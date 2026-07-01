КАНТЕМИР ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

КАНТЕМИР ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - молдавский господарь, светлейший князь, российский государственный деятель, музыкант, писатель.

Из ро­да Кан­те­ми­ров. Сын молдавского гос­по­да­ря К. Ф. Кан­те­ми­ра. Отец А. Д. Кан­те­ми­ра . В 1688-1691 годах по сло­жив­шей­ся тра­ди­ции (всту­пив­ший на молдавский пре­стол гос­по­дарь в знак вер­но­сти и пре­дан­но­сти турецкому сул­та­ну по­сы­лал ему сво­его сы­на) на­хо­дил­ся в за­лож­ни­ках при дво­ре сул­та­на Су­лей­ма­на II в Кон­стан­ти­но­по­ле. Обу­чал­ся в греческой Ду­хов­ной ака­де­мии (изу­чал восточные язы­ки, латинский и древнегреческий язы­ки, фи­ло­со­фию, литературу и др.), а так­же в Ака­де­мии Па­ди­ша­ха (Enderum Hüma­yün) - учеб­ном за­ве­де­нии при дво­ре сул­та­на, в ко­то­ром по­лу­ча­ли об­ра­зо­ва­ние де­ти знат­ных и со­стоя­тель­ных ино­стран­цев или под­дан­ные Ос­ман­ской им­пе­рии хри­сти­ан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял изу­че­нию турецкой музыкальной куль­ту­ры: ов­ла­дел вир­ту­оз­ной иг­рой на тан­бу­ре и тео­ре­тическими ос­но­ва­ми восточной му­зы­ки, ор­га­ни­зо­вал музыкальную шко­лу, в ко­то­рой пре­по­да­вал по собственному ме­то­ду. Под име­нем Кан­те­мир ог­лу за­вое­вал ши­ро­кую из­вест­ность как ав­тор турецких клас­сических музыкальных ком­по­зи­ций, изо­бре­та­тель бу­к­вен­ной (на ос­но­ве арабского ал­фа­ви­та) музыкальной но­та­ции.

По­сле воз­вра­ще­ния в Яс­сы и смер­ти от­ца (март 1693 год) воз­ве­дён на молдавский гос­по­дар­ский пре­стол. Од­на­ко под дав­ле­ни­ем мно­го­лет­не­го не­дру­га Кан­те­ми­ров гос­по­да­ря Ва­ла­хии К. Брын­ко­вя­ну был от­стра­нён от вла­сти и в апреле 1693 года уе­хал в Кон­стан­ти­но­поль. Про­дол­жал за­ни­мать­ся литературой, ис­кус­ст­ва­ми и нау­ка­ми. Им бы­ли со­б­ра­ны уни­каль­ная биб­лио­те­ка (кни­ги ан­тич­ных ав­то­ров на латинском и греческом язы­ках, тру­ды по ис­то­рии, гео­гра­фии, ас­тро­но­мии и ме­ди­ци­не), кол­лек­ции музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, гра­ви­ро­ван­ных порт­ре­тов ис­то­рических дея­те­лей Ос­ман­ской им­пе­рии и ев­ропейских стран, а так­же гео­гра­фических карт XV-XVII веков. На­пи­сал (на турецком языке) «Кни­гу о му­зы­каль­ной нау­ке с бу­к­вен­ной но­та­ци­ей» (около 1700 года), в ко­то­рой дал сис­те­ма­тическое опи­са­ние на­строй­ки тан­бу­ра на ос­но­ве 33-сту­пен­но­го 2-ок­тав­но­го зву­ко­ря­да. Кантемир под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с по­сла­ми в Ос­ман­ской им­пе­рии - гол­ланд­цем Я. Коль­е­ром, фран­цу­зом Ш. Фер­рио­лем, российским по­слан­ни­ком П. А. Тол­стым и др.

