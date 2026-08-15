КАНТЕЛЕ
КАНТЕЛЕ - струнный щипковый инструмент типа цитры.
Родственные инструменты - эстонский каннель, литовский канклес, латышский коклес. Инструменты «классического» вида имеют плоский долблёный корпус, веерообразно расположенные струны (в архаичном варианте карельское кантеле имело 5 струн). Функционировал как сольный инструмент, сопровождал пение (на кантеле играли, например, мелодии рунических песен). Согласно исследованиям И. В. Тынуриста, «кантелевидный» инструмент был распространён по всему ареалу балтских и прибалтийско-финских народов ещё до их соприкосновения с восточными славянами (т. е. до середины I-го тысячелетия).
Локальный вариант инструмента - кантеле с «открылком» (часть деки, выступающая за линию колков; служит для усиления звука и как опора для левой руки играющего) - распространился после XIV века у тех групп балтов (латгалы) и прибалтийских финнов (вепсы, эстонцы-сету), которые переняли русские плясовые наигрыши на крыловидных гуслях. Названные 2 вида инструмента встречались в сельском быту до середины XX века.
Широкое распространение кантеле в городской культуре Финляндии и Карелии в середине XIX века связано с публикацией эпоса «Калевала». В середине XIX - 1-й половине XX веков изготавливались инструменты б. ч. с клеёным корпусом (с тонкими стенками), с большим количеством параллельно расположенных струн; изменились настройки (Э. Лённроту принадлежит одна из первых попыток создания кантеле с хроматическим строем) и способы игры; основой репертуара стали танцевальные наигрыши. Были разработаны модернизированные инструменты, в виде семейств получившие распространение в оркестрах и ансамблях народных инструментов (например, в Национальном ансамбле песни и танца Карелии «Кантеле», основанном в 1936 году). Ныне в концертной практике используются самые разные виды инструментов, включая старинные.
Иллюстрации:
Кантеле: 1 - карельское кантеле. Карельский краеведческий музей (Петрозаводск). Взято из архива БРЭ.
Кантеле: 2 - коклес из Курземе. Фото В. Муктупавелса. Взято из архива БРЭ.