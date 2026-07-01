КАНОНИЗАЦИЯ

КАНОНИЗАЦИЯ - в христианстве причтение Церковью почившего подвижника к лику святых.

Ка­но­ни­за­ци­ей Цер­ковь удо­сто­ве­ря­ет свя­тость под­виж­ни­ка и оп­ре­де­ля­ет его дея­ния в ка­че­ст­ве при­ме­ра для хри­сти­ан. Канонизация яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем для вне­се­ния име­ни свя­то­го в цер­ков­ный ка­лен­дарь и со­вер­ше­ния бо­го­слу­же­ний в его честь (ус­та­нов­ле­ние празд­но­ва­ния), по­чи­та­ния его мо­щей, на­пи­са­ния икон и со­став­ле­ния жи­тия. Ве­рую­щие об­ра­ща­ют­ся с мо­лит­вой о за­ступ­ни­че­ст­ве к свя­тым как пред­стоя­щим пе­ред Бо­гом.

В пер­вые ве­ка хри­сти­ан­ст­ва по­чи­та­ние свя­тых воз­ни­ка­ло сти­хий­но в тех ме­ст­но­стях, где они жи­ли. Обыч­но это про­ис­хо­ди­ло сра­зу по­сле их смер­ти, т. к. их свя­тость бы­ла оче­вид­на для ве­рую­щих. По­сте­пен­но вы­ра­ба­ты­ва­лись прин­ци­пы сис­те­ма­ти­за­ции это­го про­цес­са. В восточной Церк­ви при­зна­ни­ем свя­то­сти на мно­гие ве­ка ос­та­ва­лось ус­та­нов­ле­ние празд­но­ва­ния свя­то­му, в западной Церк­ви со вре­ме­нем раз­ви­ва­лись раз­ные фор­мы и сте­пе­ни по­чи­та­ния свя­тых.

Ос­нов­ным ус­ло­ви­ем про­слав­ле­ния во все вре­ме­на бы­ло про­яв­ле­ние свя­то­сти пра­вед­ни­ка. Со­глас­но пат­ри­ар­ху Ие­ру­са­лим­ско­му Нек­та­рию (XVII век), об ис­тин­ной свя­то­сти че­ло­ве­ка сви­де­тель­ст­ву­ют: без­уко­риз­нен­ное ис­по­ве­да­ние им пра­вослав­ной ве­ры (не ук­ло­не­ние в ере­си и рас­ко­лы), «со­вер­ше­ние всех доб­ро­де­те­лей», стоя­ние за ве­ру «да­же до кро­ви»; про­яв­ле­ние Бо­гом (че­рез под­виж­ни­ка или в от­но­ше­нии не­го) сверхъ­ес­те­ст­вен­ных зна­ме­ний и чу­дес (смотрите Чу­до); не­тле­ние мо­щей или бла­го­уха­ние кос­тей. При этом не­под­вер­жен­ность те­ла тле­нию не яв­ля­ет­ся ни дос­та­точ­ным, ни не­об­хо­ди­мым ос­но­ва­ни­ем для канонизации умер­ше­го.

В пра­во­слав­ной Церк­ви не бы­ло жё­ст­кой рег­ла­мен­та­ции канонизации, но тра­ди­ци­он­но со­блю­да­лись оп­ре­де­лён­ные ус­ло­вия. Русский цер­ков­ный ис­то­рик Е. Е. Го­лу­бин­ский, рас­смат­ри­вая во­прос об ус­ло­ви­ях при­чте­ния к ли­ку свя­тых в древ­ней Церк­ви, раз­де­лял древ­них свя­тых на 3 раз­ря­да: вет­хо­за­вет­ные пат­ри­ар­хи и про­ро­ки (смотрите Про­ро­ки биб­лей­ские) и но­во­за­вет­ные апо­сто­лы; му­че­ни­ки; свя­тые из под­виж­ни­ков (ас­ке­тов). Епи­ско­пы (свя­ти­те­ли), по мне­нию Го­лу­бин­ско­го, вна­ча­ле от­но­си­лись к 1-му раз­ря­ду, т. е. при­чис­ля­лись к ли­ку свя­тых на­рав­не с апо­сто­ла­ми - уже по при­над­леж­но­сти их к цер­ков­ной ие­рар­хии, но за­тем ста­ли про­слав­лять­ся на­рав­не с под­виж­ни­ка­ми - за лич­ные дос­то­ин­ст­ва. Со вре­ме­нем в цер­ков­ной прак­ти­ке вы­ра­бо­та­лись ли­ки (чи­ны) свя­то­сти - ка­те­го­рии свя­тых в за­ви­си­мо­сти от их при­жиз­нен­ных тру­дов: пра­от­цы, про­ро­ки, апо­сто­лы, рав­но­апо­столь­ные, ве­ли­ко­му­че­ни­ки, му­че­ни­ки, свя­щен­но­му­че­ни­ки, пре­по­доб­но­му­че­ни­ки, свя­ти­те­ли, бла­го­вер­ные (смотрите Бла­го­вер­ный князь), пре­по­доб­ные, пра­вед­ные, бес­среб­ре­ни­ки, бла­жен­ные, юро­ди­вые Хри­ста ра­ди.

