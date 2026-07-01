КАННАДА ЛИТЕРАТУРА
КАННАДА ЛИТЕРАТУРА - литература на языке каннада, одна из литератур народов Индии.
Трактат по поэтике «Царский путь поэтов» («Кави-раджа-марга», IX век), созданный по образцу «Кавьядарши» Дандина, сохранил имена авторов и названия произведений, до нас не дошедших. До XII века каннада литература создавалась в основном авторами-джайнами (cмотрите Джайнизм). Поэты Пампа, Понна и Ранна (все X век) прославились агиографическими поэмами о джайнских вероучителях и переложениями сюжетов из «Махабхараты»; Нагачандра (XI-XII века) изложил джайнскую версию «Рамаяны». В XII веке возникло религиозно-реформаторское движение шиваитского бхакти (вирашайвы, или лингаяты), породившее богатую литературу.
Один из главных её жанров - вачана (буквально - речение), краткое религиозно-философское «стихотворение в прозе», классические образцы которого представлены в творчестве Басавы (его жизнеописание создал поэт Харихара, XII век), Махадеви и Аллама Прабху (чью жизнь описал Чамараса, XIV век). В империи Виджаянагар (XIV-XVII века) каннада литература развивалась наряду с литературами на санскрите, тамильском и телугу. Поэт Кумаравьяса (XIV-XV века) создал полное переложение «Махабхараты», Кумаравальмики (XV-XVI века) - «Рамаяны»; поэт-философ Ниджагуна Шивайоги (XV-XVI века) сочетал учение шиваитского бхакти с Адвайта-ведантой; Ратнакараварни (XVI век) соединил идеи джайнизма и поэтику санскритского кавьи; Пурандарадаса и Канакадаса (XVI век) творили в русле вишнуитского бхакти. Сарваджня (XVII век) прославился дидактической поэзией. В XVIII-XIX веках традиции каннада литературы сохранялись в основном в княжестве Майсур.
Начало новой каннада литературы относится к XIX веку. Значительную роль в её становлении сыграло британское культурное влияние, а также деятельность европейских миссионеров, начавших книгопечатание, осуществивших перевод Библии (1823 год) и др. текстов. В конце XIX - начале XX веков появились газеты и журналы, в 1915 году учреждено Общество литературы каннада. Под воздействием английской литературы (непосредственно или через посредничество литератур бенгальской и маратхи) происходит становление современной прозы. Движение за независимость, её обретение в 1947 году и создание в 1956 году единого каннадаговорящего штата (смотрите Карнатака) были важными факторами развития каннада литературы. Ряд авторов получил всеиндийское и международное признание: поэты Говинда Пай, Д. Р. Бендре, Кувемпу (создавший современную версию «Рамаяны», 1950 год), поэт и прозаик Масти (утвердивший в каннада литературе жанры рассказа и повести), писатель, поэт, литературный критик и историк индийской литературы В. К. Гокак, прозаик У. Р. Авантамурти.