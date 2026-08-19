КАНКРИН ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ

КАНКРИН ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ - граф, российский государственный деятель.

Дво­ря­нин. Окон­чил Ма­где­бург­ский университет, по­лу­чив сте­пень доктора пра­ва (1794 год); изу­чал так­же фи­ло­со­фию, ес­тест­вен­ные нау­ки, эко­но­ми­ку, гор­ное, лес­ное и стро­ительное де­ло. В 1797 году прие­хал в Рос­сию и с 1800 года по­мо­гал от­цу в управ­ле­нии Ста­ро­рус­ским со­ле­ва­рен­ным за­во­дом. С 1803 года со­вет­ник От­де­ле­ния со­ля­ных дел Экс­пе­ди­ции государственного хо­зяй­ст­ва Министерства внутренних дел, в 1809-1811 годах ин­спек­тор иностранных ко­ло­ний в Санк-Пе­тербургской губернии, за­тем по­мощ­ник генерал-про­ви­ант­мей­сте­ра Во­енного департамента. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года генерал-ин­тен­дант 1-й Западной ар­мии (с апреля 1813 года - всей дей­ст­вую­щей российской ар­мии); уча­ст­во­вал в за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов. Генерал-ин­тен­дант при Главной квар­ти­ре 1-й ар­мии в Мо­ги­лёв­ской губернии (1815-1820 годах). Член Во­енного со­ве­та (1820 год), Государственного со­ве­та (1821 год), а так­же Комитета по со­став­ле­нию та­мо­жен­но­го та­ри­фа (1822 год). Се­на­тор (1823 год).

Министр фи­нан­сов (1823-1844 годы). По­кро­ви­тель­ст­во­вал раз­ви­тию отечественной промышленности и рас­про­стра­не­нию круп­но­го фаб­рич­но­го про­изводства, про­во­дил по­ли­ти­ку при­вле­че­ния за­пад­ных фаб­ри­кан­тов в Рос­сию с ка­пи­та­ла­ми, тех­но­ло­гия­ми и ру­ко­во­дя­щим пер­со­на­лом. Им бы­ли ини­ции­ро­ваны: пер­вый за­кон об уре­гу­ли­ро­ва­нии от­но­ше­ний ме­ж­ду вла­дель­ца­ми пред­при­ятий и на­ём­ны­ми ра­бо­чи­ми (1835 год); но­вый за­кон об ак­цио­нер­ных об­ще­ст­вах, за­кре­пив­ший раз­ре­ши­тель­ный по­ря­док их уч­ре­ж­де­ния (1836 год); по­ло­же­ние о ча­ст­ных зо­ло­тых про­мыс­лах в Си­би­ри (1838 год). Со­че­тая по­вы­ше­ние и по­ни­же­ние по­шлин на вво­зи­мые то­ва­ры с це­лью пе­ре­хо­да от за­пре­ти­тель­ной та­мо­жен­ной сис­те­мы (су­ще­ст­во­ва­ла со­глас­но та­ри­фу 1822 года) к ох­ра­ни­тель­ной, Канкрин несколько раз пе­ре­смат­ри­вал став­ки та­мо­жен­но­го об­ло­же­ния (1823, 1826, 1831, 1834, 1836 и 1843 годы).

Главным пре­об­ра­зо­ва­ни­ем Канкрина на по­сту министра фи­нан­сов бы­ла де­неж­ная ре­фор­ма (смотрите в статье Де­неж­ные ре­фор­мы ), ус­та­но­вив­шая в Рос­сии сис­те­му се­реб­ря­но­го мо­но­ме­тал­лиз­ма, т. е. раз­ме­на ас­сиг­на­ций на се­реб­ро; главной пла­тёж­ной мо­не­той ста­ла се­реб­ря­ная, мо­нет­ной еди­ни­цей - се­реб­ря­ный рубль.