Свя­тые пра­во­слав­ной Церк­ви раз­де­ля­ют­ся на об­ще­чти­мых и ме­ст­ноч­ти­мых. Сре­ди об­ще­чти­мых свя­тых вы­де­ля­ют свя­тых все­лен­ской Церк­ви и свя­тых, че­ст­вуе­мых лишь в од­ной или не­сколь­ких по­ме­ст­ных церк­вах. Сре­ди ме­ст­ноч­ти­мых свя­тых раз­ли­ча­ют­ся чти­мые в пре­де­лах епар­хии или в од­ном мо­на­сты­ре. Но ха­рак­тер по­чи­та­ния оди­на­ков и для ме­ст­ноч­ти­мых свя­тых, и для свя­тых все­лен­ской Церк­ви.

В русской Церк­ви в ис­то­рии канонизации вы­де­ля­ют 5 пе­рио­дов: от Кре­ще­ния Ру­си до середины XVI века; со­бо­ры 1547 и 1549 годов; от со­бо­ров XVI века до уч­ре­ж­де­ния Свя­тей­ше­го Си­но­да; си­но­даль­ный пе­ри­од; современный пе­ри­од. Пра­во канонизации ме­ст­нох­ра­мо­вых и ме­ст­но­епар­хи­аль­ных свя­тых при­над­ле­жа­ло пра­вя­ще­му ар­хие­рею с ве­до­ма ми­тро­по­ли­та (позд­нее - пат­ри­ар­ха) и мог­ло ог­ра­ни­чить­ся уст­ным бла­го­сло­ве­ни­ем на ме­ст­ное по­чи­та­ние. Пра­во канонизации об­ще­чти­мых свя­тых при­над­ле­жа­ло ми­тро­по­ли­ту (пат­ри­ар­ху) при уча­стии со­бо­ра русских ие­рар­хов. В мо­на­сты­ре по­чи­та­ние под­виж­ни­ка мог­ло на­чать­ся по ре­ше­нию со­ве­та мо­на­стыр­ских стар­цев, ко­то­рые позд­нее пред­став­ля­ли де­ло на ут­вер­жде­ние епи­ско­па. Епар­хи­аль­ная власть про­во­ди­ла ра­бо­ту по удо­сто­ве­ре­нию под­лин­но­сти чу­дес при гро­бе по­чив­ше­го, не­тлен­но­сти мо­щей, за­тем ус­та­нав­ли­ва­лось тор­же­ст­вен­ное бо­го­слу­же­ние в ме­ст­ном хра­ме, на­зна­чал­ся день празд­но­ва­ния свя­то­му, соз­да­ва­лась служ­ба, пи­са­лась ико­на, со­став­ля­лось жи­тие.

