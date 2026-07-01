КАНОППИ АНТОНИО

КАНОППИ АНТОНИО - итальянский и российский сценограф, живописец, график.

Учил­ся у А. Ка­но­вы в Ри­ме (начало 1790-х годов). Ра­бо­тал в ка­че­ст­ве де­ко­ра­то­ра в ми­лан­ском «Те­ат­ро Фе­ли­че», где по­зна­ко­мил­ся с П. ди Г. Гон­за­го. Уча­ст­во­вал в национально-пат­рио­тическом дви­же­нии про­тив на­по­ле­о­нов­ско­го на­ше­ст­вия, был при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, бе­жал в Ве­ну; в 1805 году по при­гла­ше­нию графа А. К. Ра­зу­мов­ско­го прие­хал в Рос­сию. Рас­пи­сал Боль­шой зал Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния в Мо­ск­ве (рос­пи­си по­гиб­ли во вре­мя по­жа­ра 1812 года). С 1815 года де­ко­ра­тор при пе­тербургской Ди­рек­ции императорских те­ат­ров.

Уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии спек­так­лей Боль­шо­го (Ка­мен­но­го) те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в т. ч. ба­ле­тов «Ра­уль де Кре­ки, или Воз­вра­ще­ние из кре­сто­вых по­хо­дов» К. А. Ка­во­са и Т. В. Жуч­ков­ско­го (1819 год), «Фед­ра и Ип­по­лит» Ка­во­са и Ф. П. Ту­ри­ке (1821 год), «Сум­бе­ка, или По­ко­ре­ние Ка­зан­ско­го цар­ст­ва» Л. И. Сон­не (1832 год), опер «Вол­шеб­ная флей­та» В. А. Мо­цар­та (1818 год), «Жар-пти­ца, или При­клю­че­ния Ива­на-ца­ре­ви­ча» Ка­во­са и Ф. Ан­то­но­ли­ни (1822 год), ме­ло­дра­мы «Три­дцать лет, или Жизнь иг­ро­ка» В. Дю­кан­жа (1828 год). Ис­пол­нил за­на­вес «Нарв­ские во­ро­та, со­ору­жён­ные в честь воз­вра­ще­ния из Па­ри­жа Рос­сий­ских войск» (1818 год) для это­го те­ат­ра.

Ис­пы­тав влия­ние П. ди Г. Гон­за­го и Дж. Б. Пи­ра­не­зи, в зре­лых ра­бо­тах Каноппи стре­мил­ся к боль­шей жи­во­пис­но­сти, сво­бо­де пись­ма. Он вво­дил в оформ­ле­ние пас­то­раль­ные пей­за­жи в ду­хе ро­ман­тиз­ма, ис­поль­зо­вал не­обыч­ные све­то­вые эф­фек­ты, ис­кус­но вла­дея но­вым для те­ат­ра то­го вре­ме­ни лам­по­вым ос­ве­ще­ни­ем. Соз­дал ряд ри­сун­ков для аль­бо­ма «Ви­ды Санкт-Пе­тер­бур­га и ок­ре­ст­но­стей» (ли­то­гра­фи­ро­ва­ны К. П. Бег­гро­вым, 1821-1826 годы), пи­сал ви­ды Санкт-Пе­тер­бур­га, жан­ро­вые сце­ны и др. В 1813 году по­лу­чил от пе­тербургской Академии художеств зва­ние «на­зна­чен­но­го» в ака­де­ми­ки. Член Ака­де­мий изящ­ных ис­кусств в Бо­ло­нье и Ми­ла­не. Ав­тор трак­та­та «Мне­ние… об ар­хи­тек­ту­ре в це­лом и о со­ору­же­нии со­вре­мен­ных те­ат­ров в осо­бен­но­сти» («Opinion… sur l’architecture en général et en spécialité sur la construc­tion des théâtres modernes», 1830 год).

Иллюстрация:

А. Ка­ноп­пи. Эс­киз де­ко­ра­ции к пан­то­ми­ме «Месть, или Тор­же­ст­во Аму­ра». 1828. Архив БРЭ.