КАНО (ГОСУДАРСТВО)
КАНО - государство народа хауса в Центральном Судане (ныне Нигерия).
Возникло в X-XII веках в верховьях реки Джакара. В XI-XI веках в Кано утвердилась берберская династия. Расцвет Кано пришёлся на XIII-XIV века. В конце XIII века столицей Кано стал город Кано. В этот период были присоединены соседние раннегосударственные образования Джанкаре, Гано, Рано и др., началось быстрое распространение ислама, произошло укрепление власти правителей.
В XIII-XVI веках крупный региональный центр работорговли. В XV веке Кано попало в зависимость от Борну. В XVI веке в результате многолетних войн Кано временно установило господство над Кациной и добилось признания независимости от Борну (в 1734 году вновь стало данником Борну). В 1804-1807 годах один из центров Османа дан Фодио восстания.
В 1819 году вошло в состав халифата Сокото как эмират Кано. В 1903 году попало под власть Великобритании и было включено в британский протекторат Северная Нигерия. Эмират Кано просуществовал до административной реформы 1966-1967 годов, проведённой правительством независимой Нигерии. Смотрите также Хауса государства.