КАНТЕЛЕ

КАНТЕЛЕ - струнный щипковый инструмент типа цитры.

Род­ст­вен­ные ин­ст­ру­мен­ты - эстонский кан­нель , ли­товский канк­лес , ла­тышский кок­лес. Ин­ст­ру­мен­ты «клас­си­че­ско­го» ви­да име­ют пло­ский долб­лё­ный кор­пус, вее­ро­об­раз­но рас­по­ло­жен­ные стру­ны (в ар­ха­ичном ва­ри­ан­те карельское кантеле име­ло 5 струн). Функ­цио­ни­ро­вал как соль­ный ин­ст­ру­мент, со­про­во­ж­дал пе­ние (на кантеле иг­ра­ли, например, ме­ло­дии ру­ни­че­ских пе­сен). Со­глас­но ис­сле­до­ва­ни­ям И. В. Ты­ну­ри­ста, «кан­те­ле­вид­ный» ин­ст­ру­мент был рас­про­стра­нён по все­му ареа­лу балт­ских и при­бал­тий­ско-фин­ских на­ро­дов ещё до их со­при­кос­но­ве­ния с восточными сла­вя­на­ми (т. е. до середины I-го тысячелетия).

Ло­каль­ный ва­ри­ант ин­ст­ру­мен­та - кантеле с «от­крыл­ком» (часть де­ки, вы­сту­паю­щая за ли­нию кол­ков; слу­жит для уси­ле­ния зву­ка и как опо­ра для ле­вой ру­ки иг­раю­ще­го) - рас­про­стра­нил­ся по­сле XIV века у тех групп бал­тов (лат­га­лы) и при­бал­тий­ских фин­нов (веп­сы, эс­тон­цы-се­ту), ко­то­рые пе­ре­ня­ли русские пля­со­вые наи­гры­ши на кры­ло­вид­ных гус­лях. На­зван­ные 2 ви­да ин­ст­ру­мен­та встре­ча­лись в сель­ском бы­ту до середины XX века.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние кантеле в городской куль­ту­ре Фин­лян­дии и Ка­ре­лии в середине XIX века свя­за­но с пуб­ли­ка­ци­ей эпо­са «Ка­ле­ва­ла». В середине XIX - 1-й половине XX веков из­го­тав­ли­ва­лись ин­ст­ру­мен­ты б. ч. с клеё­ным кор­пу­сом (с тон­ки­ми стен­ка­ми), с боль­шим ко­ли­че­ст­вом па­рал­лель­но рас­по­ло­жен­ных струн; из­ме­ни­лись на­строй­ки (Э. Лён­нро­ту при­над­ле­жит од­на из пер­вых по­пы­ток со­зда­ния кантеле с хро­ма­тическим стро­ем) и спо­со­бы иг­ры; осно­вой ре­пер­туа­ра ста­ли тан­це­валь­ные наи­гры­ши. Бы­ли раз­ра­бо­та­ны мо­дер­ни­зи­рованные ин­ст­ру­мен­ты, в ви­де се­мейств по­лу­чив­шие рас­про­стра­не­ние в ор­ке­ст­рах и ан­самб­лях народных ин­ст­ру­мен­тов (например, в Национальном ан­самб­ле пес­ни и тан­ца Ка­ре­лии «Кан­те­ле», ос­но­ван­ном в 1936 году). Ны­не в кон­церт­ной прак­ти­ке ис­поль­зу­ют­ся са­мые раз­ные ви­ды ин­ст­ру­мен­тов, вклю­чая ста­рин­ные.

Иллюстрации:

Кан­те­ле: 1 - ка­рель­ское кан­те­ле. Карельский крае­вед­чес­кий му­зей (Пет­ро­за­водск). Взято из архива БРЭ.

Кан­те­ле: 2 - кок­лес из Кур­зе­ме. Фото В. Муктупавелса. Взято из архива БРЭ.

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