По рас­по­ря­же­нию Канкрина (декабрь 1829 года) с 1830 года по­ни­же­ны став­ки по вкла­дам в ка­зён­ных кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ни­ях с 5 до 4% и сумм, взи­мае­мых по ссу­дам, - с 6 до 5%. По его ини­циа­ти­ве бы­ли от­кры­ты кон­то­ры Государственного ком­мерческого бан­ка в Кие­ве (1839 год), Ры­бин­ске (1841 год) и Харь­ко­ве (1843 год), а так­же пер­вые государственные сбе­ре­гательные кас­сы (1842 год) при Санкт-Пе­тербургской и Московской со­хран­ных каз­нах. При под­держ­ке Канкрина ос­но­ва­ны пер­вые стра­хо­вые об­ще­ст­ва: ог­не­во­го (1827 год) и лич­но­го (1835 год) стра­хо­ва­ния.

Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию тор­гов­ли: сни­зил на­лог на соль; от­ме­нил внутренние су­до­ход­ные сбо­ры (1823 год); по­ни­зил тор­го­вые по­шли­ны (1826 год); ут­вер­дил ус­тав ком­мерческих су­дов, ус­тав о век­се­лях и тор­го­вой не­со­стоя­тель­но­сти (оба 1832 год), ус­та­вы Пе­тер­бург­ско­го (1832 год), Мо­с­ков­ско­го (1837 год) и Ры­бин­ско­го (1842 год) бир­же­вых ко­ми­те­тов, пра­ви­ла ве­де­ния ку­печеских книг (1834 год), по­ло­же­ние о ме­рах и ве­сах (1842 год) и др. Канкриным бы­ла под­го­тов­ле­на гиль­дей­ская ре­фор­ма 1824 год, оп­ре­де­лив­шая пра­ва отечественных и иностранных куп­цов и раз­ре­шив­шая кре­сть­я­нам за­ни­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью на­ря­ду с ме­ща­на­ми и куп­ца­ми. При Департаменте ма­ну­фак­тур и внутренней тор­гов­ли Канкриным бы­ли уч­ре­ж­де­ны Ма­ну­фак­тур­ный (1828 год) и Ком­мер­че­ский (1829 год) со­ве­ты с от­де­ле­ния­ми в про­вин­ции.

В 1826, 1827 и 1832 годах по ини­циа­ти­ве Канкрина в свя­зи с рос­том не­дои­мок при­ня­ты по­ста­нов­ле­ния о различных льго­тах на­се­ле­нию в уп­ла­те ок­лад­ных сбо­ров, сло­же­но поч­ти 50% всех не­вы­пла­чен­ных на­ло­гов. Канкрин вос­ста­но­вил сис­те­му вин­ных от­ку­пов (1827 год), ввёл шос­сей­ный сбор (1834 год), ак­циз с та­ба­ка (1838 год), на­лог на за­гра­нич­ные пас­пор­та (1840 год), по­вы­сил гер­бо­вые сбо­ры (1841 год). Для по­кры­тия де­фи­ци­та государственного бюд­же­та он ис­поль­зо­вал сред­ст­ва ка­зён­ных бан­ков и при­бе­гал к зай­мам, что при­ве­ло к зна­чительному уве­ли­че­нию за­дол­жен­но­сти го­су­дар­ст­ва. Бы­ли по­лу­че­ны зай­мы в Ам­стер­да­ме: для по­кры­тия во­енных рас­хо­дов в свя­зи с русско-турецкой (1828-1829 годы) и русско-персидской (1826-1828 годы) вой­на­ми, рас­хо­дов на по­дав­ле­ние Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, для устранения бюд­жет­но­го де­фи­ци­та (1840 год), на строи­тель­ст­во Пе­тер­бург-Мо­с­ков­ской железной дороги (1842 и 1843 годы) (смотрите Государственный бюджет ). Не от­ри­цая по­ло­жительной ро­ли же­лез­ных до­рог в раз­ви­тии эко­но­ми­ки, Канкрин скеп­ти­че­ски от­но­сил­ся к уча­стию в их строи­тель­ст­ве ак­цио­нер­ных ком­па­ний, по­ла­гая, что это вы­зо­вет от­ток ка­пи­та­лов из др. от­рас­лей народного хо­зяй­ст­ва, а так­же по­ро­дит бир­же­вой ажио­таж и мас­со­вое ра­зо­ре­ние ак­цио­не­ров.

