КАНТЕМИР ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КАНТЕМИР ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - молдавский господарь, светлейший князь, российский государственный деятель, музыкант, писатель.
Из рода Кантемиров. Сын молдавского господаря К. Ф. Кантемира. Отец А. Д. Кантемира. В 1688-1691 годах по сложившейся традиции (вступивший на молдавский престол господарь в знак верности и преданности турецкому султану посылал ему своего сына) находился в заложниках при дворе султана Сулеймана II в Константинополе. Обучался в греческой Духовной академии (изучал восточные языки, латинский и древнегреческий языки, философию, литературу и др.), а также в Академии Падишаха (Enderum Hümayün) - учебном заведении при дворе султана, в котором получали образование дети знатных и состоятельных иностранцев или подданные Османской империи христианского вероисповедания. Особое внимание уделял изучению турецкой музыкальной культуры: овладел виртуозной игрой на танбуре и теоретическими основами восточной музыки, организовал музыкальную школу, в которой преподавал по собственному методу. Под именем Кантемир оглу завоевал широкую известность как автор турецких классических музыкальных композиций, изобретатель буквенной (на основе арабского алфавита) музыкальной нотации.
После возвращения в Яссы и смерти отца (март 1693 год) возведён на молдавский господарский престол. Однако под давлением многолетнего недруга Кантемиров господаря Валахии К. Брынковяну был отстранён от власти и в апреле 1693 года уехал в Константинополь. Продолжал заниматься литературой, искусствами и науками. Им были собраны уникальная библиотека (книги античных авторов на латинском и греческом языках, труды по истории, географии, астрономии и медицине), коллекции музыкальных инструментов, гравированных портретов исторических деятелей Османской империи и европейских стран, а также географических карт XV-XVII веков. Написал (на турецком языке) «Книгу о музыкальной науке с буквенной нотацией» (около 1700 года), в которой дал систематическое описание настройки танбура на основе 33-ступенного 2-октавного звукоряда. Кантемир поддерживал дружеские отношения с послами в Османской империи - голландцем Я. Кольером, французом Ш. Ферриолем, российским посланником П. А. Толстым и др.
После начала русско-турецкой войны 1710-1713 годов при поддержке великого визиря Балтаджи Мехмет-паши и крымского хана Девлет-Гирея II Кантемир был вновь возведён на господарский престол Молдавии. Зимой 1711 года он установил тайные связи с эмиссарами царя Петра I в Османской империи С. Л. Рагузинским-Владиславичем и Г. Поликалой. Помимо этого он вёл тайную переписку с российским двором и с российским резидентом в Речи Посполитой А. И. Дашковым, в которой обсуждал вопрос выступления православных народов Балкан и Дунайских княжеств под эгидой России против Османской империи, а также предлагал условия перехода Молдавского княжества под протекторат России. Оговаривал гарантии наследственного правления на молдавском престоле, социальные и материальные льготы, которые должны были быть ему предоставлены Петром I в случае неудачного завершения войны. Предложения господаря были приняты царём и в результате 13(24).04.1711 года Пётр I и канцлер Г. И. Головкин подписали диплом, в соответствии с которым обещали установить протекторат России в отношении Молдавского княжества, а также предоставить Кантемиру права наследственного владения.
С приближением российской армии к границам Молдавского княжества в нём существенно возросли прорусские настроения среди молдавской знати и служилых людей, что позволило Кантемиру в июне 1711 года открыто заявить о выходе Молдавского княжества из вассальной зависимости от Османской империи и о переходе под покровительство России. Однако после неудачи Прутского похода 1711 года Кантемир вынужден был покинуть княжество и по воле царя вместе с семьёй поселился в Харькове. После смерти жены (урождённой Кантакузино) 11(22). 05.1713 года он удалился в пожалованное ему Петром I имение - село Дмитровка Севского уезда. Занимался творчеством, воспитанием детей и хозяйственными делами. В это время им были написаны работы: «Описание Молдавии» (1716 год), явившееся первым обобщающим трудом о Молдавском княжестве на рубеже XVII-XVIII веков, «История возвышения и упадка Оттоманской Порты» (1714-1716 годы) - первый фундаментальный труд по истории Османской империи, и др.
По указанию Петра I 13(24).02.1720 года Кантемир женился на младшей дочери князя И. Ю. Трубецкого Анастасии. Сенатор (1721 год). Участвовал в создании Табели о рангах 1722 года. Разработал и предоставил на рассмотрение Петра I систему усовершенствования производства и реализации пеньки в России. Во время Персидского похода 1722-1723 годов возглавлял походную канцелярию, составлял и переводил на персидский и татарский языки воззвания и манифесты от имени императора Петра I к народам Прикаспия и Северного Кавказа. Сопровождая императора Петра I на всём пути следования армии, Кантемир вёл переписку с мурзами горских народов. Однако из-за обострившейся болезни вынужден был покинуть свиту Петра I и остановиться на несколько месяцев в Астрахани. В январе 1723 года Кантемир перебрался в своё имение - село Дмитровка. Похоронен 01(12).10.1723 года в семейной усыпальнице в церкви Святых Константина и Елены Николаевского греческого монастыря в Москве. В 1935 году при сносе монастыря прах Кантемира был передан Румынии и перезахоронен в городе Яссы в соборе Трёх Святителей.
Иллюстрация:
«Д. Кантемир в тюрбане». Неизвестный художник. Конец XVII века. Музей изобразительных искусств (Руан, Франция). Архив БРЭ.