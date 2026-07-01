КАННЕЛЮРЫ

КАННЕЛЮРЫ - декор ствола, иногда и шейки колонны в виде вертикальных желобков.

Каннелюры слу­жат для ук­ра­ше­ния ко­лон­ны, соз­да­вая рав­но­мер­ное че­ре­до­ва­ние ос­ве­щён­ных и за­те­нён­ных по­лос на её по­верх­но­сти. От ор­де­ра ар­хи­тек­тур­но­го за­ви­сят на­ли­чие или от­сут­ст­вие каннелюр, их ко­ли­че­ст­во и внеш­ний вид.

В до­ри­че­ском ор­де­ре кан­не­ли­ро­вал­ся не толь­ко ствол, но и шей­ка колон­ны, каннелюры вплот­ную при­мы­ка­ют друг к дру­гу, об­ра­зуя ме­ж­ду со­бой ост­рые рёб­ра, соз­даю­щие све­то­те­не­вые кон­тра­сты, со­от­вет­ст­вую­щие су­ро­во­му ду­ху ор­де­ра. В ио­ни­че­ском и ко­ринф­ском ор­де­рах каннелюры, как пра­ви­ло, раз­де­ле­ны до­рож­ка­ми. В тос­кан­ском ор­де­ре каннелюры от­сут­ст­ву­ют.

В древнеримской ар­хи­тек­ту­ре ко­лон­ны др. ор­де­ров так­же час­то ос­тав­ля­ли глад­ки­ми, в это вре­мя в ор­дер­ную прак­ти­ку во­шло не­пол­ное кан­не­ли­ро­ва­ние, при ко­то­ром ниж­няя треть ство­ла ос­та­ва­лась глад­кой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)