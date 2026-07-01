КАНСЬОНЕРО
КАНСЬОНЕРО - сборники произведений испанских поэтов конца XIV - начала XVI веков.
В названиях Кансьонеро фигурируют, как правило, имена составителей или место нахождения рукописи. Например, «Кансьонеро Баэны» («El cancionero de Baena», 1425-1430 годы) составлен Х. А. де Баэной (1406-1454 годы), писцом и судьёй при дворе короля Хуана II; в него включены как религиозно-дидактическия сочинения кастильских поэтов 2-й половины XIV века, так и связанная с галисийско-португальской куртуазной традицией лирика поэта Масиаса, любовные «кантиги» и политические «сказы» (dezires) А. Альвареса де Вильясандино, а также написанные в подражание Данте поэтические труды Ф. Империаля.
Произведения поэтов, творивших при дворе Хуана II (маркиз де Сантильяна, Х. де Мена, Г. Манрике и др.), сохранились в «Придворном кансьонеро» («El cancionero de palacio»). По инициативе поэта Л. де Стуньиги в Неаполе при дворе Альфонсо V Великодушного был создан «Кансьонеро Стуньиги» («El cancionero Stúňiga», 1460-1463 годы), к которому восходят «Моденский кансьонеро» («El cancionero de Modena») и «Римский кансьонеро» («El canconiero de Roma»); в них доминируют рыцарско-куртуазные любовные песни, «сказы», стихи «на случай», а также первые образцы литературных романсов. В составленный Э. дель Кастильо «Всеобщий кансьонеро» («El cancionero general», 1511 год) вошли произведения испанских поэтов XV - начала XVI веков.
Издания:
Poesía cancioneril castellana. Madrid, 1994.