КАНОВА АНТОНИО
КАНОВА АНТОНИО - итальянский скульптор, живописец.
Учился у своего деда, резчика по камню Пазино Кановы (1711-1794 годы), затем у Дж. Торретти (помогал ему в украшении церквей, парков и вилл провинции Венеция); с 1768 года работал в его мастерской в Венеции, позднее - под руководством скульптора Дж. Феррари. В 1775 году открыл свою мастерскую в монастыре Сан-Стефано. В Венеции Канова познакомился со скульптурными ансамблями города, изучал античное искусство в частных собраниях. В этот период исполнил статуи «Орфей» и «Эвридика» для парка виллы сенатора Дж. Фальера (1773-1776 годы, Музей Коррер, Венеция); впервые обратился к портрету: терракотовые бюсты дожей Дж. М. Амадеи (1770-е годы) и П. Реньера (1779 год), в которых экспрессивно передана мимика лиц, виртуозно проработана фактура тканей. Самое крупное произведение венецианского периода Канова - группа «Дедал и Икар» (1777-1779 годы, Музей Коррер), трактующая мифологическую сцену в жанровом ключе.
В 1779-1802 годах Канова жил преимущественно в Риме; в 1780 году посетил Неаполь, где зарисовывал античную скульптуру. Весной 1780 года ненадолго вернулся в Венецию, чтобы завершить статую маркиза Дж. Полени для комплекса Прато-делла-Валле в Падуе. Она положила начало «римской манере» Канова, поискам героического идеала. В 1780-е годы он создаёт в Риме свои крупнейшие работы в области мемориальной пластики - классицистического надгробия римских пап Климента XIII (собор Святого Петра) и Климента XIV (церковь Санти-Апостоли). Позднее скульптор обращался к разнообразным формам надгробия (стела, урна, пирамида, иногда в сочетании с круглой скульптурой - как в надгробии эрцгерцогини Марии Кристины Австрийской, 1798-1805 годы, церковь Августинцев, Вена).
В надгробии писателя В. Альфьери (1806-1810 годы, церковь Санта-Кроче, Флоренция) саркофаг уподоблен античному храму, рядом с ним - аллегорическая фигура, символизирующая Италию. К зрелому периоду творчества относятся статуи на героические и идиллические сюжеты - «Кревг» (1795-1801 годы) и «Дамоксен» (1795-1806 годы) («Бойцы»; Ватиканские музеи), «Амур и Психея» (1793-1797 годы, Лувр, Париж; Эрмитаж, Санкт-Петербург, и др.), «Геракл и Ликас» (1795-1815 годы, Национальная галерея современного искусства, Рим), «Персей» (1799-1801 годы, Ватиканские музеи), «Парис» (1807-1812 годы), «Три Грации» (1813-1816 годы, обе - в Эрмитаже) и др. Известная статуя Канова «Венера Италийская» (1804-1812 годы, галерея Питти, Флоренция) вдохновлена античными изображениями богини. Особое место в творчестве Канова конца 1790-х годов занимал рельеф («Смерть Адониса», 1797-1799 годы, Гипсотека, Поссаньо, и др.), в котором мастер пытался соединить традиции венецианского живописного рельефа и новый пластический опыт, приобретённый в Риме.
С сентября 1798 года по ноябрь 1799 года Канова провёл в Поссаньо, переживая вторжение в Рим французских войск. Здесь он создавал темперы и акварели с изображением танцовщиц, муз и играющих эротов, используя мотивы помпеянских росписей и греческой вазописи; тему танцовщиц он продолжил и в статуях 1800-х годов (Эрмитаж, Санкт-Петербург; Национальная галерея, Рим, и др.). В 1802 году Канова стал членом академии Святого Луки в Риме (в 1804 и 1810 годах президент; с 1814 года почетный президент). Для Наполеона I Канова исполнил (в антикизирующем стиле) его бюст (1802 год, галерея Питти), статуи Паолины Боргезе (сестры Наполеона I) в образе Венеры-победительницы (1804-1808 годы, Галерея и музей Боргезе, Рим) и Наполеона I в виде Марса-Миротворца (1803-1806 годы, собрание герцога Веллингтона, Эпсли-хаус, Лондон; около 1811 года, галерея Брера, Милан), матери императора Марии Летиции Бонапарт (1804-1807 годы, собрание герцога Девонширского, Четсуорт), портрет второй супруги императора Марии Луизы Габсбургской (1810 год, Гипсотека, Поссаньо), её статую в образе Конкордии (1809-1814 годы, Национальная галерея, Парма).
В 1802 году был назначен папой Пием VII главным инспектором по охране памятников искусства, ведал всеми вопросами, связанными с реставрацией, музейной работой, проведением археологических раскопок и т. д. Под руководством Канова в 1809 году было начато создание серии бюстов деятелей культуры и науки Италии для Пантеона. В 1814-1815 годах Канова по поручению Святого Престола вёл переговоры в Лондоне о возвращении вывезенных Наполеоном I Бонапартом во Францию шедевров итальянского искусства на родину; здесь же впервые увидел произведения Фидия, восхитившие его соединением «правды натуры и красоты форм».
В 1810-1820-е годы Канова создал серию портретных бюстов (в т. ч. Автопортрет, 1812 год, Музей Кановы, Поссаньо), аллегорических («Мир», 1812-1814 годах, Музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Киев) и религиозных («Младенец Иоанн Креститель», 1817 год, Гипсотека, Поссаньо, и др.) произведений. Автор конного памятника Карлу III Бурбону на площади Сан-Франческо-ди-Паола в Неаполе (1808-1820 годы). После смерти скульптора в Поссаньо создан мемориальный комплекс Канова (Museo Canoviano), включающий Гипсотеку (архитектор Ф. Лаццари, 1832-1836 годы), Дом-музей Кановы и др.
Иллюстрация:
А. Канова. «Паолина Боргезе в образе Венеры-победительницы». Мрамор. 1804-1808. Галерея и музей Боргезе (Рим). Архив БРЭ.
А. Канова. «Три Грации». Мрамор. 1813-1816. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.