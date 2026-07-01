КАННЕЛЮРЫ
КАННЕЛЮРЫ - декор ствола, иногда и шейки колонны в виде вертикальных желобков.
Каннелюры служат для украшения колонны, создавая равномерное чередование освещённых и затенённых полос на её поверхности. От ордера архитектурного зависят наличие или отсутствие каннелюр, их количество и внешний вид.
В дорическом ордере каннелировался не только ствол, но и шейка колонны, каннелюры вплотную примыкают друг к другу, образуя между собой острые рёбра, создающие светотеневые контрасты, соответствующие суровому духу ордера. В ионическом и коринфском ордерах каннелюры, как правило, разделены дорожками. В тосканском ордере каннелюры отсутствуют.
В древнеримской архитектуре колонны др. ордеров также часто оставляли гладкими, в это время в ордерную практику вошло неполное каннелирование, при котором нижняя треть ствола оставалась гладкой.
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