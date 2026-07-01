КАНО АЛОНСО
КАНО АЛОНСО - испанский скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик.
Учился у отца, скульптора и резчика Мигеля Кано (? - не ранее 1639 года), после переезда семьи в Севилью (с 1614 года) - в мастерской Ф. Пачеко, где встретился с Д. Веласкесом и Ф. Сурбараном; скульптуре - у Х. Монтаньеса. Жизнь Кано, наделённого бурным темпераментом и неуживчивым характером, складывалась драматично. В январе 1638 года после дуэли он спешно уехал в Мадрид, где, пользуясь покровительством премьер-министра Г. де Оливареса и Веласкеса, получил королевские заказы, стал учителем рисования инфанта Бальтасара Карлоса. В 1644 году, подозреваемый в убийстве жены, бежал в Валенсию, где скрывался в картезианском монастыре, в том же году вернулся в Мадрид, а с 1651 года жил в Гранаде, работал в соборе, приняв сан священника; в 1667 году стал «маэстро майор» (главным мастером собора). Поздний (гранадский) период был для Кано временем высоких творческих свершений.
Будучи одним из крупнейших мастеров испанские скульптуры, Кано тяготел к спокойным и гармоничным образам; его произведения отличались тонкой одухотворённостью образов, живописной пластичностью форм и красотой изысканной полихромии. Кано работал преимущественно в области религиозной деревянной скульптуры, ему принадлежит монументальный алтарь в церкви Санта-Мария-де-ла-Олива в Лебрихе (1629-1631 годы).
Живопись Кано менее самобытна и обнаруживает влияние итальянского искусства; её отличают красота форм, безупречность пластической моделировки и цветовой гаммы. Раннее полотно «Сан-Франсиско де Борха» (1624 год, Музей изящных искусств, Севилья) своей тёмной, насыщенной светотеневыми контрастами манерой письма свидетельствует о воздействии живописи Ф. Пачеко. Пластическая сила отличает образ святой Инессы (около 1634-1637 годов, картина утрачена в 1945 году в Берлине). Идеал возвышенной женской красоты чаще всего находил воплощение в образе Девы Марии («Мадонна с Младенцем», 1630-1640 годы, Прадо, Мадрид; «Видение Мадонны с Младенцем святому Антонию», 1643-1652 годы, Старая пинакотека, Мюнхен) и особенно в изображениях «Непорочного зачатия» (Музей изящных искусств, Витория, и др.). С начала 1640-х годов живопись Кано стала светлой, лёгкой, приобрела свободу мазка. Влияние Тициана, П. Веронезе, итальянского маньеризма сказалось в картинах «Noli me tangere» (около 1640 года, Музей изобразительных искусств, Будапешт), «Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелом» (1638-1652 годы, Прадо, Мадрид). Близость к Д. Веласкесу ощущается в живописных приёмах картин «Чудо у колодца» (1646-1648 годах, там же) и «Нисхождение Христа в ад» (1652 год, Городской музей, Лос-Анджелес), отчасти в созданных для мадридского Алькасара «Вестготских королях» (Прадо, Мадрид) - изображениях придворных шутов или персонажей театральных пьес.
Отдавая в своих многочисленных рисунках предпочтение архитектурным мотивам, Кано незадолго до смерти создал один из самых необычных и смелых памятников испанской архитектуры XVII века - главный фасад собора в Гранаде (проект осуществлён в 1703 году X. Гранадосом). Для этого собора мастер исполнил также скульптурный декор (бюсты Адама, Евы и апостола Павла, статуи «Мадонна с Младенцем Белен», «Непорочное зачатие», 1655-1656 годы) и цикл огромных картин «Семь радостей Марии» (1652-1664 годы) для главной капеллы.
Иллюстрация:
А. Кано. «Ева». Фрагмент скульптурного декора алтарной части кафедрального собора в Гранаде. Дерево. 1666–67. Взято из архива БРЭ.