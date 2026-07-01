КАНОНИК

КАНОНИК - в Римско-католической и Англиканской церквах священнослужитель, являющийся членом кафедрального капитула.

Тер­мин «каноник» из­вес­тен с IV века, пер­во­началь­но обо­зна­чал свя­щен­ни­ков и диа­ко­нов, по­мо­гав­ших епи­ско­пу в бо­го­слу­же­нии и управ­ле­нии епар­хи­ей. С VI века в западной Церк­ви рас­про­стра­ня­ет­ся прак­тика об­щин­ной, схо­жей с мо­на­ше­ской, жиз­ни ду­хо­вен­ст­ва при ка­фед­раль­ном со­бо­ре или при­ход­ских церк­вах. Около 755 года епископ Хро­де­ганг со­ста­вил для кли­ри­ков ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Ме­ца ус­тав, ко­то­рый лёг в ос­но­ву пра­вил се­ку­ляр­ных каноников (De institutione canonicorum), ут­вер­ж­дён­ных Ахен­ским си­но­дом 816 года.

В ре­зуль­та­те ре­форм XI-XII веков про­изош­ло окон­чательное раз­де­ле­ние на се­ку­ляр­ных и ре­гу­ляр­ных каноников (ав­гу­стин­цы, пре­мон­ст­ран­ты и др.; смотрите в статье Ор­де­на мо­на­ше­ские). С XII-XIII веков се­ку­ляр­ные каноники яв­ля­лись чле­на­ми ка­фед­раль­но­го ка­пи­ту­ла, в их обя­зан­но­сти вхо­ди­ла по­мощь епи­ско­пу в управ­ле­нии епар­хи­ей. В слу­чае смер­ти епи­ско­па они бы­ли обя­за­ны ор­га­ни­зо­вы­вать его по­хо­ро­ны и име­ли пра­во вы­брать вре­мен­но­го ка­пи­ту­ляр­но­го ви­ка­рия, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях - и но­во­го епи­ско­па. Из иму­ще­ст­ва ка­пи­ту­ла каноника вы­де­ля­лись отдельные бе­не­фи­ции (пре­бен­ды). В 1966 году ре­ше­ни­ем па­пы Рим­ско­го Пав­ла VI функ­ции по­мо­щи епи­ско­пу в уп­рав­ле­нии епар­хи­ей пе­ре­шли от каноника ка­пи­ту­ла к со­ве­ту свя­щен­ни­ков.

Каноником мо­гут быть ли­ца, не ру­ко­по­ло­жен­ные в свя­щен­ст­во, в т. ч. и ми­ря­не. В ча­ст­но­сти, в анг­ли­кан­ст­ве каноник ex officio яв­ля­ют­ся не­ко­то­рые про­фес­со­ра Окс­форд­ско­го университета; в ка­то­ли­циз­ме пре­зи­ден­ты Фран­ции, как пра­ви­ло, по­лу­ча­ют ти­тул по­чёт­но­го каноника ба­зи­ли­ки Ио­ан­на Ла­те­ран­ско­го в Ри­ме.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)