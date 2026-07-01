КАНТ ГЕРМАН

КАНТ ГЕРМАН - немецкий писатель и общественный деятель.

Ро­дил­ся в ра­бо­чей се­мье. В 1944 году был при­зван в вер­махт, в 1945-1949 годах на­хо­дил­ся в польском пле­ну, где уча­ст­во­вал в ра­бо­те ан­ти­фа­ши­ст­ско­го ко­ми­те­та, с 1949 года в ГДР. Изу­чал гер­ма­ни­сти­ку в университете Гум­больд­та в Бер­ли­не (1952-1956 годы).

Де­бю­ти­ро­вал сборником рас­ска­зов «Не­мно­го юж­но­го мо­ря» («Ein bißchen Südsee», 1962 год). Ши­ро­кую из­вест­ность Канту при­нёс ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ак­то­вый зал» («Die Aula», 1965 год, русский перевод 1968 год). Ро­ма­ны «Вы­ход­ные дан­ные» («Das Impressum», 1972 год, русский перевод 1974 год) и «Ос­та­нов­ка в пу­ти» («Der Aufenthalt», 1977 год, русский перевод 1979 год) так­же по­свя­ще­ны судь­бам нем­цев, чья юность при­шлась на го­ды вой­ны.

В 1970-1980-х годах Кант за­ни­мал по­ли­тические и об­щественные по­сты, в т. ч. пред­се­да­те­ля Союза писателей ГДР (1978-1989 годы). В ро­ма­не «Ока­ри­на» («Oka­rina», 2002 год) Кант об­ра­ща­ет­ся к пер­вым по­сле­во­ен­ным го­дам; ро­ман «Ки­но» («Ki­no», 2005 год) - гро­те­ск­ная кар­ти­на современного об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния.

Сочинения:

Рас­ска­зы и раз­мыш­ле­ния. М., 1984;

Der Abspann: Erinnerung an meine Ge­gen­wart. B., 1991