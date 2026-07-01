КАННАДА

Каннада (kannad.a, из сочетания karu-nād.u, «черн(оземн)ая страна») — самоназвание этноса, населяющего штат Карнатака в Индии и говорящего на языке К. (вар. каннара, канарский язык; дравидийская семья языков).

Мужчины — каннадига (kannad.iga), женщины — каннадати (kannad.ati).

К., или канарезцы, — один из четырех крупных дравидийских этносов (см. Дравиды ), проживают также в соседних штатах Андхра-Прадеш, Махараштра, Тамилнад, Керала и Гоа. Общины К. есть в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Сингапуре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Число носителей языка К. приближается к 55 млн.

Первые поселения на территории нынешней Карнатаки известны со II тысячелетия до н. э. Эта страна упоминается в «Махабхарате» и грамматике Панини (V в. до н. э.). Первый письменный источник на К. (надписи из Халмиди) датируется 540 н. э. Собственное слоговое письмо К. сложилось около X в. и является вариантом письменности кадамба (IV в. н. э.), восходящей к южноиндийскому варианту письма брахми.

Литература на языке К. существует свыше 1600 лет. Выделяют 4 периода в развитии языка и культуры: «протодревний» (до VIII в.); древний (до XIII в.); средневековый (до середины XIX в.) и новый (с XIX в. до нашего времени).

Первый литературный текст — трактат об искусстве поэзии «Кавираджамарга» Амогхаварши Нрипатунги (ок. 850). Древняя поэтическая литература — в основном джайнская (Пампа, Понна и Ранна, X в.), с XII в. развивается шиваитская литература лингаятов (Басава, Акка Махадеви, Аллама Прабху), с XIV в. — поэзия вайшнава-бхакти (Пурандарадаса, Канакадаса, XVI в.).

Первая династия К. — Кадамбы (345—525) приняли джайнизм и первыми стали использовать язык К. в официальных документах. При Какустхавармане (435—455) их владения охватывали почти всю Карнатаку. Чалукьи из Бадами при Пулакешине II (609—642) основали первое на Декане крупное государство, охватывавшее территорию от р. Нарбада до р. Кавери (Махараштра, Андхра, Карнатака и часть Гуджарата ). Раштракуты правили в Зап. Декане более 200 лет (753—982). Расцвет государства Чалукьев Западных приходится на правление Викрамадитьи VI (1076—1126), завоевавшего почти весь Декан. После его смерти владения Чалукьев стали быстро сокращаться, чем воспользовались их вассалы Калачури. При Бидджале II Калачури его министр Басава (1106—1167) основал движение вира-шайвов (лингаятов), чьи приверженцы составляют сегодня значительную часть населения штата Карнатака и играют важную роль в экономической и политической жизни.

Наивысший имперский взлет К. был достигнут в период существования империи Виджаянагар (1336—1646), занимавшей весь юг Индии и достигшей пика политического и военного могущества при Деварайе II (1425—1446), предпринявшем завоевательные походы в Бирму и на Цейлон.

Далее Южн. Карнатака (территория княжества и затем штата Майсур, с середины XVIII в. до 1956) и Северная (исторически связана с Махараштрой, в колониальный период входила в Бомбейское президентство) развивались по-разному.

Последним периодом самостоятельного развития государственности К. стало княжество Майсур , где в 1761 в результате государственного переворота пришел к власти Хайдар Али . При нем и его сыне Типу Султане княжеству удавалось отстаивать свою независимость, однако по итогам четырех Англо-майсурских войн она была окончательно утрачена. Типу Султан погиб (1799), Майсур стал вассальным княжеством.

Штат Карнатака (название с 1973) образован 1 ноября 1956 с принятием Закона о реорганизации штатов на базе княжества Майсур. Население — 61,1 млн человек (2011). Столица — Бенгалуру (до 2006 — Бангалор, свыше 4 млн человек), крупный промышленный и научный центр, столица «Индийской кремниевой долины» и штаб-квартира Индийского национального космического агентства. ВВП штата — 200 млрд долл. США, темпы роста — 17 % (2016—2017) в год, ВВП на душу населения — 2300 долл. США.

Большинство населения штата — сельское (около 60 %), темпы роста ВВП и уровень грамотности (свыше 75 %) одни из самых высоких в Индии. Крупный центр высшего и особенно IT-образования.

Современные каннада — преимущественно индуисты (общины лингаятов), есть мусульманские и джайнские общины.

Лит.: Климина Е. М. Каннада язык // Языки мира. Дравидийские языки. М., 2013. С. 269—312; Алаев Л. Б. Южная Индия. Общинно-политический строй VI—XIII веков. М., 2011. С. 364—536; Nilakanta Sastri K. A. History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Delhi, 1973.