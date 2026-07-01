КАННАБИХ
КАННАБИХ - семья немецких музыкантов.
Маттиас Франциск (Мартин Франц) (около 1690 года - 12.10.1773 года, Мангейм?), флейтист и композитор. Играл в мангеймском придворном оркестре, сочинял для флейты (сборник «Шесть сонат для флейты и баса», опубликован в Париже в начале 1740-х годов).
Его сын Кристиан (Иоганн Кристиан) (крещён 28.12.1731 года, Мангейм - 20.01.1798 года, Франкфурт-на-Майне), композитор, скрипач и дирижёр. С 1744 года в мангеймском придворном оркестре (сначала скрипач-ученик, с 1746 года участник). Учился у Я. Стамица, в начале 1750-х годов у Н. Йоммелли в Риме и Штутгарте. В Милане познакомился с музыкой Дж. Саммартини и др. В 1756 году вернулся в Мангейм, не позднее 1759 года стал концертмейстером придворного оркестра, сочинял музыку для придворных концертов и балетов. С 1774 года руководитель инструментальной музыки при мангеймском дворе.
Наряду с Я. Стамицем крупнейший представитель мангеймской школы. В период 1759-1778 годов написал свыше 50 симфоний (изданы Х. Риманом в серии «Denkm ̈aler der Tonkunst in Bayern», 1902-1907 годы) и 20 балетов. Росту европейской известности К. Каннабиха способствовала публикация в Париже в 1760-х годах более 40 его произведений. В 1778 году вместе с мангеймским двором переехал в Мюнхен, где возглавлял объединённый оркестр из мангеймских и мюнхенских музыкантов, руководил оперными постановками и еженедельными концертами.
Автор около 50 музыкально-сценических произведений (в основном балетов), около 80 симфоний (в т. ч. 2 концертных симфоний), ряда концертов для инструментов (скрипки, флейты, клавира) с оркестром, камерно-инструментальных сочинений (квартеты, трио, дуэты). Большинство его произведений выдержано в раннеклассическом стиле, сочинения мюнхенского периода (не менее 18 симфоний, несколько балетов, фортепианный концерт, музыка мелодрамы «Электра») по стилю близки В. А. Моцарту, который высоко ценил К. Каннабиха и был с ним дружен во время своего пребывания в Мангейме; для его дочери, одарённой пианистки Розины Каннабих (1764 год - ?), Моцарт сочинил фортепианную сонату C-dur K 309.
Cын Кристиана - Карл Август (1771-1806 годы), скрипач и композитор. Работал в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Автор опер-сериа, скрипичных концертов, симфонии и др. сочинений в классическом стиле.