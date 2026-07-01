КАННАБИХ

КАННАБИХ - семья немецких музыкантов.

Мат­ти­ас Фран­циск (Мар­тин Франц) (около 1690 года - 12.10.1773 года, Ман­гейм?), флей­тист и ком­по­зи­тор. Иг­рал в ман­гейм­ском при­двор­ном ор­ке­ст­ре , со­чи­нял для флей­ты (сборник «Шесть со­нат для флей­ты и ба­са», опубликован в Па­ри­же в начале 1740-х годов).

Его сын Кри­сти­ан (Ио­ганн Кри­сти­ан) (кре­щён 28.12.1731 года, Ман­гейм - 20.01.1798 года, Франк­фурт-на-Май­не), ком­по­зи­тор, скри­пач и ди­ри­жёр. С 1744 года в ман­гейм­ском при­двор­ном ор­ке­ст­ре (сна­ча­ла скри­пач-уче­ник, с 1746 года уча­ст­ник). Учил­ся у Я. Ста­ми­ца, в начале 1750-х годов у Н. Йом­мел­ли в Ри­ме и Штут­гар­те. В Ми­ла­не по­зна­ко­мил­ся с му­зы­кой Дж. Сам­мар­ти­ни и др. В 1756 году вер­нул­ся в Ман­гейм, не позд­нее 1759 года стал кон­церт­мей­сте­ром при­двор­но­го ор­ке­ст­ра, со­чи­нял му­зы­ку для при­двор­ных кон­цер­тов и ба­ле­тов. С 1774 года ру­ко­во­ди­тель ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки при ман­гейм­ском дво­ре.

На­ря­ду с Я. Ста­ми­цем круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ман­гейм­ской шко­лы. В пе­ри­од 1759-1778 годов на­пи­сал свыше 50 сим­фо­ний (из­да­ны Х. Ри­ма­ном в се­рии «Denk­m ̈a­ler der Tonkunst in Bayern», 1902-1907 годы) и 20 ба­ле­тов. Рос­ту ев­ропейской из­вест­нос­ти К. Кан­на­би­ха спо­соб­ст­во­ва­ла пуб­ли­ка­ция в Па­ри­же в 1760-х годах бо­лее 40 его про­из­веде­ний. В 1778 году вме­сте с ман­гейм­ским дво­ром пе­ре­ехал в Мюн­хен, где воз­глав­лял объ­е­ди­нён­ный ор­кестр из ман­гейм­ских и мюн­хен­ских му­зы­кан­тов, ру­ко­во­дил опер­ны­ми по­ста­нов­ка­ми и еже­недель­ны­ми кон­цер­та­ми.

Ав­тор около 50 му­зы­каль­но-сце­нических про­из­ве­де­ний (в основном ба­ле­тов), около 80 сим­фо­ний (в т. ч. 2 кон­церт­ных сим­фо­ний), ря­да кон­цер­тов для ин­ст­ру­мен­тов (скрип­ки, флей­ты, кла­ви­ра) с ор­ке­ст­ром, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний (квар­те­ты, трио, ду­эты). Боль­шин­ст­во его про­из­ве­де­ний вы­дер­жа­но в ран­не­клас­сическом сти­ле, со­чи­не­ния мюн­хен­ско­го пе­рио­да (не ме­нее 18 сим­фо­ний, несколько ба­ле­тов, фортепианный кон­церт, му­зы­ка ме­ло­дра­мы «Элек­тра») по сти­лю близ­ки В. А. Мо­цар­ту , ко­то­рый вы­со­ко це­нил К. Кан­на­би­ха и был с ним дру­жен во вре­мя сво­его пре­бы­ва­ния в Ман­гей­ме; для его до­че­ри, ода­рён­ной пиа­ни­ст­ки Ро­зи­ны Кан­на­бих (1764 год - ?), Мо­царт со­чи­нил фортепианную со­на­ту C-dur K 309.

Cын Кри­стиа­на - Карл Ав­густ (1771-1806 годы), скри­пач и ком­по­зи­тор. Ра­бо­тал в Мюн­хе­не и Франк­фур­те-на-Май­не. Ав­тор опер-се­риа, скри­пич­ных кон­цер­тов, сим­фо­нии и др. со­чи­не­ний в клас­сическом сти­ле.

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