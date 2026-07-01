КАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года
КАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года - конференция Верховного совета Антанты при участии представителей Германии, членов репарационной комиссии и наблюдателя от США.
На Каннской конференции обсуждался круг вопросов, связанных с заявленной в ноте правительства РСФСР от 28.10.1921 года готовностью вести переговоры о выплате довоенных долгов при условии заключения мира с Советской Россией и признания её др. странами. 06.01.1922 Каннская конференция единогласно приняла предложенную британским премьер-министром Д. Ллойд Джорджем резолюцию о созыве Генуэзской конференции 1922 года по экономическим и финансовым вопросам с приглашением на неё всех европейских стран, включая Германию, РСФСР, Австрию, Венгрию и Болгарию, а также США.
Верховный совет Антанты утвердил шесть условий, необходимых, с его точки зрения, для успеха будущей конференции: 1) невмешательство государств во внутренние дела др. наций; 2) обеспечение иностранцам, предоставляющим кредит какому-либо государству, неприкосновенности их имущества, прав и прибыли; 3) признание правительствами стран, желающих получить кредит, всех старых долгов и восстановление ими системы законов, обеспечивающих выполнение коммерческих и др. сделок; 4) установление финансовых и денежных условий, гарантирующих торговлю; 5) воздержание от враждебной пропаганды против др. стран; 6) воздержание от каких бы то ни было действий против соседей.
В особом пункте было оговорено, что если советское правительство потребует официального признания, то союзные державы могут согласиться на это при принятии им изложенных условий. Позиция, занятая Верховным советом Антанты, представляла собой попытку заставить советское правительство средствами дипломатического давления пойти на серьёзные уступки. 07.01.1922 года Италия по поручению Верховного совета Антанты передала приглашение правительству РСФСР принять участие в намеченной конференции, на что оно дало согласие.
Каннская конференция предоставила Германии, которую представлял В. Ратенау, отсрочку по ближайшим репарационным платежам. В ходе конференции велись переговоры о франко-британском гарантийном пакте (должен был обеспечить Франции помощь со стороны Великобритании в случае неспровоцированного нападения Германии), но соглашение не было достигнуто.
Недовольство решениями Каннской конференции правых партий во Франции, настаивавших на продолжении вооруженной борьбы против Советской России, привело к отзыву с конференции французского представителя А. Бриана и смене правительства во Франции. Несмотря на уход французского представителя, все решения Каннской конференции, которые были приняты единогласно, в т. ч. о созыве Генуэзской конференции, Верховный совет Антанты оставил в силе.
Источники:
Материалы Генуэзской конференции. М., 1922