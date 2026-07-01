КАННИНГ ДЖОРДЖ

КАННИНГ ДЖОРДЖ - британский государственный и политический деятель, дипломат .

Из се­мьи ад­во­ка­та. Отец Ч. Дж. Кан­нин­га. В 1791 году окон­чил юри­дический факультет Окс­форд­ско­го университета . В го­ды учёбы по­зна­ко­мил­ся с Р. Б. Дж. Ли­вер­пу­лом, Р. Кас­лри и другими по­ли­тическими дея­те­ля­ми. В 1793 году при по­кро­ви­тель­ст­ве пре­мьер-министра У. Пит­та Млад­ше­го стал чле­ном Па­ла­ты об­щин, ак­тив­но под­дер­жи­вал в пар­ла­мен­те пра­ви­тельственную по­ли­ти­ку. В 1796-1799 годах по­мощ­ник министра иностранных дел. С 1799 года по 1801 год за­ни­мал различные долж­но­сти в фи­нан­со­вых ор­га­нах британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции в Ин­дии.

В 1804 году во вто­ром ка­би­не­те Пит­та Млад­ше­го - ка­зна­чей фло­та, од­на­ко вско­ре был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть свой пост. В 1807-1809 годах в но­вом пра­ви­тель­ст­ве то­ри, ко­торое воз­гла­вил его род­ст­вен­ник гер­цог Порт­ленд, Каннинг был на­зна­чен министром иностранных дел, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком ре­шительной борь­бы с На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том , ко­ор­ди­ни­ро­вал ока­за­ние ди­пло­ма­тической и во­енной по­мо­щи Ис­па­нии в борь­бе про­тив на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции. В 1809 году Каннинг всту­пил в кон­фликт с во­енным министром Р. Кас­лри, воз­ло­жив на него от­вет­ст­вен­ность за не­уда­чи британских войск в Ис­па­нии и Ни­дер­лан­дах. Этот кон­фликт за­кон­чил­ся ду­э­лью 21.09.1809 года, ко­то­рая спро­во­ци­ро­ва­ла пра­ви­тельственный кри­зис (как Каннинг, так и Кас­лри бы­ли вы­ну­ж­де­ны уй­ти в от­став­ку). В 1814-1816 годах по­сол в Лис­са­бо­не, в 1816-1820 годах за­ни­мал пост пре­зи­ден­та кон­троль­но­го со­ве­та в ка­би­не­те Р. Б. Дж. Ли­вер­пу­ла. Из-за раз­но­гла­сий с ко­ро­лём Ге­ор­гом IV по­ки­нул свой пост.

В 1822-1827 годах министр иностранных дел, один из са­мых влия­тель­ных по­ли­тических дея­те­лей Ве­ли­ко­бри­та­нии, с апреля 1827 года пре­мьер-ми­нистр. До­бил­ся про­ве­де­ния не­ко­то­рых ре­форм (сни­же­ние та­мо­жен­ных по­шлин на хлеб и сы­рьё, об­лег­че­ние экс­пор­та промышленных то­ва­ров, смяг­че­ние уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва). В 1823 году осу­дил французскую ин­тер­вен­цию в Ис­па­нию, спо­соб­ст­во­вал при­зна­нию британским пра­ви­тель­ст­вом не­за­ви­си­мо­сти бывших испанских ко­ло­ний в Южной Аме­ри­ке и под­дер­жал про­воз­гла­ше­ние США Мон­ро док­три­ны 1823 года . Во вре­мя Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов сто­рон­ник пре­дос­тав­ле­ния ав­то­но­мии Гре­ции. Под­дер­жи­вая стрем­ле­ние английской бур­жуа­зии к ук­ре­п­ле­нию её по­зи­ций на ев­ропейском и ми­ро­вом рын­ках, ока­зы­вал про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ке дер­жав Свя­щен­но­го сою­за.

Сочинение:

Speeches. L., 1828. Vol. 1–6.