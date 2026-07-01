КАНТ ГЕРМАН
КАНТ ГЕРМАН - немецкий писатель и общественный деятель.
Родился в рабочей семье. В 1944 году был призван в вермахт, в 1945-1949 годах находился в польском плену, где участвовал в работе антифашистского комитета, с 1949 года в ГДР. Изучал германистику в университете Гумбольдта в Берлине (1952-1956 годы).
Дебютировал сборником рассказов «Немного южного моря» («Ein bißchen Südsee», 1962 год). Широкую известность Канту принёс автобиографический роман «Актовый зал» («Die Aula», 1965 год, русский перевод 1968 год). Романы «Выходные данные» («Das Impressum», 1972 год, русский перевод 1974 год) и «Остановка в пути» («Der Aufenthalt», 1977 год, русский перевод 1979 год) также посвящены судьбам немцев, чья юность пришлась на годы войны.
В 1970-1980-х годах Кант занимал политические и общественные посты, в т. ч. председателя Союза писателей ГДР (1978-1989 годы). В романе «Окарина» («Okarina», 2002 год) Кант обращается к первым послевоенным годам; роман «Кино» («Kino», 2005 год) - гротескная картина современного общества потребления.
Сочинения:
Рассказы и размышления. М., 1984;
Der Abspann: Erinnerung an meine Gegenwart. B., 1991