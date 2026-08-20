КАННЫ, БИТВА ПРИ

Канны, битва при (02.08.216 до н. э.) — тяжелейшее для римлян поражение во 2-й Пунической войне с Карфагеном , в результате которого была разгромлена и уничтожена почти вся римская армия; свидетельство военного искусства карфагенского полководца Ганнибала .

Вторгшись в Италию весной 218 до н. э., Ганнибал в течение двух лет воевал на территории Италии, не раз разбивая римлян в открытых сражениях (см. Пунические войны ). Уклонение Фабия Максима от прямых сражений с ним на протяжении всего 217 до н. э. послужило одной из причин снятия Фабия с должности главнокомандующего по сложении им диктаторских полномочий. Римляне были недовольны медлительностью Фабия и стремились закончить войну одним сражением. В 216 до н. э. в должность вступили консулы Эмилий Павел и Теренций Варрон. Если первый консул был сторонником осторожной тактики Фабия, заключавшейся в выматывании противника в мелких стычках, то Теренций поддерживал стремление воинов к решительной битве. Между консулами решено было командовать войском попеременно: один день — Павел, другой — Теренций.

В поисках провианта, а также наиболее удобного места для сражения Ганнибал вышел к деревеньке Канны на р. Ауфид (в Апулии на юго-востоке Италии). Здесь он расположился лагерем в местности, наиболее выгодной для использования нумидийской конницы — сильнейшей и непобедимой части Ганнибалова войска. Римляне последовали за ним и встали поблизости двумя лагерями на обоих берегах реки. На рассвете 2 августа 216 до н. э. Ганнибал переправил свое войско через р. Ауфид и выстроил его полумесяцем. Центр, значительно выдававшийся вперед, состоял из галлов и испанцев, на правом и левом флангах стояли африканцы, вооруженные римским оружием. Конных испанцев и галлов Ганнибал поставил на левом фланге у реки, нумидийскую конницу — на правом. Центром командовал сам Ганнибал с братом Магоном , левым флангом — его военачальник Гасдрубал , правым — Магарбал. Всего у Ганнибала было 40 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы. Римляне расположили строй прямой линией. В центре стояла отборная римская пехота, на правом фланге (у реки) находилась римская конница, на левом — пехота и конница союзников. Центром командовал экс-консул Сервилий Гемин, консул Теренций находился на левом, а Эмилий — на правом флангах. Римляне насчитывали 87 200 человек пехоты и более 6 тыс. конницы.

Битву начали легковооруженные воины и конница. Римская конница сражалась ожесточенно, но вскоре была оттеснена и обращена в бегство. В центре римляне начали теснить испанцев и галлов, что, однако, привело лишь к выравниванию пунийского строя. На место уставших галлов и испанцев выдвинулись африканцы, и первоначальный успех римлян был сведен к нулю. На левом фланге сражение шло вяло, но пунийцы применили хитрость. Около 500 нумидийских всадников, спрятав под панцирем оружие, якобы перебежали на сторону римлян, затем, оставленные в ходе сражения без внимания, набросились на римлян с тыла, обратив их в бегство. На правом фланге Эмилий Павел держался довольно долго, стремясь прорваться к Ганнибалу. Однако он был ранен, лошадь под ним пала, что вынудило римских всадников спешиться. Почти все спешившиеся всадники были перебиты, а сам консул, отказавшись бежать, пал в сражении.

Римляне оказались зажаты в клещи с правого и левого флангов, а пунийская конница вышла им в тыл. Кольцо замкнулось, началось избиение огромного римского войска. 7 тыс. римлян укрылись в малом лагере, 10 тыс. — в большом. Консул Теренций Варрон с 50 всадниками бежал в г. Венузий. На поле сражения было истреблено 45 500 пехотинцев и 2700 римских конников. Пали 2 квестора, 29 военных трибунов, 80 сенаторов. В плен попало лишь 3 тыс. пехотинцев и 1500 всадников. Оба римских лагеря достались врагу, около 4,5 тыс. римлян удалось прорвать окружение и присоединиться в Венузии к консулу. Ганнибал потерял в сражении около 8 тыс. человек.

Будучи гениальным полководцем, Ганнибал оказался плохим тактиком и не сумел воспользоваться победой, позволив римлянам, поначалу охваченным паникой, собраться с силами. Тем не менее, разгром поколебал веру в силу римлян со стороны многих союзников: от Рима отпала почти вся Южн. Италия. Однако римляне быстро оправились от поражения, и Ганнибал, так и не проиграв ни одного сражения, был вынужден покинуть Италию.

Ист.: Полибий. Всеобщая история. Т. 1. М., 1995. С. 330—336; Тит Ливий. История Рима от основания города / Отв. ред. Е. С. Голубцова. Т. 2. М., 1991. С. 93—101.

Лит.: Строков А. А. История военного искусства. Т. 1. М., 1955; Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988; Dorey T. A., Dudley D. R. Rome against Carthage: A History of the Punic War. New York, 1971.