КАНОВА АНТОНИО

КАНОВА АНТОНИО - итальянский скульптор, живописец .

Учил­ся у сво­его де­да, рез­чи­ка по кам­ню Па­зи­но Ка­но­вы (1711-1794 годы), за­тем у Дж. Тор­рет­ти (по­мо­гал ему в ук­ра­ше­нии церк­вей, пар­ков и вилл провинции Ве­не­ция); с 1768 года ра­бо­тал в его мас­тер­ской в Ве­не­ции, позд­нее - под руководством скульп­то­ра Дж. Фер­ра­ри. В 1775 году от­крыл свою мас­тер­скую в монастыре Сан-Сте­фа­но. В Ве­не­ции Канова по­зна­ко­мил­ся со скульп­тур­ны­ми ан­самб­ля­ми го­ро­да, изу­чал ан­тич­ное искусство в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях. В этот пе­ри­од ис­пол­нил ста­туи «Ор­фей» и «Эв­ри­ди­ка» для пар­ка вил­лы се­на­то­ра Дж. Фаль­е­ра (1773-1776 годы, Му­зей Кор­рер, Ве­не­ция); впер­вые об­ра­тил­ся к порт­ре­ту : тер­ра­кото­вые бюс­ты до­жей Дж. М. Ама­деи (1770-е годы) и П. Рень­е­ра (1779 год), в ко­то­рых экс­прессив­но пе­ре­да­на ми­ми­ка лиц, вир­ту­оз­но про­ра­бо­та­на фак­ту­ра тка­ней. Са­мое круп­ное про­из­ве­де­ние ве­не­ци­ан­ско­го пе­рио­да Канова - груп­па «Де­дал и Икар» (1777-1779 годы, Му­зей Кор­рер), трак­тую­щая ми­фо­ло­гическую сце­ну в жан­ро­вом клю­че.

В 1779-1802 годах Канова жил пре­имущественно в Ри­ме; в 1780 году по­се­тил Не­аполь, где за­ри­со­вы­вал ан­тич­ную скульп­ту­ру. Вес­ной 1780 года не­на­дол­го вер­нул­ся в Ве­не­цию, что­бы за­вер­шить ста­тую мар­ки­за Дж. По­ле­ни для ком­плек­са Пра­то-дел­ла-Вал­ле в Па­дуе. Она по­ло­жи­ла на­ча­ло «рим­ской ма­не­ре» Канова, по­ис­кам ге­ро­ического идеа­ла. В 1780-е годы он соз­да­ёт в Ри­ме свои круп­ней­шие ра­бо­ты в об­лас­ти ме­мо­ри­аль­ной пла­сти­ки - клас­си­ци­стического над­гро­бия римских пап Кли­мен­та XIII (со­бор Святого Пет­ра) и Кли­мен­та XIV (церковь Сан­ти-Апо­сто­ли). Позд­нее скульп­тор об­ра­щал­ся к раз­но­об­раз­ным фор­мам над­гро­бия (сте­ла, ур­на, пи­ра­ми­да, ино­гда в со­че­та­нии с круг­лой скульп­ту­рой - как в над­гро­бии эрц­гер­цо­ги­ни Ма­рии Кри­сти­ны Ав­ст­рий­ской, 1798-1805 годы, церковь Ав­гу­стин­цев, Ве­на).

В над­гро­бии пи­са­те­ля В. Аль­фье­ри (1806-1810 годы, церковь Сан­та-Кро­че, Фло­рен­ция) сар­ко­фаг упо­доб­лен ан­тич­но­му хра­му, ря­дом с ним - ал­ле­го­рическая фи­гу­ра, сим­во­ли­зи­рую­щая Ита­лию. К зре­ло­му пе­рио­ду твор­че­ст­ва от­но­сят­ся ста­туи на ге­ро­ические и идил­лические сю­же­ты - «Кревг» (1795-1801 годы) и «Да­мок­сен» (1795-1806 годы) («Бой­цы»; Ва­ти­кан­ские му­зеи), «Амур и Пси­хея» (1793-1797 годы, Лувр, Па­риж; Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург, и др.), «Ге­ракл и Ли­кас» (1795-1815 годы, Национальная га­ле­рея современного искусства, Рим), «Пер­сей» (1799-1801 годы, Ва­ти­кан­ские му­зеи), «Па­рис» (1807-1812 годы), «Три Гра­ции» (1813-1816 годы, обе - в Эр­ми­та­же) и др. Из­вест­ная ста­туя Канова «Ве­не­ра Ита­лий­ская» (1804-1812 годы, га­ле­рея Пит­ти, Фло­рен­ция) вдох­нов­ле­на ан­тич­ны­ми изо­бра­же­ния­ми бо­ги­ни. Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Канова конца 1790-х годов за­ни­мал рель­еф («Смерть Адо­ни­са», 1797-1799 годы, Гип­со­те­ка, Пос­са­ньо, и др.), в ко­то­ром мас­тер пы­тал­ся со­еди­нить тра­ди­ции ве­не­ци­ан­ско­го жи­во­пис­но­го рель­е­фа и но­вый пла­стический опыт, при­об­ре­тён­ный в Ри­ме.

