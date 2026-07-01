КАНО (ГОРОД)

КАНО - город на севере Нигерии, административный центр штата Кано.

Население 2330 тыс. человек (2008 год; тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ла­го­са и Иба­да­на). Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние (че­рез Ка­ду­ну) с пор­та­ми Ла­гос и Порт-Хар­корт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ма­лам Ами­ну Ка­но.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в IX веке, важ­ный центр ка­ра­ван­ной тор­гов­ли. В конце XIII - начале XIX веков сто­ли­ца од­но­именного государства (смотрите Ка­но ). В 1807 году за­хва­чен ко­чев­ни­ка­ми фуль­бе. С 1819 года в со­ста­ве ха­ли­фа­та Со­ко­то. В 1903-1962 годах под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ры­нок Кур­ми (XVI век, один из ста­рей­ших в Западной Аф­ри­ке). Университет Бай­е­ро (ос­но­ван в 1977 году как фа­куль­тет Университета имени Ах­ма­ду Бел­ло, ав­то­ном­ный ста­тус с 1980 года), кол­ледж гу­ма­ни­тар­ных и ес­тественных на­ук и медицинских ис­сле­до­ва­ний (1972 год; пре­об­ра­зо­ван в 1987 году), по­ли­тех­нический кол­ледж шта­та Ка­но (1976 год), пе­да­го­гический кол­ледж (1981 год). Ни­ге­рий­ская по­ли­цей­ская ака­де­мия (1989 год). Библиотека имени Мур­тал­лы Му­хам­ме­да. Ги­дан-Ма­ка­ма-му­зей (1959 год; ис­то­рия го­ро­да с IX века). Зоо­парк. Фут­боль­ный клуб «Ка­но Пил­ларс» (ста­ди­он «Са­ни Аба­ча», 25 тыс. мест) - об­ла­да­тель Куб­ка Ни­ге­рии (1953 год). В 2000 году про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка африканских на­ций по фут­бо­лу.

Кано - круп­ный тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (ара­хис, про­со, сор­го, хлоп­чат­ник, скот). Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство мас­ла, мяс­ных кон­сер­вов), хи­мической, тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, ме­бель­ной, це­мент­ной промышленности. Ре­мес­лен­ные про­изводства (эма­ли­ро­ван­ная по­су­да, из­де­лия из же­ле­за и се­реб­ра, дуб­ле­ние кож, вы­дел­ка сафь­я­на, ок­ра­ска тка­ней и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность ).

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