КАНО АЛОНСО

КАНО АЛОНСО - испанский скульптор, живописец, архитектор, рисовальщик.

Учил­ся у от­ца, скульп­то­ра и рез­чи­ка Ми­ге­ля Ка­но (? - не ра­нее 1639 года), по­сле пе­ре­ез­да се­мьи в Се­ви­лью (с 1614 года) - в мас­тер­ской Ф. Па­че­ко, где встре­тил­ся с Д. Ве­ла­ске­сом и Ф. Сур­ба­ра­ном; скульп­ту­ре - у Х. Мон­тань­е­са . Жизнь Кано, на­де­лён­но­го бур­ным тем­пе­ра­мен­том и не­у­жив­чи­вым ха­рак­те­ром, скла­ды­ва­лась дра­ма­тич­но. В январе 1638 года по­сле ду­эли он спеш­но уе­хал в Мад­рид, где, поль­зу­ясь по­кро­ви­тель­ст­вом пре­мьер-министра Г. де Оли­ва­ре­са и Ве­ла­ске­са, по­лу­чил ко­ро­лев­ские за­ка­зы, стал учи­те­лем ри­со­ва­ния ин­фан­та Баль­та­са­ра Кар­ло­са. В 1644 году, по­доз­ре­вае­мый в убий­ст­ве же­ны, бе­жал в Ва­лен­сию, где скры­вал­ся в кар­те­зи­ан­ском мо­на­сты­ре, в том же го­ду вер­нул­ся в Мад­рид, а с 1651 года жил в Гра­на­де, ра­ботал в со­бо­ре, при­няв сан свя­щен­ни­ка; в 1667 году стал «маэ­ст­ро май­ор» (главным мас­те­ром со­бо­ра). Позд­ний (гра­над­ский) пе­ри­од был для Кано вре­ме­нем вы­со­ких твор­че­ских свер­ше­ний.

Бу­ду­чи од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров испанские скульп­ту­ры, Кано тя­го­тел к спо­кой­ным и гар­мо­нич­ным об­раз­ам; его про­из­ве­де­ния от­ли­ча­лись тон­кой оду­хо­тво­рён­но­стью об­ра­зов, жи­во­пис­ной пла­стич­но­стью форм и кра­со­той изы­скан­ной по­ли­хро­мии . Кано ра­бо­тал пре­имущественно в об­лас­ти ре­лигиозной де­ревянной скульп­ту­ры, ему при­над­ле­жит мо­ну­мен­таль­ный ал­тарь в церкви Сан­та-Ма­рия-де-ла-Оли­ва в Леб­ри­хе (1629-1631 годы).

Жи­во­пись Кано ме­нее са­мо­быт­на и об­на­ру­жи­ва­ет влия­ние итальянского искусства; её от­ли­ча­ют кра­со­та форм, безу­преч­ность пла­стической мо­де­ли­ров­ки и цве­то­вой гам­мы. Ран­нее по­лот­но «Сан-Фран­си­ско де Бор­ха» (1624 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Се­ви­лья) сво­ей тём­ной, на­сы­щен­ной све­то­те­не­вы­ми кон­тра­ста­ми ма­не­рой пись­ма сви­де­тель­ст­ву­ет о воз­дей­ст­вии жи­во­пи­си Ф. Па­че­ко . Пла­стическая си­ла от­ли­ча­ет об­раз святой Инес­сы (около 1634-1637 годов, кар­ти­на ут­ра­че­на в 1945 году в Бер­ли­не). Иде­ал воз­вы­шен­ной жен­ской кра­со­ты ча­ще все­го на­хо­дил во­пло­ще­ние в об­ра­зе Де­вы Ма­рии («Ма­дон­на с Мла­ден­цем», 1630-1640 годы, Пра­до, Мад­рид; «Ви­де­ние Ма­дон­ны с Мла­ден­цем святому Ан­то­нию», 1643-1652 годы, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен) и осо­бен­но в изо­бра­же­ни­ях «Не­по­роч­но­го за­ча­тия» (Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ви­то­рия, и др.). С начала 1640-х годов жи­во­пись Кано ста­ла свет­лой, лёг­кой, при­об­ре­ла сво­бо­ду маз­ка. Влия­ние Ти­циа­на, П. Ве­ро­не­зе, итальянского мань­е­риз­ма ска­за­лось в кар­ти­нах «Noli me tan­gere» (около 1640 года, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт), «Мёрт­вый Хри­стос, под­дер­жи­вае­мый ан­ге­лом» (1638-1652 годы, Пра­до, Мад­рид). Бли­зость к Д. Ве­ла­ске­су ощу­ща­ет­ся в жи­во­пис­ных приё­мах кар­тин «Чу­до у ко­лод­ца» (1646-1648 годах, там же) и «Ни­с­хо­ж­де­ние Хри­ста в ад» (1652 год, Городской му­зей, Лос-Анд­же­лес), от­час­ти в соз­дан­ных для мад­рид­ско­го Аль­ка­са­ра «Вест­гот­ских ко­ро­лях» (Пра­до, Мад­рид) - изо­бра­же­ни­ях при­двор­ных шу­тов или пер­со­на­жей те­ат­раль­ных пьес.

От­да­вая в сво­их мно­го­численных ри­сун­ках пред­поч­те­ние ар­хитектурным мо­ти­вам, Кано не­за­дол­го до смер­ти соз­дал один из са­мых не­обыч­ных и сме­лых па­мят­ни­ков испанской ар­хи­тек­ту­ры XVII века - главный фа­сад со­бо­ра в Гра­на­де (про­ект осу­ще­ст­в­лён в 1703 году X. Гра­на­до­сом). Для это­го со­бо­ра мас­тер ис­пол­нил так­же скульп­тур­ный де­кор (бюс­ты Ада­ма, Евы и апостола Пав­ла, ста­туи «Ма­дон­на с Мла­ден­цем Бе­лен», «Не­по­роч­ное за­ча­тие», 1655-1656 годы) и цикл ог­ром­ных кар­тин «Семь ра­до­стей Ма­рии» (1652-1664 годы) для главной ка­пел­лы.

Иллюстрация:

А. Ка­но. «Ева». Фраг­мент скульп­тур­но­го де­ко­ра ал­тар­ной ча­сти ка­фе­драль­но­го со­бо­ра в Гра­на­де. Де­ре­во. 1666–67. Взято из архива БРЭ.