КАНОАТ МУМИН
КАНОАТ МУМИН - таджикский поэт, общественный деятель, народный поэт Таджикистана.
Окончил Таджикский государственный университет в Душанбе (1956 год). В течение 10 лет работал в литературном журнале «Красный Восток» («Шарки Сурх», ныне «Садои Шарк» - «Голос Востока»), издательстве «Просвещение» («Ирфон»). Печатался с конца 1940-х годов.
Первый сборник стихов - «Искры» (1960 год), за которым последовал сборник «Земные звёзды» (1963 год). Автор лиро-эпических поэм, сочетающих актуальность тематики с глубокими философскими обобщениями: «Днепровские волны» (1964 год) на тему межнациональных взаимоотношений; «Поэма огня» (1971 год) о строительстве Нурекской ГЭС; пронизанная гуманистическим пафосом антивоенная поэма «Голоса Сталинграда» (1971 год; русский перевод Р. И. Рождественского, 1973 год); «Материнский лик» (1974 год); «Отец» (1977 год); «Колыбель Авиценны» (1978 год; Государственная премия Таджикской ССР имени Рудаки, 1980 год); «Звезда Исмата» (1990 год) о судьбе героя Великой Отечественной войны И. Шарифова, и др. Переводил на таджикский язык произведения А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Г. Гейне, У. Шекспира и др. Многократно избирался депутатом ВС СССР и Таджикской ССР. 1-й секретарь правления Союза писателей Таджикистана (1981-1991 годы), директор Института рукописей Таджикской Академии наук.
Сочинения:
Избр. произведения: В 2 т. Душ., 1982 (на тадж. яз.);
Избранное. М., 1984.