Боль­шое вни­ма­ние Канкрин уде­лял лес­но­му хо­зяй­ст­ву. В 1826 году при Департаменте государственных иму­ществ был уч­ре­ж­дён Учё­ный кабинет по лес­ной час­ти, вве­дён ин­сти­тут гу­берн­ских лес­ни­чих. По ини­циа­ти­ве Канкрина бы­ли соз­да­ны Общество для по­ощ­ре­ния лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1832 год), Ли­син­ское учеб­ное лес­ни­че­ст­во (1834 год).

Од­ной из сво­их за­дач на по­сту министра фи­нан­сов Канкрин счи­тал со­дей­ст­вие раз­ви­тию нау­ки, тех­ни­ки и об­ра­зо­ва­ния. По его пред­ло­же­нию был уч­ре­ж­дён Учё­ный кабинет при Департаменте гор­ных и со­ля­ных дел (1825 год), при­нят за­кон о при­ви­ле­ги­ях на изо­бре­те­ния (1833 год). При не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Канкрина ос­но­ва­ны: Санкт-Пе­тербургский тех­но­ло­гический институт (1828 год), Выс­ший ком­мерческий пан­си­он в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1839 год), мо­ре­ход­ные учи­ли­ща в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1829 год) и Херcоне (1834 год), шки­пер­ские кур­сы в Ар­хан­гель­ске и Ке­ми (1841 год). Канкрин убе­дил императора Ни­ко­лая I в не­об­хо­ди­мо­сти фи­нан­си­ро­ва­ния за счёт каз­ны на­учной экс­пе­ди­ции на Урал и Ал­тай А. Гум­больд­та и его со­труд­ни­ков Г. Ро­зе и К. Г. Эрен­бер­га (1829 год), во вре­мя ко­то­рой бы­ло опи­са­но ра­сте­ние, названное в честь Канкрина - кан­кри­ния. По ини­циа­ти­ве Канкрина на ка­зён­ные сред­ст­ва ста­ли из­да­вать­ся «Гор­ный жур­нал», «Жур­нал ма­ну­фак­тур и тор­гов­ли», «Ком­мер­че­ская га­зе­та» (все с 1825 года), «Лес­ной жур­нал» (с 1833 года), «Зем­ле­дель­че­ская га­зе­та» (с 1834 года), «Ма­ну­фак­тур­ные и гор­но­за­вод­ские из­ве­стия» (с 1839 года), жур­нал «Archiv für wissens­chaf­tliche Kunde von Russland» (с 1841 года).

Канкрин был сто­рон­ни­ком от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва . Он пред­ста­вил им­пе­ра­то­рам Алек­сан­д­ру I (в 1818 году) и Ни­ко­лаю I (в 1827 и 1836 годах) за­пис­ки о по­этап­ном ос­во­бо­ж­де­нии кре­сть­ян с зем­лёй за вы­куп, в ко­то­рых ре­ко­мен­до­вал для под­го­тов­ки и про­ве­де­ния ре­фор­мы при­влечь пред­ста­ви­те­лей всех со­сло­вий, в т. ч. са­мих кре­по­ст­ных кре­сть­ян. По мне­нию Канкрина, не­мед­лен­ная от­ме­на кре­по­ст­но­го пра­ва долж­на бы­ла при­вес­ти к ка­та­ст­ро­фе.

На­хо­дясь на по­сту министра фи­нан­сов, Канкрин од­но­вре­мен­но, в 1834-1844 годах, за­ни­мал долж­но­сти глав­но­управ­ляю­ще­го Кор­пу­сом гор­ных ин­же­не­ров и председателя Гор­но­го со­ве­та при Департаменте гор­ных и со­ля­ных дел. Уво­лен в от­став­ку по со­стоя­нию здо­ро­вья с ос­тав­ле­ни­ем чле­ном Государственного со­ве­та.

На­граж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1824 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1829 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1826 год), Святого Анд­рея Пер­во­зван­но­го (1832 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1834 год).

Иллюстрация:

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