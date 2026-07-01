КАНОВАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО

КАНОВАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО - испанский государственный и политический деятель, писатель.

Учил­ся в Мад­рид­ском университете. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Ма­ни­фе­ста 1854 года (т. н. Ман­са­на­рес­ской про­грам­мы), пре­ду­смат­ри­вав­ше­го усо­вер­шен­ст­во­ва­ние за­ко­нов о вы­бо­рах и пе­ча­ти, со­зыв Уч­ре­дительных кор­те­сов , сни­же­ние на­ло­гов. В 1854 году из­бран в кор­те­сы. В 1855-1857 годах по­ве­рен­ный в де­лах Ис­па­нии при Святом Пре­сто­ле в Ри­ме. В 1857 году гу­бер­на­тор Ка­ди­са, в 1864-1865 годах за­ни­мал различные по­сты в пра­ви­тель­ст­ве, в т. ч. министр фи­нан­сов.

В го­ды Испанской ре­во­лю­ции 1868-1874 годов (смотрите Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века) вы­сту­пил за рес­тав­ра­цию Бур­бо­нов. В 1875-1881 годах (с пе­ре­ры­ва­ми), 1884-1885, 1890-1892 годах и 1895-1897 годах пре­мьер-ми­нистр. Спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию кон­сти­ту­ци­он­но-мо­нар­хической сис­те­мы. Ав­тор Кон­сти­ту­ции 24.05.1876 года. Ос­но­ва­тель (1875 год) и ли­дер Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. При­ни­мал уча­стие в за­клю­че­нии со­гла­ше­ния с ли­де­ра­ми Ли­бе­раль­но-кон­сти­ту­ци­он­ной пар­тии (т. н. Пак­то дель Пар­до), фак­ти­че­ски офор­мив­ше­го двух­пар­тий­ную сис­те­му в Ис­па­нии. Вы­сту­пал за уни­тар­ное испанское го­су­дар­ст­во, ини­циа­тор за­ко­на, уп­разд­нив­ше­го фу­эрос в Ка­та­ло­нии и Стра­не Бас­ков (1876 год). Сто­рон­ник кон­сти­туционной мо­нар­хии , счи­тал силь­ную гражданскую власть за­ло­гом внут­ри­по­ли­тической ста­биль­но­сти. Ав­тор ря­да ис­то­рических со­чи­не­ний. Убит итальянским тер­ро­ри­стом.

Сочинения:

Estudios del reinado de Felipe IV. Madrid, 1888. Vol. 1–2;

Historia de la decadencia de España… Madrid, 1910.