В пер­вый пе­ри­од канонизации ос­но­ва­ни­ем для про­слав­ле­ния под­виж­ни­ка яв­лял­ся пре­ж­де все­го дар чу­до­тво­ре­ний от его мо­щей. Бы­ли от­кры­ты и про­сла­ви­лись чудо­тво­ре­ния­ми мо­щи кня­зей стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба, ко­то­рые бы­ли пер­вы­ми ка­но­ни­зи­ро­ва­ны в русской Церк­ви, княгини Оль­ги, преподобного Фео­до­сия Пе­чер­ско­го и др. В це­лом за пе­ри­од от Кре­ще­ния Ру­си до середины XVI века бы­ло ус­та­нов­ле­но об­ще­цер­ков­ное или ме­ст­ное по­чи­та­ние 68 свя­тых. В ис­то­рии канонизации на Ру­си осо­бую эпо­ху со­ста­ви­ли со­зван­ные по ини­циа­ти­ве ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча и митрополита Мо­с­ков­ско­го святого Ма­ка­рия со­бо­ры 1547 и 1549 годов. Пло­дом их дея­тель­но­сти яви­лась канонизация 39 свя­тых. Во 2-й половине XVI века и в те­че­ние XVII века в русские ме­ся­це­сло­вы бы­ло вне­се­но около 150 имён но­во­про­слав­лен­ных свя­тых для об­ще­цер­ков­но­го и ме­ст­но­го по­чи­та­ния. Поч­ти по­ло­ви­ну всех ка­но­ни­зи­ро­ван­ных в этот пе­ри­од со­став­ля­ют пре­по­доб­ные от­цы - ос­но­ва­те­ли мо­на­сты­рей и их по­сле­до­ва­те­ли.

Си­но­даль­ный пе­ри­од в русской Церк­ви ха­рак­те­ри­зу­ет­ся зна­чи­тель­но мень­шим ко­ли­че­ст­вом ак­тов канонизации: от уч­ре­ж­де­ния Си­но­да до вос­ста­нов­ле­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва в 1917 году ка­но­ни­зи­ро­ва­но 10 об­ще­чти­мых и 15 ме­ст­но­чти­мых свя­тых. При этом б. ч. канонизаций при­хо­дит­ся на цар­ст­во­ва­ние императора Ни­ко­лая II.

По­ме­ст­ный со­бор Пра­во­слав­ной российской церк­ви, со­сто­яв­ший­ся в 1917-1918 годах, при­нял по­ста­нов­ле­ние о канонизации святителя Соф­ро­ния Ир­кут­ско­го и священномученика Ио­си­фа Ас­т­ра­хан­ско­го (1597-1672 годы). В по­сле­дую­щий пе­ри­од канонизация на­дол­го пре­кра­ща­ет­ся и во­зоб­нов­ля­ет­ся толь­ко в 1970 году. По­ми­мо тех свя­тых, ко­то­рые про­слав­ле­ны са­мой русской Цер­ко­вью, в её ме­ся­це­сло­вы во 2-й половине XX века бы­ли вне­се­ны име­на рус­ских по про­ис­хо­ж­де­нию угод­ни­ков Бо­жи­их, ко­то­рые бы­ли ка­но­ни­зи­ро­ва­ны др. по­ме­ст­ны­ми церк­ва­ми [Ио­анн Рус­ский (умер 1730 год), прп. Гер­ман Аля­скин­ский и др.].

Но­вая эпо­ха в ис­то­рии канонизации в русской Церк­ви на­ча­лась с празд­но­ва­ния 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си в 1988 году, ко­гда на По­ме­ст­ном со­бо­ре бы­ло про­слав­ле­но 9 свя­тых, сре­ди них осо­бо по­чи­тав­шая­ся пра­во­слав­ным на­ро­дом блаженная Ксе­ния Пе­тер­бург­ская, со­вер­шав­шая под­виг юрод­ст­ва в XVIII веке. Ар­хие­рей­ский со­бор 1989 года про­сла­вил пред­стоя­те­лей русской Церк­ви пат­ри­ар­хов Ио­ва и Ти­хо­на. По­ме­ст­ный со­бор 1990 года ка­но­ни­зи­ро­вал святого пра­вед­но­го Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го.

В 1990-х годах са­мым ак­ту­аль­ным в сфе­ре канонизации стал во­прос о про­слав­ле­нии по­стра­дав­ших в XX веке в го­ды го­не­ний епи­ско­пов, кли­ри­ков и ми­рян. Ар­хие­рей­ски­ми со­бо­ра­ми 1992 и 1994 годов бы­ли про­слав­ле­ны 9 му­че­ни­ков ; Ар­хие­рей­ский со­бор 1997 года ка­но­ни­зо­вал 3 свя­щен­но­му­че­ни­ков, ещё несколько му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков бы­ли про­слав­ле­ны как ме­ст­ноч­ти­мые свя­тые в отдельных епар­хи­ях. Юби­лей­ный Ар­хие­рей­ский со­бор, со­сто­яв­ший­ся в августе 2000 года, при­нял ре­ше­ние про­сла­вить для об­ще­цер­ков­но­го по­чи­та­ния в ли­ке свя­тых но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских бо­лее 1200 под­виж­ни­ков ве­ры, вклю­чая тех, кто ра­нее был про­слав­лен для ме­ст­но­го по­чи­та­ния. В ча­ст­но­сти, как стра­сто­терп­цы со­бо­ром про­слав­ле­ны император Ни­ко­лай II и чле­ны цар­ской се­мьи. От­ны­не канонизации со­вер­ша­ют­ся ре­гу­ляр­но. Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью за гра­ни­цей канонизации про­во­ди­лись не­за­ви­си­мо от Мо­сков­ско­го пат­ри­ар­ха­та.

