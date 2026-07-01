КАНО (ГОСУДАРСТВО)

КАНО - государство народа хауса в Центральном Су­да­не (ны­не Ни­ге­рия).

Воз­ник­ло в X-XII веках в вер­ховь­ях реки Джа­ка­ра. В XI-XI веках в Кано ут­вер­ди­лась бер­бер­ская ди­на­стия. Рас­цвет Кано при­шёл­ся на XIII-XIV века. В конце XIII века сто­ли­цей Кано стал город Ка­но. В этот пе­ри­од бы­ли при­сое­ди­не­ны со­сед­ние ран­не­го­су­дарственные об­ра­зо­ва­ния Джан­ка­ре, Га­но, Ра­но и др., на­ча­лось бы­строе рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма, про­изош­ло ук­ре­п­ле­ние вла­сти пра­ви­те­лей.

В XIII-XVI веках круп­ный ре­гио­наль­ный центр ра­бо­тор­гов­ли. В XV веке Кано по­па­ло в за­ви­си­мость от Бор­ну. В XVI веке в ре­зуль­та­те мно­го­лет­них войн Кано вре­мен­но ус­та­но­ви­ло гос­под­ство над Ка­ци­ной и до­би­лось при­зна­ния не­за­ви­си­мо­сти от Бор­ну (в 1734 году вновь ста­ло дан­ни­ком Бор­ну). В 1804-1807 годах один из цен­тров Ос­ма­на дан Фо­дио вос­ста­ния.

В 1819 году во­шло в со­став ха­ли­фа­та Со­ко­то как эми­рат Кано. В 1903 году по­па­ло под власть Ве­ли­ко­бри­та­нии и бы­ло вклю­че­но в британский про­тек­то­рат Северная Ни­ге­рия. Эми­рат Кано про­су­ще­ст­во­вал до административной ре­фор­мы 1966-1967 годов, про­ве­дён­ной пра­ви­тель­ст­вом не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии. Смотрите так­же Хау­са го­су­дар­ст­ва.

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