По­сле на­ча­ла русско-турецкой вой­ны 1710-1713 годов при под­держ­ке великого ви­зи­ря Бал­тад­жи Мех­мет-па­ши и крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея II Кантемир был вновь воз­ве­дён на гос­по­дар­ский пре­стол Мол­да­вии. Зи­мой 1711 года он ус­та­но­вил тай­ные свя­зи с эмис­са­ра­ми ца­ря Пет­ра I в Ос­ман­ской им­пе­рии С. Л. Ра­гу­зин­ским-Вла­ди­сла­ви­чем и Г. По­ли­ка­лой. По­ми­мо это­го он вёл тай­ную пе­ре­пис­ку с российским дво­ром и с российским ре­зи­ден­том в Ре­чи По­спо­ли­той А. И. Даш­ко­вым, в ко­то­рой об­су­ж­дал во­прос вы­сту­п­ле­ния пра­во­слав­ных на­ро­дов Бал­кан и Ду­най­ских кня­жеств под эги­дой Рос­сии про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии, а так­же пред­ла­гал ус­ло­вия пе­ре­хо­да Молдавского княжества под про­тек­то­рат Рос­сии. Ого­ва­ри­вал га­ран­тии на­след­ст­вен­но­го прав­ле­ния на молдавском пре­сто­ле, со­ци­аль­ные и ма­те­ри­аль­ные льго­ты, ко­то­рые долж­ны бы­ли быть ему пре­дос­тав­ле­ны Пет­ром I в слу­чае не­удач­но­го за­вер­ше­ния вой­ны. Пред­ло­же­ния гос­по­да­ря бы­ли при­ня­ты ца­рём и в ре­зуль­та­те 13(24).04.1711 года Пётр I и канц­лер Г. И. Го­лов­кин под­пи­са­ли ди­плом, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым обе­ща­ли ус­та­но­вить про­тек­то­рат Рос­сии в от­но­ше­нии Молдавского княжества, а так­же пре­дос­та­вить Кантемиру пра­ва на­след­ст­вен­но­го вла­де­ния.

С при­бли­же­ни­ем российской ар­мии к гра­ницам Молдавского княжества в нём су­ще­ст­вен­но воз­рос­ли про­рус­ские на­строе­ния сре­ди молдавской зна­ти и слу­жи­лых лю­дей, что по­зво­ли­ло Кантемиру в ию­не 1711 года от­кры­то за­явить о вы­хо­де Молдавского княжества из вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Ос­ман­ской им­пе­рии и о пе­ре­хо­де под по­кро­ви­тель­ст­во Рос­сии. Од­на­ко по­сле не­уда­чи Прут­ско­го по­хо­да 1711 года Кантемир вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть кня­же­ст­во и по во­ле ца­ря вме­сте с семь­ёй по­се­лил­ся в Харь­ко­ве. По­сле смер­ти же­ны (уро­ждён­ной Кан­та­ку­зи­но) 11(22). 05.1713 года он уда­лил­ся в по­жа­ло­ван­ное ему Пет­ром I име­ние - село Дмит­ров­ка Сев­ско­го уез­да. За­ни­мал­ся твор­че­ст­вом, вос­пи­тани­ем де­тей и хо­зяйственными де­ла­ми. В это вре­мя им бы­ли на­пи­са­ны ра­бо­ты: «Опи­са­ние Мол­да­вии» (1716 год), яв­ив­шее­ся пер­вым обоб­щаю­щим тру­дом о Молдавском княжестве на ру­бе­же XVII-XVIII веков, «Ис­то­рия воз­вы­ше­ния и упад­ка От­то­ман­ской Пор­ты» (1714-1716 годы) - пер­вый фун­даментальный труд по ис­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии, и др.

По ука­за­нию Пет­ра I 13(24).02.1720 года Кантемир же­нил­ся на млад­шей до­че­ри князя И. Ю. Тру­бец­ко­го Ана­ста­сии. Се­на­тор (1721 год). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Та­бе­ли о ран­гах 1722 года. Раз­ра­бо­тал и пре­дос­та­вил на рас­смот­ре­ние Пет­ра I сис­те­му усо­вер­шен­ст­во­ва­ния про­изводства и реа­ли­за­ции пень­ки в Рос­сии. Во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов воз­глав­лял по­ход­ную кан­це­ля­рию, со­став­лял и пе­ре­во­дил на персидский и татарский язы­ки воз­зва­ния и ма­ни­фе­сты от име­ни императора Пет­ра I к на­ро­дам При­кас­пия и Северного Кав­ка­за. Со­про­во­ж­дая императора Пет­ра I на всём пу­ти сле­до­ва­ния ар­мии, Кантемир вёл пе­ре­пис­ку с мур­за­ми гор­ских наро­дов. Од­на­ко из-за обо­ст­рив­шей­ся бо­лез­ни вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть сви­ту Пет­ра I и ос­та­но­вить­ся на несколько ме­ся­цев в Ас­т­ра­ха­ни. В январе 1723 года Кантемир пе­ре­брал­ся в своё име­ние - село Дмит­ров­ка. По­хоро­нен 01(12).10.1723 года в се­мей­ной усы­паль­ни­це в церкви Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны Ни­ко­ла­ев­ско­го греческого монастыря в Мо­ск­ве. В 1935 году при сно­се мо­на­сты­ря прах Кантемира был пе­ре­дан Ру­мы­нии и пе­ре­за­хо­ро­нен в городе Яс­сы в со­бо­ре Трёх Свя­ти­те­лей.

Иллюстрация:

«Д. Кан­те­мир в тюр­ба­не». Не­из­вест­ный ху­дож­ник. Конец XVII века. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кус­ств (Руан, Фран­ция). Архив БРЭ.