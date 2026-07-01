КАННАРА

КАННАРА - каннада, дравидийский народ на юге Индии.

Жи­вут так­же в со­сед­них об­лас­тях Ан­дх­ра-Пра­де­ша, Ма­ха­раш­тры и Та­мил­на­да, а так­же в круп­ных го­ро­дах Южной Ин­дии. Чис­лен­ность 36,8 млн. человек (2008 год, оцен­ка). Го­во­рят на языке кан­на­да, рас­про­стра­не­ны так­же та­миль­ский язык, язы­ки те­лу­гу, ма­рат­хи и английский языки. Боль­шин­ст­во каннара - ин­дуи­сты (в т. ч. лин­гая­ты), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты (в основном в го­ро­дах; му­суль­ман­ст­во при­ну­ди­тель­но рас­про­стра­ня­лось в конце XVIII века) и джай­ны (Кар­на­та­ка - один из древ­них цен­тров джай­низ­ма ); до 17% - хри­стиа­не.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Азии (смотрите в статье Азия). Воз­де­лы­ва­ют за­лив­ной и су­хо­доль­ный рис (на юге), про­со (на се­ве­ре), ма­ни­ок, ово­щи, пря­но­сти, ко­ко­со­вую и аре­ко­вую паль­мы (на по­бе­ре­жье), ара­хис, хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник; на лес­ном хол­ми­стом за­па­де (Маль­над) впер­вые в Ин­дии ста­ли куль­ти­ви­ро­вать ко­фе (с XVII века), есть так­же план­та­ции ге­веи, чая, цит­ру­со­вых, кар­да­мо­на, до­бы­ва­ют­ся цен­ные сор­та дре­ве­си­ны. На вос­то­ке рас­про­стра­не­но ско­то­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот), на по­бе­ре­жье - ры­бо­лов­ст­во. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву (в т. ч. ла­ки­ро­ван­ные из­де­лия из Чан­на­пат­ны), ин­кру­ста­ция сло­но­вой ко­стью по чёр­но­му и ро­зо­во­му де­ре­ву, резь­ба по сло­но­вой кос­ти, про­изводство ке­ра­мических со­су­дов , че­ре­пи­цы, кир­пи­ча, шёл­ко­тка­че­ст­во; ха­рак­тер­ны на­бой­ка, вы­шив­ка в сти­ле ка­су­ти (в основном на жен­ской одеж­де: дву­сто­рон­няя гладь цвет­ны­ми ни­тя­ми на тём­ном фо­не, жан­ро­вые мо­ти­вы), май­сур­ский стиль хра­мо­вой и двор­цо­вой жи­во­пи­си (на бу­ма­ге, на­кле­ен­ной на де­ревянную ос­но­ву, с рель­еф­ны­ми де­та­ля­ми, по­кры­ты­ми су­саль­ным зо­ло­том; ре­лигиозные и эпические сю­же­ты). Тра­диционное жи­ли­ще гли­но­бит­ное или из обож­жён­но­го кир­пи­ча обыч­но с че­ре­пич­ной кры­шей; встре­ча­ют­ся пло­ские кры­ши из об­ма­зан­но­го гли­ной плет­ня. К жи­ло­му по­ме­ще­нию при­мы­ка­ют хлев, ам­бар, кух­ня.

Каннара де­лят­ся на эк­зо­гам­ные ро­ды (ба­ли, ба­ри, бе­да­ги, бе­да­га) и боль­шие се­мьи (тар­вад). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва дра­ви­дий­ско­го ти­па. В не­ко­то­рых ка­стах прак­ти­ку­ют­ся мат­ри­ли­ней­ность и мат­ри­ло­каль­ность бра­ка, крос­ску­зен­ный брак, брак с до­че­рью се­ст­ры, обы­чай усы­нов­ле­ния зя­тя (илат), авун­ку­лат. Свадь­ба уст­раи­ва­ет­ся в до­ме не­вес­ты. Бы­ту­ют раз­во­ды, за­му­же­ст­во вдов; по­ли­ги­ния - в основном у му­суль­ман . Рас­про­стра­нён культ Бо­ги­ни-Ма­те­ри. В Бан­га­ло­ре в ап­ре­ле уст­раи­ва­ет­ся празд­ник Карага, с ха­рак­тер­ным куль­том жен­ских бо­жеств, вклю­чаю­щий бег жре­ца с со­су­дом с во­дой на го­ло­ве. Раз­ви­ты ри­ту­аль­ные тан­цы (в т. ч. бха­рат­нать­ям); кан­на­да ли­те­ра­ту­ра; ар­хи­тек­ту­ра: пе­щер­ные хра­мы и мо­на­сты­ри (например, VI-VII веков в Ба­да­ми), хра­мы эпо­хи Хой­са­лов (XШ-XIV века; в т. ч. в Бе­лу­ре), хра­мы и двор­цы эпо­хи Вид­жая­на­гар (XIV-XVII века; в т. ч. хра­мо­вый ком­плекс в Хам­пи); мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись и скульп­ту­ра (в т. ч. мо­но­лит­ная ста­туя вы­со­той свыше 17 м джайн­ско­го свя­то­го Го­ма­теш­ва­ра в Шра­ва­на-Бе­ла­го­ла, конец X века; т. н. дра­ви­дий­ские скульп­тур­ные ко­лон­ны, сплошь по­кры­тые скульп­ту­рой - го­пу­рам).

Клас­сическая му­зы­ка каннара - часть южно-индейской (кар­нат­ской) тра­ди­ции (кар­на­та­ка сан­ги­та). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли во­каль­ные жан­ры кри­ти, кир­та­на, су­ла­ди, па­да и др., свя­зан­ные с кон­фес­сио­наль­ным те­че­ни­ем ин­ду­из­ма бхак­ти (в т. ч. с дви­же­ни­ем ха­ри­да­сов). «От­цом» кар­нат­ской му­зы­ки счи­та­ет­ся Пуран­да­ра­да­са­ (1-я половина XVI века). Сре­ди др. пред­ста­ви­те­лей южноиндийской тра­ди­ции - при­над­ле­жа­щие к каннара религиозные дея­те­ли, поэ­ты и му­зы­кан­ты Вья­са­тирт­ха и Ка­на­ка­да­са (XVI век). На языке кан­на­ра соз­да­ва­ли свои ком­по­зи­ции и др. пред­ста­ви­те­ли кар­нат­ской тра­ди­ции, не от­но­ся­щие­ся к дан­но­му на­ро­ду. Вы­ход­цы из каннара - современные североиндийские клас­сические пев­цы (хин­ду­ста­ни): Мал­ли­кард­жун Ман­сур, Бхим­сен Джо­ши и др. Сре­ди фольк­лор­ных жан­ров вы­де­ля­ет­ся му­зы­каль­но-тан­це­валь­ная дра­ма якша­га­на­.

Иллюстрация:

Деревянные ла­ки­ро­ван­ные игрушки из Чан­на­пат­ны. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)