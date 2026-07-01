КАНКУН

КАНКУН - город в Мексике.

Население 654,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-вос­то­ке полуострова Юка­тан (центральная часть го­ро­да) и свя­зан­ном с ним мос­та­ми островом Кан­кун (дли­на около 21 км, ши­ри­на около 400 м; основной ку­рорт­ный рай­он - т. н. зо­на оте­лей). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (11,3 млн. пас­са­жи­ров в 2007 году; 2-е ме­сто в стра­не по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту по­сле аэро­пор­та Ме­хи­ко и 4-е ме­сто сре­ди аэ­ро­пор­тов Латинской Аме­ри­ки). Морское со­об­ще­ние с островом Мухе­рес (к се­ве­ру от Канкуна). При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт, один из круп­ней­ших в Мек­си­ке.

По­се­ле­ния в рай­оне современного Канкуна су­ще­ст­во­ва­ли с XVI века. В 1969 году поселок Кан­кун был вы­бран од­ним из при­ори­тет­ных цен­тров раз­ви­тия национальной ту­ри­стической ин­ду­ст­рии; официальной да­той ос­но­ва­ния го­ро­да счи­та­ет­ся 1970 год. Центр Канкуна име­ет пря­мо­уголь­ную пла­ни­ров­ку; в го­ро­де мно­го буль­ва­ров, современных транс­порт­ных раз­вя­зок. Сре­ди ву­зов - Тех­но­ло­гический университет (1997 год), Ка­риб­ский университет (2000 год); кам­пу­сы ря­да уни­вер­си­те­тов Мек­си­ки.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - ту­ризм и тес­но свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ный биз­нес и об­щественное пи­та­ние. В Канкуне на­счи­ты­ва­ет­ся около 140 оте­лей различного клас­са (в т. ч. гос­ти­ни­цы круп­ней­ших ме­ж­ду­народных се­тей: «Radisson», «Marriott», «Ritz-Carlton» и др.), около 380 рес­то­ра­нов; мно­го­численные тор­го­вые цен­тры, клу­бы и др. Бла­го­при­ят­ный тро­пи­че­ский мор­ской кли­мат спо­соб­ст­ву­ет прак­ти­че­ски круг­ло­го­дич­но­му ту­риз­му. Сред­не­го­до­вая температура 26,9 °С. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков 1100 мм, мак­си­мум при­хо­дит­ся на сен­тябрь - ок­тябрь (в этот же пе­ри­од ве­ли­ка ве­ро­ят­ность ура­га­нов: так, ура­га­ны Гил­берт, 1988 год, и Вил­ма, 2005 год, на­нес­ли зна­чительный ущерб городской ту­ри­стической ин­фра­струк­ту­ре). Мно­го­численных от­ды­хаю­щих при­вле­ка­ют окайм­лён­ные паль­ма­ми пес­ча­ные пля­жи, оби­лие ла­гун и ко­рал­ло­вых ри­фов (ин­те­рес­ны для лю­би­те­лей дай­вин­га и спор­тив­ной ры­бал­ки). Функ­цио­ни­ру­ют эко­ло­гические пар­ки «Шель-Ха» и «Шка­рет».

В рай­оне Канкуна - ар­хео­ло­гические зо­ны «Эль-Ме­ко» и «Руи­ны "Эль-Рей"» (свя­за­ны с куль­ту­рой майя ).

Иллюстрация:

Канкун. Ку­рорт­ный рай­он. Архив БРЭ.

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