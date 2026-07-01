КАНОББИО КАРЛО
КАНОББИО КАРЛО - итальянский скрипач, композитор, педагог.
Работал в Мадриде, в 1773-1775 годах 1-й скрипач и капельмейстер театра «Сан-Самуэле» в Венеции, где сотрудничал с Дж. Паизиелло, сочинял балетную и камерную музыку. C 1779 года жил в России, играл в первом придворном оркестре, сочинял балетную музыку. В 1785 году сменил Паизиелло на посту инспектора Итальянской оперной труппы, с 1795 года капельмейстер труппы Дж. Астаритты в Санкт-Петербурге. В 1797 году числился придворным учителем игры на гитаре.
Вместе с Дж. Сарти и В. А. Пашкевичем написал музыку к «историческому представлению» «Начальное управление Олега» на текст императрицы Екатерины II (поставлена 1790 год, Санкт-Петербург; партитура издана в 1791 году). Каноббио принадлежат увертюра, марш для духовых и оркестровые антракты на материале популярных песенных мелодий [«Что пониже было города Саратова», «Заинька, попляши», «При долинушке», «Камаринская» (курьёзно переосмыслена в жанре менуэта) и др.].
Среди сочинений - балеты «Дон Жуан» (1781 год), «Ариадна и Вакх» (1789 год), «Пирам и Тисба» (1791 год), «Кастор и Поллукс» (1803 год; все - Санкт-Петербург); 2 симфонии; 6 дуэтов для флейты и скрипки (или скрипок; написаны в Мадриде, изданы в Венеции); 6 сонат для гитары и скрипки с сурдиной (1797 год); полонез для гитары и скрипки (1799 год); вокальные произведения.