С сентября 1798 года по но­ябрь 1799 года Канова про­вёл в Пос­са­ньо, пе­ре­жи­вая втор­же­ние в Рим французских войск. Здесь он соз­да­вал тем­пе­ры и ак­ва­ре­ли с изо­бра­же­ни­ем тан­цов­щиц, муз и иг­раю­щих эро­тов, ис­поль­зуя мо­ти­вы пом­пе­ян­ских рос­пи­сей и греческой ва­зо­пи­си; те­му тан­цов­щиц он про­дол­жил и в ста­ту­ях 1800-х годов (Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; Национальная га­ле­рея, Рим, и др.). В 1802 году Канова стал чле­ном ака­де­мии Святого Лу­ки в Ри­ме (в 1804 и 1810 годах пре­зи­дент; с 1814 года почетный пре­зи­дент). Для На­по­ле­о­на I Канова ис­пол­нил (в ан­ти­ки­зи­рую­щем сти­ле) его бюст (1802 год, га­ле­рея Пит­ти), ста­туи Пао­ли­ны Бор­ге­зе (се­ст­ры На­по­ле­о­на I) в об­ра­зе Ве­не­ры-по­бе­ди­тель­ни­цы (1804-1808 годы, Га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе, Рим) и На­по­ле­о­на I в ви­де Мар­са-Ми­ро­твор­ца (1803-1806 годы, со­б­ра­ние гер­цо­га Вел­линг­то­на, Эпс­ли-ха­ус, Лон­дон; около 1811 года, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан), ма­те­ри им­пе­ра­то­ра Ма­рии Ле­ти­ции Бо­на­парт (1804-1807 годы, со­б­ра­ние гер­цо­га Де­вон­шир­ско­го, Чет­су­орт), порт­рет вто­рой суп­ру­ги им­пе­ра­то­ра Ма­рии Луи­зы Габс­бург­ской (1810 год, Гип­со­те­ка, Пос­са­ньо), её ста­тую в об­ра­зе Кон­кор­дии (1809-1814 годы, Национальная га­ле­рея, Пар­ма).

В 1802 году был на­зна­чен па­пой Пи­ем VII главным ин­спек­то­ром по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства, ве­дал все­ми во­про­са­ми, свя­зан­ны­ми с рес­тав­ра­ци­ей, му­зей­ной ра­бо­той, про­ве­де­ни­ем ар­хео­ло­гических рас­ко­пок и т. д. Под руководством Канова в 1809 году бы­ло на­ча­то соз­да­ние се­рии бюс­тов дея­те­лей куль­ту­ры и нау­ки Ита­лии для Пан­те­о­на. В 1814-1815 годах Канова по по­ру­че­нию Святого Пре­сто­ла вёл пе­ре­го­во­ры в Лон­до­не о воз­вра­ще­нии вы­ве­зен­ных На­по­лео­ном I Бо­на­пар­том во Фран­цию ше­дев­ров итальянского искусства на ро­ди­ну; здесь же впер­вые уви­дел про­из­ве­де­ния Фи­дия, вос­хи­тив­шие его со­еди­не­ни­ем «прав­ды на­ту­ры и кра­со­ты форм».

В 1810-1820-е годы Канова соз­дал се­рию порт­рет­ных бюс­тов (в т. ч. Ав­то­порт­рет, 1812 год, Му­зей Ка­но­вы, Пос­са­ньо), ал­ле­го­ри­че­ских («Мир», 1812-1814 годах, Му­зей ис­кусств имени Б. и В. Ха­нен­ко, Ки­ев) и ре­ли­ги­оз­ных («Мла­де­нец Ио­анн Кре­сти­тель», 1817 год, Гип­со­те­ка, Пос­са­ньо, и др.) про­из­ве­де­ний. Ав­тор кон­но­го па­мят­ни­ка Кар­лу III Бур­бо­ну на площади Сан-Фран­че­ско-ди-Пао­ла в Не­апо­ле (1808-1820 годы). По­сле смер­ти скульп­то­ра в Пос­са­ньо со­здан ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс Канова (Museo Cano­viano), вклю­чаю­щий Гип­со­те­ку (архитектор Ф. Лац­ца­ри, 1832-1836 годы), Дом-му­зей Ка­но­вы и др.

Иллюстрация:

А. Ка­но­ва. «Пао­ли­на Бор­ге­зе в об­ра­зе Ве­не­ры-по­бе­ди­тель­ни­цы». Мра­мор. 1804-1808. Га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе (Рим). Архив БРЭ.

А. Ка­но­ва. «Три Гра­ции». Мра­мор. 1813-1816. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.