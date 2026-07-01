КАННИНГ ДЖОРДЖ
КАННИНГ ДЖОРДЖ - британский государственный и политический деятель, дипломат.
Из семьи адвоката. Отец Ч. Дж. Каннинга. В 1791 году окончил юридический факультет Оксфордского университета. В годы учёбы познакомился с Р. Б. Дж. Ливерпулом, Р. Каслри и другими политическими деятелями. В 1793 году при покровительстве премьер-министра У. Питта Младшего стал членом Палаты общин, активно поддерживал в парламенте правительственную политику. В 1796-1799 годах помощник министра иностранных дел. С 1799 года по 1801 год занимал различные должности в финансовых органах британской колониальной администрации в Индии.
В 1804 году во втором кабинете Питта Младшего - казначей флота, однако вскоре был вынужден покинуть свой пост. В 1807-1809 годах в новом правительстве тори, которое возглавил его родственник герцог Портленд, Каннинг был назначен министром иностранных дел, являлся сторонником решительной борьбы с Наполеоном I Бонапартом, координировал оказание дипломатической и военной помощи Испании в борьбе против наполеоновской Франции. В 1809 году Каннинг вступил в конфликт с военным министром Р. Каслри, возложив на него ответственность за неудачи британских войск в Испании и Нидерландах. Этот конфликт закончился дуэлью 21.09.1809 года, которая спровоцировала правительственный кризис (как Каннинг, так и Каслри были вынуждены уйти в отставку). В 1814-1816 годах посол в Лиссабоне, в 1816-1820 годах занимал пост президента контрольного совета в кабинете Р. Б. Дж. Ливерпула. Из-за разногласий с королём Георгом IV покинул свой пост.
В 1822-1827 годах министр иностранных дел, один из самых влиятельных политических деятелей Великобритании, с апреля 1827 года премьер-министр. Добился проведения некоторых реформ (снижение таможенных пошлин на хлеб и сырьё, облегчение экспорта промышленных товаров, смягчение уголовного законодательства). В 1823 году осудил французскую интервенцию в Испанию, способствовал признанию британским правительством независимости бывших испанских колоний в Южной Америке и поддержал провозглашение США Монро доктрины 1823 года. Во время Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов сторонник предоставления автономии Греции. Поддерживая стремление английской буржуазии к укреплению её позиций на европейском и мировом рынках, оказывал противодействие политике держав Священного союза.
Сочинение:
Speeches. L., 1828. Vol. 1–6.