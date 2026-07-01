КАНОНИК
КАНОНИК - в Римско-католической и Англиканской церквах священнослужитель, являющийся членом кафедрального капитула.
Термин «каноник» известен с IV века, первоначально обозначал священников и диаконов, помогавших епископу в богослужении и управлении епархией. С VI века в западной Церкви распространяется практика общинной, схожей с монашеской, жизни духовенства при кафедральном соборе или приходских церквах. Около 755 года епископ Хродеганг составил для клириков кафедрального собора Меца устав, который лёг в основу правил секулярных каноников (De institutione canonicorum), утверждённых Ахенским синодом 816 года.
В результате реформ XI-XII веков произошло окончательное разделение на секулярных и регулярных каноников (августинцы, премонстранты и др.; смотрите в статье Ордена монашеские). С XII-XIII веков секулярные каноники являлись членами кафедрального капитула, в их обязанности входила помощь епископу в управлении епархией. В случае смерти епископа они были обязаны организовывать его похороны и имели право выбрать временного капитулярного викария, а в некоторых случаях - и нового епископа. Из имущества капитула каноника выделялись отдельные бенефиции (пребенды). В 1966 году решением папы Римского Павла VI функции помощи епископу в управлении епархией перешли от каноника капитула к совету священников.
Каноником могут быть лица, не рукоположенные в священство, в т. ч. и миряне. В частности, в англиканстве каноник ex officio являются некоторые профессора Оксфордского университета; в католицизме президенты Франции, как правило, получают титул почётного каноника базилики Иоанна Латеранского в Риме.