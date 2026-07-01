КАНОВАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО
КАНОВАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО - испанский государственный и политический деятель, писатель.
Учился в Мадридском университете. Участвовал в разработке Манифеста 1854 года (т. н. Мансанаресской программы), предусматривавшего усовершенствование законов о выборах и печати, созыв Учредительных кортесов, снижение налогов. В 1854 году избран в кортесы. В 1855-1857 годах поверенный в делах Испании при Святом Престоле в Риме. В 1857 году губернатор Кадиса, в 1864-1865 годах занимал различные посты в правительстве, в т. ч. министр финансов.
В годы Испанской революции 1868-1874 годов (смотрите Испанские революции XIX века) выступил за реставрацию Бурбонов. В 1875-1881 годах (с перерывами), 1884-1885, 1890-1892 годах и 1895-1897 годах премьер-министр. Способствовал становлению конституционно-монархической системы. Автор Конституции 24.05.1876 года. Основатель (1875 год) и лидер Либерально-консервативной партии. Принимал участие в заключении соглашения с лидерами Либерально-конституционной партии (т. н. Пакто дель Пардо), фактически оформившего двухпартийную систему в Испании. Выступал за унитарное испанское государство, инициатор закона, упразднившего фуэрос в Каталонии и Стране Басков (1876 год). Сторонник конституционной монархии, считал сильную гражданскую власть залогом внутриполитической стабильности. Автор ряда исторических сочинений. Убит итальянским террористом.
Сочинения:
Estudios del reinado de Felipe IV. Madrid, 1888. Vol. 1–2;
Historia de la decadencia de España… Madrid, 1910.