КАННАДА ЛИТЕРАТУРА

КАННАДА ЛИТЕРАТУРА - литература на языке каннада, одна из литератур народов Индии.

Трак­тат по по­эти­ке «Цар­ский путь по­этов» («Ка­ви-рад­жа-мар­га», IX век), соз­дан­ный по об­раз­цу «Кавь­я­дар­ши» Дан­ди­на, со­хра­нил име­на ав­то­ров и на­зва­ния про­из­ве­де­ний, до нас не до­шед­ших. До XII века каннада литература соз­да­ва­лась в основном ав­то­рами-джай­на­ми (cмотрите Джай­низм ). По­эты Пам­па, Пон­на и Ран­на (все X век) про­сла­ви­лись агио­гра­фическими по­эма­ми о джайн­ских ве­ро­учи­те­лях и пе­ре­ло­же­ния­ми сю­же­тов из «Ма­хаб­ха­ра­ты»; На­га­чан­д­ра (XI-XII века) из­ло­жил джайн­скую вер­сию «Ра­мая­ны». В XII веке воз­ник­ло ре­лигиозно-ре­фор­ма­тор­ское дви­же­ние ши­ва­ит­ско­го бхак­ти (ви­ра­шай­вы, или лин­гая­ты), по­ро­див­шее бо­га­тую ли­те­ра­ту­ру.

Один из глав­ных её жан­ров - ва­ча­на (буквально - ре­че­ние), крат­кое религиозно-фи­лософское «сти­хо­тво­ре­ние в про­зе», клас­сические об­раз­цы ко­то­ро­го пред­став­ле­ны в твор­че­ст­ве Ба­са­вы (его жиз­не­опи­са­ние соз­дал по­эт Ха­ри­ха­ра, XII век), Ма­ха­де­ви и Ал­ла­ма Праб­ху (чью жизнь опи­сал Ча­ма­ра­са, XIV век). В им­пе­рии Вид­жая­на­гар (XIV-XVII века) каннада литература раз­ви­ва­лась на­ря­ду с ли­те­ра­ту­ра­ми на сан­ск­ри­те , та­миль­ском и те­лу­гу. По­эт Ку­ма­равь­я­са (XIV-XV века) соз­дал пол­ное пе­ре­ло­же­ние «Ма­хаб­ха­ра­ты», Ку­ма­ра­валь­ми­ки (XV-XVI века) - «Ра­мая­ны»; по­эт-фи­ло­соф Нид­жа­гу­на Ши­вай­о­ги (XV-XVI века) со­че­тал уче­ние ши­ва­ит­ско­го бхак­ти с Ад­вай­та-ве­дан­той; Рат­на­ка­ра­вар­ни (XVI век) со­еди­нил идеи джай­низ­ма и по­эти­ку санскритского ка­вьи; Пу­ран­да­ра­да­са и Ка­на­ка­да­са (XVI век) тво­ри­ли в рус­ле виш­ну­ит­ско­го бхак­ти. Сар­вадж­ня (XVII век) про­сла­вил­ся ди­дак­тической по­эзи­ей. В XVIII-XIX веках тра­ди­ции каннада литературы со­хра­ня­лись в основном в княжестве Май­сур.

На­ча­ло но­вой каннада литературы от­но­сит­ся к XIX веку. Зна­чительную роль в её ста­нов­ле­нии сыг­ра­ло британское куль­тур­ное влия­ние, а так­же дея­тель­ность ев­ропейских мис­сио­не­ров, на­чав­ших кни­го­пе­ча­та­ние, осу­ще­ст­вив­ших пе­ре­вод Биб­лии (1823 год) и др. тек­стов. В конце XIX - начале XX веков поя­ви­лись га­зе­ты и жур­на­лы, в 1915 году уч­ре­ж­де­но Общество ли­те­ра­ту­ры кан­на­да. Под воз­дей­ст­ви­ем английской литературы (не­по­сред­ст­вен­но или че­рез по­сред­ни­че­ст­во ли­те­ра­тур бен­галь­ской и ма­рат­хи) про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние современной про­зы. Дви­же­ние за не­за­ви­си­мость, её об­ре­те­ние в 1947 году и соз­да­ние в 1956 году еди­но­го кан­нада­го­во­ря­ще­го шта­та (смотрите Кар­на­та­ка) бы­ли важ­ны­ми фак­то­ра­ми раз­ви­тия каннада литературы. Ряд ав­то­ров по­лу­чил все­ин­дий­ское и ме­ж­ду­народное при­зна­ние: по­эты Го­вин­да Пай, Д. Р. Бен­д­ре, Ку­вем­пу (соз­дав­ший современную вер­сию «Ра­мая­ны», 1950 год), по­эт и про­за­ик Мас­ти (ут­вер­див­ший в каннада литературе жан­ры рас­ска­за и по­вес­ти), пи­са­тель, по­эт, литературный кри­тик и ис­то­рик индийской литературы В. К. Го­как, про­за­ик У. Р. Аван­та­мур­ти.

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