КАНКУН
КАНКУН - город в Мексике.
Население 654,4 тыс. человек (2008 год). Расположен на северо-востоке полуострова Юкатан (центральная часть города) и связанном с ним мостами островом Канкун (длина около 21 км, ширина около 400 м; основной курортный район - т. н. зона отелей). Международный аэропорт (11,3 млн. пассажиров в 2007 году; 2-е место в стране по пассажирообороту после аэропорта Мехико и 4-е место среди аэропортов Латинской Америки). Морское сообщение с островом Мухерес (к северу от Канкуна). Приморский климатический курорт, один из крупнейших в Мексике.
Поселения в районе современного Канкуна существовали с XVI века. В 1969 году поселок Канкун был выбран одним из приоритетных центров развития национальной туристической индустрии; официальной датой основания города считается 1970 год. Центр Канкуна имеет прямоугольную планировку; в городе много бульваров, современных транспортных развязок. Среди вузов - Технологический университет (1997 год), Карибский университет (2000 год); кампусы ряда университетов Мексики.
Основа экономики - туризм и тесно связанные с ним гостиничный бизнес и общественное питание. В Канкуне насчитывается около 140 отелей различного класса (в т. ч. гостиницы крупнейших международных сетей: «Radisson», «Marriott», «Ritz-Carlton» и др.), около 380 ресторанов; многочисленные торговые центры, клубы и др. Благоприятный тропический морской климат способствует практически круглогодичному туризму. Среднегодовая температура 26,9 °С. Среднегодовое количество осадков 1100 мм, максимум приходится на сентябрь - октябрь (в этот же период велика вероятность ураганов: так, ураганы Гилберт, 1988 год, и Вилма, 2005 год, нанесли значительный ущерб городской туристической инфраструктуре). Многочисленных отдыхающих привлекают окаймлённые пальмами песчаные пляжи, обилие лагун и коралловых рифов (интересны для любителей дайвинга и спортивной рыбалки). Функционируют экологические парки «Шель-Ха» и «Шкарет».
В районе Канкуна - археологические зоны «Эль-Меко» и «Руины "Эль-Рей"» (связаны с культурой майя).
Иллюстрация:
Канкун. Курортный район. Архив БРЭ.