В 1989 году Си­нод об­ра­зо­вал Ко­мис­сию по ка­но­ни­за­ции свя­тых; со­труд­ни­чая с епи­ско­па­том, кли­ром и ми­ря­на­ми, она осу­ще­ст­в­ля­ет ко­ор­ди­ни­рую­щую роль в под­го­тов­ке про­слав­ле­ния под­виж­ни­ков ве­ры. Ко­мис­сия пред­став­ля­ет свои за­клю­че­ния пат­ри­ар­ху и Си­но­ду, Ар­хие­рей­ско­му или По­ме­ст­но­му со­бо­ру. Со­глас­но Ус­та­ву РПЦ, про­слав­ле­ние под­виж­ни­ка как ме­ст­ноч­ти­мо­го свя­то­го осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с бла­го­сло­ве­ния пат­ри­ар­ха, как об­ще­чти­мо­го свя­то­го - ре­ше­ни­ем Ар­хие­рей­ско­го или По­ме­ст­но­го со­бо­ра.

В ка­то­ли­че­ской Церк­ви канонизация - юри­дический акт, по­сред­ст­вом ко­то­ро­го Цер­ковь в ли­це па­пы Рим­ско­го тор­же­ст­вен­но про­воз­гла­ша­ет свя­тым умер­ше­го чле­на Церк­ви, из­вест­но­го сво­ей доб­ро­де­тель­ной жиз­нью или му­че­ни­че­ст­вом за Хри­ста. Канонизация яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем для об­ще­цер­ков­но­го по­чи­та­ния свя­то­го. Про­цесс канонизации вклю­ча­ет беа­ти­фи­ка­цию (при­чис­ле­ния под­виж­ни­ка к ли­ку бла­жен­ных) и соб­ст­вен­но канонизацию. Беа­ти­фи­ка­ция лишь доз­во­ля­ет по­чи­та­ние свя­то­го, при­чём в пре­де­лах кон­крет­но­го го­ро­да, дио­це­за, мо­на­ше­ской кон­гре­га­ции и т. д. По­сле канонизации в уз­ком смыс­ле по­чи­та­ние свя­то­го ста­но­вит­ся обя­за­тель­ным для всей Церк­ви. Ре­ше­ния па­пы о канонизации счи­та­ют­ся не­по­гре­ши­мы­ми.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье канонизация со­стоя­ла в том, что с раз­ре­ше­ния епи­ско­па мо­щи свя­то­го тор­же­ст­вен­но по­ме­ща­лись в но­вую гроб­ни­цу и вы­став­ля­лись для по­кло­не­ния (elevatio corporis). При этом ус­та­нав­ли­ва­лось цер­ков­ное празд­но­ва­ние в честь свя­то­го, и в со­от­вет­ст­вую­щие дни его жи­тие чи­та­лось за бо­го­слу­же­ни­ем. Уси­ле­ние кон­тро­ля епи­ско­пов и ми­тро­по­ли­тов за по­чи­та­ни­ем свя­тых про­ис­хо­дит в эпо­ху Ка­ро­лин­гов. 23.03.789 года Карл I Ве­ли­кий по­ста­но­вил, что не до­пус­ка­ет­ся празд­но­вать па­мять «не­из­вест­ных» (incertae) свя­тых и лже­му­че­ни­ков. Франк­фурт­ский со­бор 794 года оп­ре­де­лил, что цер­ков­ное по­чи­та­ние долж­но ока­зы­вать­ся лишь тем ли­цам, ко­то­рые бы­ли из­вест­ны свои­ми стра­да­ния­ми за Хри­ста или бла­го­чес­ти­вой жиз­нью. Со­бор в Майн­це 813 года ре­шил, что пе­ре­не­се­ния мо­щей свя­тых мо­гут со­вер­шать­ся толь­ко по со­ве­ту ко­ро­ля или епи­ско­пов и с раз­ре­ше­ния ме­ст­но­го со­бо­ра.

