КАНОППИ АНТОНИО
КАНОППИ АНТОНИО - итальянский и российский сценограф, живописец, график.
Учился у А. Кановы в Риме (начало 1790-х годов). Работал в качестве декоратора в миланском «Театро Феличе», где познакомился с П. ди Г. Гонзаго. Участвовал в национально-патриотическом движении против наполеоновского нашествия, был приговорён к смертной казни, бежал в Вену; в 1805 году по приглашению графа А. К. Разумовского приехал в Россию. Расписал Большой зал Дворянского собрания в Москве (росписи погибли во время пожара 1812 года). С 1815 года декоратор при петербургской Дирекции императорских театров.
Участвовал в оформлении спектаклей Большого (Каменного) театра в Санкт-Петербурге, в т. ч. балетов «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» К. А. Кавоса и Т. В. Жучковского (1819 год), «Федра и Ипполит» Кавоса и Ф. П. Турике (1821 год), «Сумбека, или Покорение Казанского царства» Л. И. Сонне (1832 год), опер «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (1818 год), «Жар-птица, или Приключения Ивана-царевича» Кавоса и Ф. Антонолини (1822 год), мелодрамы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа (1828 год). Исполнил занавес «Нарвские ворота, сооружённые в честь возвращения из Парижа Российских войск» (1818 год) для этого театра.
Испытав влияние П. ди Г. Гонзаго и Дж. Б. Пиранези, в зрелых работах Каноппи стремился к большей живописности, свободе письма. Он вводил в оформление пасторальные пейзажи в духе романтизма, использовал необычные световые эффекты, искусно владея новым для театра того времени ламповым освещением. Создал ряд рисунков для альбома «Виды Санкт-Петербурга и окрестностей» (литографированы К. П. Беггровым, 1821-1826 годы), писал виды Санкт-Петербурга, жанровые сцены и др. В 1813 году получил от петербургской Академии художеств звание «назначенного» в академики. Член Академий изящных искусств в Болонье и Милане. Автор трактата «Мнение… об архитектуре в целом и о сооружении современных театров в особенности» («Opinion… sur l’architecture en général et en spécialité sur la construction des théâtres modernes», 1830 год).
Иллюстрация:
А. Каноппи. Эскиз декорации к пантомиме «Месть, или Торжество Амура». 1828. Архив БРЭ.