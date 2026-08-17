КАНО (ШКОЛА ЖИВОПИСИ)

КАНО - школа японской живописи XV-XVII веков.

Ос­но­ва­тель шко­лы Квно - Ка­но Ма­са­но­бу [1434 год, деревня Ка­но (современная пре­фек­ту­ра Сид­зуо­ка) - 1530 год, Кио­то], сын ро­до­на­чаль­ни­ка ди­на­стии Кано - ху­дож­ни­ка-са­мо­уч­ки Ка­но Ка­гэ­но­бу. Учил­ся у Тан­сё Сю­бу­на. При­двор­ный ху­дож­ник сё­гу­на Аси­ка­га Ёси­ма­са, в по­след­ние го­ды жиз­ни - буд­дий­ский свя­щен­ник. Ис­пы­тал влия­ние китайской жи­во­пи­си пе­рио­да Сун, в ча­ст­но­сти художника Лян Цзя­ня. Ра­бо­тал в жан­рах пей­за­жа, «лю­ди», «цве­ты-пти­цы». Сре­ди про­из­ве­де­ний вы­де­ля­ют­ся свит­ки: «Чжоу Мау Шу вос­хи­ща­ет­ся ло­то­са­ми» (То­кий­ский национальный му­зей), от­ме­чен­ный стрем­ле­ни­ем к са­мо­цен­ной де­ко­ра­тив­но­сти; «Жу­рав­ли» (храм Синд­зю­ан, Кио­то), где трак­тов­ка изо­бра­же­ния при­бли­же­на к мо­ну­мен­таль­но­му пей­за­жу; рос­пись раз­движ­ной пе­ре­го­род­ки (фу­су­ма) «Бог до­воль­ст­ва Хо­тэй» в Гин­ка­ку (Се­реб­ря­ный па­виль­он) в Кио­то.

Ка­но Мо­то­но­бу (псевдоним Эй­сэн Гё­ку­сэн) (1476 год, Кио­то - 1559 год, там же), сын Ка­но Ма­са­но­бу, при­двор­ный ху­дож­ник сё­гу­нов Аси­ка­га. Воз­глав­лял ака­де­мию жи­во­пи­си Эдо­ко­ро. Про­сла­вил­ся пре­имущественно рос­пи­ся­ми в жан­ре «цве­ты-пти­цы». Вы­пол­нен­ные на свит­ках, шир­мах, раз­движ­ных пе­ре­го­род­ках (фу­су­ма), они де­мон­ст­ри­ру­ют рас­ши­ре­ние де­ко­ра­тив­ных приё­мов мо­но­хром­ной жи­во­пи­си за счёт ис­поль­зо­ва­ния ме­то­дов шко­лы То­са. В его про­из­ве­де­ни­ях об­щая ус­лов­но-де­ко­ра­тив­ная трак­тов­ка ком­по­зи­ции (пло­ско­ст­ные, не­ред­ко зо­ло­тые фо­ны, тща­тель­но про­ри­со­ван­ные кон­ту­ры) со­че­та­ет­ся с под­чёрк­ну­то прав­до­по­доб­ным изо­бра­же­ни­ем отдельных мо­ти­вов (птиц, ве­ток де­ревь­ев): пан­но «Цве­ты и пти­цы» (из 49 свит­ков), свит­ки «Пти­цы и во­до­пад», «Рыб­ная лов­ля на ре­ке», пар­ные шир­мы «Цве­ты», все - в монастыре Рэй­у­нин (Мё­синд­зи) в Кио­то; свит­ки «Линь Юнь, лю­бую­щий­ся цвет­ка­ми пер­си­ка», «Линь Си­жэн», «Фрук­ты», все - в монастыре Дай­сэ­нин (Дай­то­куд­зи) в Кио­то.

Ка­но Эй­то­ку, Ка­но Ку­ни­но­бу (1543 год, Кио­то - 1590 год, там же), учил­ся жи­во­пи­си у сво­его де­да Ка­но Мо­то­но­бу, позд­нее у Ка­но Сё­эй. Жил в Кио­то. Ху­дож­ник пол­ко­вод­цев Ода Но­бу­на­га и Тоё­то­ми Хи­дэё­си. Ра­бо­тал в жан­рах «обы­чаи» (фуд­зо­ку-га), «цве­ты-пти­цы»: шир­мы «Нра­вы Кио­то» (монастырь Нанд­зэнд­зи, Кио­то), «Ви­ды Кио­то и его ок­ре­ст­но­стей» (1574 год, со­б­ра­ние Уэсу­ги Та­ка­но­ри, пре­фе­к­ту­ра Яма­га­та), «Де­ре­во хи­но­ки» (То­кий­ский национальный му­зей), «Со­сна и орёл» (Му­зей То­кий­ско­го университета ис­кусств), «Львы» (Имп. со­б­ра­ние, То­кио).

