КАНОББИО КАРЛО

КАНОББИО КАРЛО - итальянский скри­пач, ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

Ра­бо­тал в Мад­ри­де, в 1773-1775 годах 1-й скри­пач и ка­пель­мей­стер те­ат­ра «Сан-Са­му­эле» в Ве­не­ции, где со­труд­ни­чал с Дж. Паи­зи­ел­ло , со­чинял ба­лет­ную и ка­мер­ную му­зы­ку. C 1779 года жил в Рос­сии, иг­рал в пер­вом при­двор­ном ор­ке­ст­ре, со­чи­нял ба­лет­ную му­зы­ку. В 1785 году сме­нил Паи­зи­ел­ло на по­сту ин­спек­то­ра Итальянской опер­ной труп­пы, с 1795 года ка­пель­мей­стер труп­пы Дж. Ас­та­рит­ты в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1797 году чис­лил­ся при­двор­ным учи­те­лем иг­ры на ги­та­ре.

Вме­сте с Дж. Сар­ти и В. А. Паш­ке­ви­чем на­пи­сал му­зы­ку к «ис­то­ри­че­ско­му пред­став­ле­нию» «На­чаль­ное управ­ле­ние Оле­га» на текст императрицы Ека­те­ри­ны II (поставлена 1790 год, Санкт-Пе­тер­бург; пар­ти­ту­ра из­да­на в 1791 году). Каноббио при­над­ле­жат увер­тю­ра, марш для ду­хо­вых и ор­ке­ст­ро­вые ан­трак­ты на ма­те­риа­ле по­пу­ляр­ных пе­сен­ных ме­ло­дий [«Что по­ни­же бы­ло го­ро­да Са­ра­то­ва», «За­инь­ка, по­пля­ши», «При до­ли­нуш­ке», «Ка­ма­рин­ская» (курь­ёз­но пе­ре­ос­мыс­ле­на в жан­ре ме­ну­эта) и др.].

Сре­ди со­чи­не­ний - ба­ле­ты «Дон Жу­ан» (1781 год), «Ари­ад­на и Вакх» (1789 год), «Пи­рам и Тис­ба» (1791 год), «Кас­тор и Пол­лукс» (1803 год; все - Санкт-Пе­тер­бург); 2 сим­фо­нии; 6 ду­этов для флей­ты и скрип­ки (или скри­пок; на­пи­са­ны в Мад­ри­де, изданы в Ве­не­ции); 6 со­нат для ги­та­ры и скрип­ки с сур­ди­ной (1797 год); по­ло­нез для ги­та­ры и скрип­ки (1799 год); во­каль­ные про­из­ве­де­ния.