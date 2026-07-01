КАНО (ГОРОД)
КАНО - город на севере Нигерии, административный центр штата Кано.
Население 2330 тыс. человек (2008 год; третий по численности населения город страны после Лагоса и Ибадана). Крупный транспортный узел. Железнодорожное сообщение (через Кадуну) с портами Лагос и Порт-Харкорт. Международный аэропорт имени Малам Амину Кано.
Основан предположительно в IX веке, важный центр караванной торговли. В конце XIII - начале XIX веков столица одноименного государства (смотрите Кано). В 1807 году захвачен кочевниками фульбе. С 1819 года в составе халифата Сокото. В 1903-1962 годах под властью Великобритании.
Среди достопримечательностей - рынок Курми (XVI век, один из старейших в Западной Африке). Университет Байеро (основан в 1977 году как факультет Университета имени Ахмаду Белло, автономный статус с 1980 года), колледж гуманитарных и естественных наук и медицинских исследований (1972 год; преобразован в 1987 году), политехнический колледж штата Кано (1976 год), педагогический колледж (1981 год). Нигерийская полицейская академия (1989 год). Библиотека имени Мурталлы Мухаммеда. Гидан-Макама-музей (1959 год; история города с IX века). Зоопарк. Футбольный клуб «Кано Пилларс» (стадион «Сани Абача», 25 тыс. мест) - обладатель Кубка Нигерии (1953 год). В 2000 году проходили матчи Кубка африканских наций по футболу.
Кано - крупный торговый центр сельскохозяйственного района (арахис, просо, сорго, хлопчатник, скот). Металлообработка; предприятия пищевой (в т. ч. производство масла, мясных консервов), химической, текстильной, кожевенно-обувной, мебельной, цементной промышленности. Ремесленные производства (эмалированная посуда, изделия из железа и серебра, дубление кож, выделка сафьяна, окраска тканей и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность).