КАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года

КАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года - конференция Верховного совета Антанты при участии представителей Германии, членов репарационной комиссии и наблюдателя от США.

На Каннской конференции об­су­ж­дал­ся круг во­про­сов, свя­зан­ных с за­яв­лен­ной в но­те пра­ви­тель­ст­ва РСФСР от 28.10.1921 года го­тов­ностью вес­ти пе­ре­го­во­ры о вы­пла­те до­во­ен­ных дол­гов при ус­ло­вии за­клю­че­ния ми­ра с Советской Рос­си­ей и при­зна­ния её др. стра­на­ми. 06.01.1922 Каннская конференция еди­но­глас­но при­няла пред­ло­жен­ную британским пре­мьер-министром Д. Ллойд Джорд­жем ре­зо­лю­цию о со­зы­ве Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции 1922 года по эко­но­мическим и фи­нан­со­вым во­про­сам с при­гла­ше­ни­ем на неё всех ев­ропейских стран, вклю­чая Гер­ма­нию, РСФСР, Ав­ст­рию, Венг­рию и Бол­га­рию, а так­же США.

Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты ут­вер­дил шесть ус­ло­вий, не­об­хо­ди­мых, с его точ­ки зре­ния, для ус­пе­ха бу­ду­щей кон­фе­рен­ции: 1) не­вме­ша­тель­ст­во го­су­дарств во внутренние де­ла др. на­ций; 2) обес­пе­че­ние ино­стран­цам, пре­дос­тав­ляю­щим кре­дит какому-либо го­су­дар­ст­ву, не­при­кос­но­вен­но­сти их иму­ще­ст­ва, прав и при­бы­ли; 3) при­зна­ние пра­ви­тель­ст­ва­ми стран, же­лаю­щих по­лу­чить кре­дит, всех ста­рых дол­гов и вос­ста­нов­ле­ние ими сис­те­мы за­ко­нов, обес­пе­чи­ваю­щих вы­пол­не­ние ком­мерческих и др. сде­лок; 4) ус­та­нов­ле­ние фи­нан­со­вых и де­неж­ных ус­ло­вий, га­ран­ти­рую­щих тор­гов­лю; 5) воз­дер­жа­ние от вра­ж­деб­ной про­па­ган­ды про­тив др. стран; 6) воз­дер­жа­ние от ка­ких бы то ни бы­ло дей­ст­вий про­тив со­се­дей.

В осо­бом пунк­те бы­ло ого­во­ре­но, что ес­ли советское пра­ви­тель­ст­во по­тре­бу­ет официального при­зна­ния, то со­юз­ные дер­жа­вы мо­гут со­гла­сить­ся на это при при­ня­тии им из­ло­жен­ных ус­ло­вий. По­зи­ция, за­ня­тая Вер­хов­ным со­ве­том Ан­тан­ты, пред­став­ля­ла со­бой по­пыт­ку за­ста­вить советское пра­ви­тель­ст­во сред­ст­ва­ми ди­пло­ма­тического дав­ле­ния пой­ти на серь­ёз­ные ус­туп­ки. 07.01.1922 года Ита­лия по по­ру­че­нию Вер­хов­но­го со­ве­та Ан­тан­ты пе­ре­да­ла при­гла­ше­ние пра­ви­тель­ст­ву РСФСР при­нять уча­стие в на­ме­чен­ной кон­фе­рен­ции, на что оно да­ло со­гла­сие.

Каннская конференция пре­дос­та­ви­ла Гер­ма­нии, ко­то­рую пред­став­лял В. Ра­те­нау, от­сроч­ку по бли­жай­шим ре­па­рационным пла­те­жам. В хо­де кон­фе­рен­ции ве­лись пе­ре­го­во­ры о фран­ко-британском га­ран­тий­ном пак­те (дол­жен был обес­пе­чить Фран­ции по­мощь со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии в слу­чае не­спро­во­ци­ро­ван­но­го на­па­де­ния Гер­ма­нии), но со­гла­ше­ние не бы­ло дос­тиг­ну­то.

Не­до­воль­ст­во ре­ше­ния­ми Каннской конференции пра­вых пар­тий во Фран­ции, на­стаи­вав­ших на про­дол­же­нии воо­руженной борь­бы про­тив Советской Рос­сии, при­ве­ло к от­зы­ву с кон­фе­рен­ции французского пред­ста­ви­те­ля А. Бриа­на и сме­не пра­ви­тель­ст­ва во Фран­ции. Не­смот­ря на уход французского пред­ста­ви­те­ля, все ре­ше­ния Каннской конференции, ко­то­рые бы­ли при­ня­ты еди­но­глас­но, в т. ч. о со­зы­ве Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции , Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты ос­та­вил в си­ле.

Ис­точники:

Ма­те­риа­лы Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции. М., 1922

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