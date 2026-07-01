КАНСЬОНЕРО

КАНСЬОНЕРО - сборники произведений испанских поэтов конца XIV - начала XVI веков.

В на­зва­ни­ях Кансьонеро фи­гу­ри­ру­ют, как пра­ви­ло, име­на со­ста­ви­те­лей или ме­сто на­хо­ж­де­ния ру­ко­пи­си. Например, «Кан­сь­о­не­ро Ба­эны» («El can­cio­nero de Baena», 1425-1430 годы) со­став­лен Х. А. де Ба­эной (1406-1454 годы), пис­цом и судь­ёй при дво­ре ко­ро­ля Хуа­на II; в не­го вклю­че­ны как ре­лигиозно-ди­дак­тическия со­чи­не­ния кас­тиль­ских по­этов 2-й половины XIV века, так и свя­зан­ная с га­ли­сий­ско-пор­тугальской кур­ту­аз­ной тра­ди­ци­ей ли­ри­ка по­эта Ма­сиа­са, лю­бов­ные «кан­ти­ги» и по­ли­тические «ска­зы» (dezires) А. Аль­ва­ре­са де Виль­я­сан­ди­но, а так­же на­пи­сан­ные в под­ра­жа­ние Дан­те по­этические тру­ды Ф. Им­пе­риа­ля.

Про­из­ве­де­ния по­этов, тво­рив­ших при дво­ре Хуа­на II (мар­киз де Сан­тиль­я­на, Х. де Ме­на, Г. Ман­ри­ке и др.), со­хра­ни­лись в «При­двор­ном кан­сь­о­не­ро» («El cancionero de palacio»). По ини­циа­ти­ве по­эта Л. де Стунь­и­ги в Не­апо­ле при дво­ре Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го был соз­дан «Кан­сь­о­не­ро Стунь­и­ги» («El can­cionero Stúňiga», 1460-1463 годы), к ко­то­ро­му вос­хо­дят «Мо­ден­ский кан­сь­о­не­ро» («El cancionero de Modena») и «Рим­ский кан­сь­о­не­ро» («El canconiero de Roma»); в них до­ми­ни­ру­ют ры­цар­ско-кур­ту­аз­ные лю­бов­ные пес­ни , «ска­зы», сти­хи «на слу­чай», а так­же пер­вые об­раз­цы литературных ро­ман­сов. В со­став­лен­ный Э. дель Кас­ти­льо «Все­об­щий кан­сь­о­не­ро» («El can­cionero general», 1511 год) во­шли про­из­ве­де­ния испанских по­этов XV - начала XVI веков.

Издания:

Poesía cancioneril castellana. Madrid, 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)