КАНОАТ МУМИН

КАНОАТ МУМИН - таджикский поэт, общественный деятель, народный поэт Таджикистана.

Окон­чил Таджикский государственный университет в Ду­шан­бе (1956 год). В те­че­ние 10 лет ра­бо­тал в литературном журнале «Крас­ный Вос­ток» («Шар­ки Сурх», ны­не «Са­дои Шарк» - «Го­лос Вос­то­ка»), издательстве «Про­све­ще­ние» («Ир­фон»). Пе­ча­тал­ся с конца 1940-х годов.

Пер­вый сборник сти­хов - «Ис­кры» (1960 год), за ко­то­рым по­сле­до­вал сборник «Зем­ные звёз­ды» (1963 год). Ав­тор ли­ро-эпических по­эм, со­че­таю­щих ак­ту­аль­ность те­ма­ти­ки с глу­бо­ки­ми фи­лософскими обоб­ще­ния­ми: «Днеп­ров­ские вол­ны» (1964 год) на те­му меж­на­цио­наль­ных взаи­мо­от­но­ше­ний; «По­эма ог­ня» (1971 год) о строи­тель­ст­ве Ну­рек­ской ГЭС; про­ни­зан­ная гу­ма­ни­стическим па­фо­сом ан­ти­во­ен­ная по­эма «Го­ло­са Ста­лин­гра­да» (1971 год; русский перевод Р. И. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го, 1973 год); «Ма­те­рин­ский лик» (1974 год); «Отец» (1977 год); «Ко­лы­бель Ави­цен­ны» (1978 год; Государственная премия Таджикской ССР имени Ру­да­ки, 1980 год); «Звез­да Ис­ма­та» (1990 год) о судь­бе ге­роя Великой Отечественной вой­ны И. Ша­ри­фо­ва, и др. Пе­ре­во­дил на таджикский язык про­из­ве­дения А. С. Пуш­ки­на, В. В. Мая­ков­ско­го, Г. Гей­не, У. Шек­спи­ра и др. Мно­го­крат­но из­би­рал­ся де­пу­та­том ВС СССР и Таджикской ССР. 1-й сек­ре­тарь прав­ле­ния Союза писателей Тад­жи­ки­ста­на (1981-1991 годы), ди­рек­тор Института ру­ко­пи­сей Таджикской Академии наук.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния: В 2 т. Душ., 1982 (на тадж. яз.);

Из­бран­ное. М., 1984.