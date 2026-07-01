КАННАРА
КАННАРА - каннада, дравидийский народ на юге Индии.
Живут также в соседних областях Андхра-Прадеша, Махараштры и Тамилнада, а также в крупных городах Южной Индии. Численность 36,8 млн. человек (2008 год, оценка). Говорят на языке каннада, распространены также тамильский язык, языки телугу, маратхи и английский языки. Большинство каннара - индуисты (в т. ч. лингаяты), есть мусульмане-сунниты (в основном в городах; мусульманство принудительно распространялось в конце XVIII века) и джайны (Карнатака - один из древних центров джайнизма); до 17% - христиане.
Традиционная культура типична для народов Южной Азии (смотрите в статье Азия). Возделывают заливной и суходольный рис (на юге), просо (на севере), маниок, овощи, пряности, кокосовую и арековую пальмы (на побережье), арахис, хлопчатник, сахарный тростник; на лесном холмистом западе (Мальнад) впервые в Индии стали культивировать кофе (с XVII века), есть также плантации гевеи, чая, цитрусовых, кардамона, добываются ценные сорта древесины. На востоке распространено скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот), на побережье - рыболовство. Развиты резьба по дереву (в т. ч. лакированные изделия из Чаннапатны), инкрустация слоновой костью по чёрному и розовому дереву, резьба по слоновой кости, производство керамических сосудов, черепицы, кирпича, шёлкоткачество; характерны набойка, вышивка в стиле касути (в основном на женской одежде: двусторонняя гладь цветными нитями на тёмном фоне, жанровые мотивы), майсурский стиль храмовой и дворцовой живописи (на бумаге, наклеенной на деревянную основу, с рельефными деталями, покрытыми сусальным золотом; религиозные и эпические сюжеты). Традиционное жилище глинобитное или из обожжённого кирпича обычно с черепичной крышей; встречаются плоские крыши из обмазанного глиной плетня. К жилому помещению примыкают хлев, амбар, кухня.
Каннара делятся на экзогамные роды (бали, бари, бедаги, бедага) и большие семьи (тарвад). Система терминов родства дравидийского типа. В некоторых кастах практикуются матрилинейность и матрилокальность брака, кросскузенный брак, брак с дочерью сестры, обычай усыновления зятя (илат), авункулат. Свадьба устраивается в доме невесты. Бытуют разводы, замужество вдов; полигиния - в основном у мусульман. Распространён культ Богини-Матери. В Бангалоре в апреле устраивается праздник Карага, с характерным культом женских божеств, включающий бег жреца с сосудом с водой на голове. Развиты ритуальные танцы (в т. ч. бхаратнатьям); каннада литература; архитектура: пещерные храмы и монастыри (например, VI-VII веков в Бадами), храмы эпохи Хойсалов (XШ-XIV века; в т. ч. в Белуре), храмы и дворцы эпохи Виджаянагар (XIV-XVII века; в т. ч. храмовый комплекс в Хампи); монументальная живопись и скульптура (в т. ч. монолитная статуя высотой свыше 17 м джайнского святого Гоматешвара в Шравана-Белагола, конец X века; т. н. дравидийские скульптурные колонны, сплошь покрытые скульптурой - гопурам).
Классическая музыка каннара - часть южно-индейской (карнатской) традиции (карнатака сангита). Наибольшее распространение получили вокальные жанры крити, киртана, сулади, пада и др., связанные с конфессиональным течением индуизма бхакти (в т. ч. с движением харидасов). «Отцом» карнатской музыки считается Пурандарадаса (1-я половина XVI века). Среди др. представителей южноиндийской традиции - принадлежащие к каннара религиозные деятели, поэты и музыканты Вьясатиртха и Канакадаса (XVI век). На языке каннара создавали свои композиции и др. представители карнатской традиции, не относящиеся к данному народу. Выходцы из каннара - современные североиндийские классические певцы (хиндустани): Малликарджун Мансур, Бхимсен Джоши и др. Среди фольклорных жанров выделяется музыкально-танцевальная драма якшагана.
Иллюстрация:
Деревянные лакированные игрушки из Чаннапатны. Архив БРЭ.