Пер­вая фор­маль­ная канонизация бы­ла со­вер­ше­на па­пой Ио­ан­ном XV 31.01.993 года, ко­гда по ре­ше­нию Рим­ско­го со­бо­ра был объ­яв­лен свя­тым Уль­рих Аугс­бург­ский (890-973 годы). Од­на­ко в X-XI и да­же в XII веках епи­ско­пы со­хра­ня­ли пра­во са­мо­стоя­тель­но со­вер­шать канонизации в пре­де­лах сво­их епар­хий. В то же вре­мя в ре­зуль­та­те уси­ле­ния пап­ской вла­сти канонизация к началу XIII века ста­но­вит­ся ис­клю­чи­тель­ным пра­вом пап. Пап­ские ре­ше­ния о канонизации из­да­ют­ся в фор­ме пап­ских булл и офи­ци­аль­но ад­ре­су­ют­ся всей Церк­ви. Пер­во­на­чаль­но па­пы при­ни­ма­ли ре­ше­ния о канонизации по­сле об­су­ж­де­ния кан­ди­да­тур свя­тых на со­бо­ре; Ев­гений III (1145-1153 годы) и Алек­сандр III на­ча­ли рас­смат­ри­вать по­доб­ные де­ла при уча­стии кол­ле­гии кар­ди­на­лов. Ис­сле­до­ва­ния жиз­ни и чу­дес кан­ди­да­тов ста­ли про­во­дить­ся на мес­тах ко­мис­сия­ми, чле­ны ко­то­рых на­зна­ча­лись епар­хи­аль­ны­ми епи­ско­па­ми и ут­вер­жда­лись па­пой или на­зна­ча­лись по­след­ним. В по­сла­нии к ко­ро­лю Шве­ции Кну­ту I от 06.07.1170 года Алек­сандр III про­воз­гла­сил, что па­пы об­ла­да­ют пре­ро­га­ти­вой на канонизацию. Со­от­вет­ст­вую­щий фраг­мент из это­го по­сла­ния (Audi­vi­mus) был вклю­чён в дек­ре­та­лии па­пы Гри­го­рия IX, об­на­ро­до­ван­ные 05.09.1234 года. Ещё рань­ше, в 1215 году, 4-й Ла­те­ран­ский со­бор 62-м пра­ви­лом под­твер­дил ис­клю­чи­тель­ное пра­во пап на канонизацию (Conciliorum oecu­menicorum decreta / Ed. J. Alberigo. Bologna, 1973. P. 263–264).

С XIII века про­цесс канонизации на­чи­нал­ся, ко­гда в Ри­ме ста­но­ви­лось из­вест­но о на­родном по­чи­та­нии умер­ше­го под­виж­ни­ка. Па­па на­зна­чал ко­мис­сию для изу­че­ния его жиз­ни и чу­дес. Ко­мис­сия со­об­ща­ла свои вы­во­ды кол­ле­гии из 3 кар­ди­на­лов, ко­то­рая за­тем пред­став­ля­ла док­лад па­пе для при­ня­тия окон­чательного ре­ше­ния. Па­па Сикст V пе­ре­дал де­ла о канонизации в Кон­гре­га­цию об­ря­дов, соз­дан­ную со­глас­но пап­ской кон­сти­ту­ции «Immensa aeterni Dei» (22.01.1588 года). Па­па Ур­бан VIII (1623-1644 годы) ко­ди­фи­ци­ро­вал 12.03.1642 года нор­мы о канонизации: ввёл чёт­кое раз­ли­чие ме­ж­ду беа­ти­фи­ка­ци­ей и канонизацией в уз­ком смыс­ле и по­ста­но­вил, что де­ло о канонизации сле­ду­ет на­чи­нать не ра­нее чем че­рез 50 лет по­сле смер­ти под­виж­ни­ка. В сочинении «De servorum Dei beatifi­ca­tione et Beatorum canonisatione» («О беа­ти­фи­ка­ции слуг Бо­жи­их и ка­но­ни­за­ции бла­жен­ных», т. 1-4, 1734-1738 годы) бу­ду­ще­го па­пы Бе­не­дик­та XIV (1740-1758 годы) де­таль­но опи­са­ны про­це­ду­ры беа­ти­фи­ка­ции и соб­ст­вен­но канонизации. В 1913 году на­ча­лось ре­фор­ми­ро­ва­ние по­ряд­ка канонизации, свя­зан­ное с по­сте­пен­ным вы­де­ле­ни­ем из со­ста­ва Кон­гре­га­ции об­ря­дов спе­ци­аль­но­го ор­га­на по канонизации. В со­от­вет­ст­вии с апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Sacra Rituum Con­gre­ga­tio» па­пы Пав­ла VI 08.05.1969 года бы­ла соз­да­на Кон­гре­га­ция по де­лам свя­тых. Па­па Ио­анн Па­вел II в апо­столь­ском по­сла­нии «Di­vinus perfectionis magister» (25.01.1983 года) из­ло­жил но­вые нор­мы в ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти этой Кон­гре­га­ции и в про­це­ду­ре рас­смот­ре­ния дел. Кон­гре­га­ция из­да­ла 07.02.1983 года пра­ви­ла про­ве­де­ния ис­сле­до­ва­ний по де­лам о канонизации (Normae ser­vandae in inquisitionibus). К этим ак­там от­сы­ла­ет ка­нон 1403 года Ко­дек­са ка­но­нического пра­ва 1983 года, со­глас­но ко­то­ро­му де­ла по канонизации рас­смат­ри­ва­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с осо­бым за­ко­ном. Ра­нее нор­мы о канонизации вхо­ди­ли в Ко­декс 1917 года (can. 1199–2141).

