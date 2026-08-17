КАНО (ШКОЛА ЖИВОПИСИ)
КАНО - школа японской живописи XV-XVII веков.
Основатель школы Квно - Кано Масанобу [1434 год, деревня Кано (современная префектура Сидзуока) - 1530 год, Киото], сын родоначальника династии Кано - художника-самоучки Кано Кагэнобу. Учился у Тансё Сюбуна. Придворный художник сёгуна Асикага Ёсимаса, в последние годы жизни - буддийский священник. Испытал влияние китайской живописи периода Сун, в частности художника Лян Цзяня. Работал в жанрах пейзажа, «люди», «цветы-птицы». Среди произведений выделяются свитки: «Чжоу Мау Шу восхищается лотосами» (Токийский национальный музей), отмеченный стремлением к самоценной декоративности; «Журавли» (храм Синдзюан, Киото), где трактовка изображения приближена к монументальному пейзажу; роспись раздвижной перегородки (фусума) «Бог довольства Хотэй» в Гинкаку (Серебряный павильон) в Киото.
Кано Мотонобу (псевдоним Эйсэн Гёкусэн) (1476 год, Киото - 1559 год, там же), сын Кано Масанобу, придворный художник сёгунов Асикага. Возглавлял академию живописи Эдокоро. Прославился преимущественно росписями в жанре «цветы-птицы». Выполненные на свитках, ширмах, раздвижных перегородках (фусума), они демонстрируют расширение декоративных приёмов монохромной живописи за счёт использования методов школы Тоса. В его произведениях общая условно-декоративная трактовка композиции (плоскостные, нередко золотые фоны, тщательно прорисованные контуры) сочетается с подчёркнуто правдоподобным изображением отдельных мотивов (птиц, веток деревьев): панно «Цветы и птицы» (из 49 свитков), свитки «Птицы и водопад», «Рыбная ловля на реке», парные ширмы «Цветы», все - в монастыре Рэйунин (Мёсиндзи) в Киото; свитки «Линь Юнь, любующийся цветками персика», «Линь Сижэн», «Фрукты», все - в монастыре Дайсэнин (Дайтокудзи) в Киото.
Кано Эйтоку, Кано Кунинобу (1543 год, Киото - 1590 год, там же), учился живописи у своего деда Кано Мотонобу, позднее у Кано Сёэй. Жил в Киото. Художник полководцев Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Работал в жанрах «обычаи» (фудзоку-га), «цветы-птицы»: ширмы «Нравы Киото» (монастырь Нандзэндзи, Киото), «Виды Киото и его окрестностей» (1574 год, собрание Уэсуги Таканори, префектура Ямагата), «Дерево хиноки» (Токийский национальный музей), «Сосна и орёл» (Музей Токийского университета искусств), «Львы» (Имп. собрание, Токио).
Кано Санраку [1559 год, Оми (ныне префектура Сига) - 1635 год, Киото], сын Кимура Нагамитсу (умер около 1570 года), самурая и художника-любителя, изучавшего живопись под руководством Кано Мотонобу. Позднее стал приёмным сыном и учеником Кано Эйтоку. Придворный живописец Тоётоми Хидэёси. Работал в жанрах «цветы-птицы», «люди»: свитки - «Водопад», «Хищные птицы» (Токийский национальный музей), «Сюй-ци и Чао Фу» (собрание Фукуока Котэй, Токио), «Орёл и ястребы» (собрание Отани Кодзуи, Киото), «Четыре сезона» (собрание Токугава Ёситака, Нагоя); панно из свитков «Сосны и орлы» (собрание Нисимура Дзюробэй, префектура Сига); ширмы - «Цветение персика» (монастырь Дайкокудзи, Киото), «Хищные птицы» (собрание Нисимура, Токио).
Кано Сансэцу, Кано Xэйсиро [1589 год или 1590 год, провинция Хидзен (современная префектура Сага) - 1651 год, Киото], учился у своего отца Кано Санраку. Работал в жанрах «цветы-птицы», пейзажа: ширмы - «Водяные птицы на берегу» (собрание Хосоцудзи, Киото), «Сливовые деревья и птицы» [монастырь Тэнкуйин (Мёсиндзи), Киото]; росписи - дверных панелей «Цветы и птицы» в монастыре Мёкиан в префектуре Киото (начало XVII века), фусума «Пейзаж с фигурами» в монастыре Тэнкуйин (Мёсиндзи) в Киото (1631 год), «Два голубя и старое дерево» в монастыре Дайцудзи в префектуре Сига.
Кано Танъю (1602 год, Киото - 1674 год, там же), внук Кано Эйтоку. Жил в Эдо (ныне Токио). Был буддийским священником. Учился живописи у своего отца Кано Таканобу, а затем у Кори. Возглавлял академию живописи Эдокоро. Основал школу Кано в Эдо. Работал в жанрах пейзажа, «люди». Имел почетный титул «хогэн». Среди произведений - свитки «Хотэй, переходящий реку» (Токийский национальный музей), «Павлин и феникс» (Художественный музей Нэдзу, Токио), «8 видов озера Сиху» (собрание Мацура Ацуси, Киото).
Живопись школы Кано преимущественно связана с оформлением дворцов знати и домов состоятельных горожан. Росписи крупнейших представителей школы, украшавшие стены и перегородки обширных интерьеров, тяготеют к монументальным формам, усилению цветовой и эмоциональной декоративности, сочетанию золотого фона с насыщенными синими, зелёными, белыми плотными красками. В XVII веке в живописи Кано, сохраняющей мастерство исполнения, проявляется тенденция к повторению декоративных приёмов и образов ранних мастеров.
Иллюстрация:
Кано Масанобу. Портрет Сумимото Хосокава. 1507 год. Архив БРЭ.
Кано Мотонобу. «Каннон – бодхисаттва сострадания». 1-я половина XVI века. Архив БРЭ.