы­кой. В до­ме от­ца по­зна­ко­ми­лась с ца­рём Пет­ром I. По­сле пе­ре­ез­да в Санкт-Пе­тер­бург (1719 год) уча­ст­во­ва­ла в ас­самб­ле­ях и мас­ка­ра­дах, её по­пыт­ка из­бе­жать уто­ми­тель­ных уве­се­ле­ний вы­зва­ла не­до­воль­ст­во ца­ря и свя­зан­ное с этим рас­сле­до­ва­ние, ко­то­рое ве­ли П. И. Ягу­жин­ский и Л. Л. Блу­мен­трост. Бы­ла зна­ко­ма и под­дер­жи­ва­ла дру­же­ские свя­зи со мно­ги­ми гла­ва­ми ди­пло­ма­тических мис­сий при русском дво­ре. Фрей­ли­на императорского дво­ра (с 1730 года). Со­стоя­ла в пе­ре­пис­ке с бра­том Ан­ти­охом (со­дер­жит, по­ми­мо се­мей­ных дел, так­же ряд ис­то­рических све­де­ний - о во­ца­ре­нии Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча и прав­ле­нии Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны, аре­сте и ссыл­ке князя А. А. Чер­кас­ско­го, от­лив­ке в Крем­ле Царь-ко­ло­ко­ла, по­жа­ре Мо­ск­вы 1737 года);

Мат­вей Дмит­рие­вич [18(29).10.1703 года - 30.11(11.12).1771 года], ка­пи­тан-по­ру­чик лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (не позд­нее середины 1730-х годов), круп­ный бла­го­тво­ри­тель; Сер­гей (Щер­бан) Дмит­рие­вич [11(22).08.1706 года - 25.04(06.05).1780 год], бри­га­дир (1762 год), в 1737 году уча­ст­во­вал во взя­тии Оча­ко­ва в хо­де русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, ав­тор кни­ги «Пет­ру Пер­во­му... па­не­ги­ри­че­ское все­сож­же­ние сми­рен­ней­ше тво­рит и при­но­сит... Сер­бан Кан­те­мир» (1714 год); А. Д. Кан­те­мир . Пос­лед­ний пред­ста­ви­тель ро­да - сын К. А. Кан­те­ми­ра Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич [1749 год - 17(29).05.1820 года], пол­ков­ник, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (в 1771 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни) и русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, в кон­це жиз­ни стра­дал пси­хическим рас­строй­ством, был за­клю­чён в Ре­вель­скую кре­пость, где и скон­чал­ся.

Пред­ста­ви­те­ли ро­да вла­де­ли зем­ля­ми в Ни­же­го­род­ском и Ор­лов­ском уез­дах, Ки­ев­ской и Московской гу­бер­ни­ях.

Иллюстрация:

Герб кня­же­ско­го ро­да Кан­те­ми­ров (не был ут­вер­ждён). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)