Современный про­цесс канонизации име­ет 2 ста­дии: епар­хи­аль­ную и рим­скую (апо­столь­скую). Фак­тическим ос­но­ва­ни­ем для его на­ча­ла яв­ля­ет­ся сти­хий­но воз­ник­шая и ши­ро­ко рас­про­стра­нив­шая­ся из­вест­ность умер­ше­го в ка­че­ст­ве под­виж­ни­ка. Лю­бой ка­то­лик впра­ве воз­бу­дить де­ло о канонизации. Де­ло рас­смат­ри­ва­ет­ся епи­ско­пом той епар­хии, где умер под­виж­ник. Де­ла де­лят­ся на «со­вре­мен­ные» (ко­гда име­ют­ся сви­де­те­ли-оче­вид­цы под­ви­гов кан­ди­да­та; мо­гут быть на­ча­ты не ра­нее чем че­рез 5 лет по­сле его смер­ти) и «древ­ние», или «ис­то­ри­че­ские» (име­ют­ся толь­ко письменные ис­точ­ни­ки о жиз­ни кан­ди­да­та; мо­гут быть на­ча­ты в лю­бое вре­мя). По­сле рас­смот­ре­ния де­ла в специальном три­бу­на­ле под пред­се­да­тель­ст­вом епи­ско­па ма­те­риа­лы пе­ре­да­ют­ся в Кон­гре­га­цию по де­лам свя­тых, ко­то­рая пред­став­ля­ет свои вы­во­ды па­пе. В слу­чае со­гла­сия па­па из­да­ёт дек­рет о му­че­ни­че­ст­ве или о доб­ро­де­тель­но­сти кан­ди­да­та. Для му­че­ни­ков этот дек­рет рав­но­си­лен беа­ти­фи­ка­ции. Ус­ло­ви­ем беа­ти­фи­ка­ции не­му­че­ни­ка яв­ля­ет­ся свер­шив­шее­ся чу­до. Для канонизации беа­ти­фи­ци­ро­ван­но­го под­виж­ни­ка не­об­хо­ди­мо, что­бы по­сле беа­ти­фи­ка­ции про­изош­ло ещё од­но чу­до.

Ис­точники:

Lambertini P. De servorum Dei bea­tificatione et beatorum canonisatione... Bo­l­o­g­niae, 1734–1738. Vol. 1–4;

Divinus per­fec­tionis magister // Acta Apostolicae Sedis. 1983. Vol. 75. P. 349–355;

Normae servandae in in­qui­sitio­ni­bus ab episcopis faciendis in causis san­ctorum // Ibid. P. 396–404;

Бо­го­слов­ские тру­ды. М., 1998. Сб. 34. С. 345–363;

Ка­но­ни­за­ция свя­тых в XX в. М., 1999;

Юве­на­лий (По­яр­ков), митр. О ка­но­ни­за­ции свя­тых // Мо­с­ков­ские епар­хи­аль­ные ве­до­мо­сти. 2003. № 9/10.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)