Ка­но Сан­ра­ку [1559 год, Оми (ны­не пре­фек­ту­ра Си­га) - 1635 год, Кио­то], сын Ки­му­ра На­га­мит­су (умер около 1570 года), са­му­рая и ху­дож­ни­ка-лю­би­те­ля, изу­чав­ше­го жи­во­пись под руководством Ка­но Мо­то­но­бу. Позд­нее стал при­ём­ным сы­ном и уче­ни­ком Ка­но Эй­то­ку. При­двор­ный жи­во­пи­сец Тоё­то­ми Хи­дэё­си. Ра­бо­тал в жан­рах «цве­ты-пти­цы», «лю­ди»: свит­ки - «Во­до­пад», «Хищ­ные пти­цы» (То­кий­ский национальный му­зей), «Сюй-ци и Чао Фу» (со­б­ра­ние Фу­куо­ка Ко­тэй, То­кио), «Орёл и яс­т­ре­бы» (со­б­ра­ние Ота­ни Код­зуи, Кио­то), «Че­ты­ре се­зо­на» (со­б­ра­ние То­ку­га­ва Ёси­та­ка, На­гоя); пан­но из свит­ков «Со­сны и ор­лы» (со­б­ра­ние Ни­си­му­ра Дзю­ро­бэй, пре­фек­ту­ра Си­га); шир­мы - «Цве­те­ние пер­си­ка» (монастырь Дай­ко­куд­зи, Кио­то), «Хищ­ные пти­цы» (со­б­ра­ние Ни­си­му­ра, То­кио).

Ка­но Сан­сэ­цу, Ка­но Xэйсиро [1589 год или 1590 год, провинция Хид­зен (современная пре­фек­ту­ра Са­га) - 1651 год, Кио­то], учил­ся у сво­его от­ца Ка­но Сан­ра­ку. Ра­бо­тал в жан­рах «цве­ты-пти­цы», пей­за­жа: шир­мы - «Во­дя­ные пти­цы на бе­ре­гу» (со­б­ра­ние Хо­со­цуд­зи, Кио­то), «Сли­во­вые де­ре­вья и пти­цы» [монастырь Тэн­куй­ин (Мё­синд­зи), Кио­то]; рос­пи­си - двер­ных па­не­лей «Цве­ты и пти­цы» в монастыре Мё­ки­ан в пре­фек­ту­ре Кио­то (начало XVII века), фу­су­ма «Пей­заж с фи­гу­ра­ми» в монастыре Тэн­куй­ин (Мё­синд­зи) в Кио­то (1631 год), «Два го­лу­бя и ста­рое де­ре­во» в монастыре Дай­цуд­зи в пре­фек­ту­ре Си­га.

Ка­но Танъю (1602 год, Кио­то - 1674 год, там же), внук Ка­но Эй­то­ку. Жил в Эдо (ны­не То­кио). Был буд­дий­ским свя­щен­ни­ком. Учил­ся жи­во­пи­си у сво­его от­ца Ка­но Та­ка­но­бу, а за­тем у Ко­ри. Воз­глав­лял ака­де­мию жи­во­пи­си Эдо­ко­ро. Ос­но­вал шко­лу Кано в Эдо. Ра­бо­тал в жан­рах пей­за­жа, «лю­ди». Имел почетный ти­тул «хогэн». Сре­ди про­из­ве­де­ний - свит­ки «Хо­тэй, пе­ре­хо­дя­щий ре­ку» (То­кий­ский национальный му­зей), «Пав­лин и фе­никс» (Ху­дожественный му­зей Нэд­зу, То­кио), «8 ви­дов озе­ра Си­ху» (со­б­ра­ние Ма­цу­ра Ацу­си, Кио­то).

Жи­во­пись шко­лы Кано пре­имущественно свя­за­на с оформ­ле­ни­ем двор­цов зна­ти и до­мов со­стоя­тель­ных го­ро­жан. Рос­пи­си круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей шко­лы, ук­ра­шав­шие сте­ны и пе­ре­го­род­ки об­шир­ных ин­терь­е­ров , тя­го­те­ют к мо­ну­мен­таль­ным фор­мам, уси­ле­нию цве­то­вой и эмо­цио­наль­ной де­ко­ра­тив­но­сти, со­че­та­нию зо­ло­то­го фо­на с на­сы­щен­ны­ми си­ни­ми, зе­лё­ны­ми, бе­лы­ми плот­ны­ми крас­ка­ми. В XVII веке в жи­во­пи­си Кано, со­хра­няю­щей мас­тер­ст­во ис­пол­не­ния, про­яв­ля­ет­ся тен­ден­ция к по­вто­ре­нию де­ко­ра­тив­ных приё­мов и об­ра­зов ран­них мас­те­ров.

Иллюстрация:

Ка­но Ма­са­но­бу. Порт­рет Су­ми­мо­то Хосо­ка­ва. 1507 год. Архив БРЭ.

Ка­но Мо­то­но­бу. «Кан­нон – бод­хи­сат­тва со­стра­да­ния». 1-я половина XVI века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)