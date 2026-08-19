КАНКРИН ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ
КАНКРИН ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ - граф, российский государственный деятель.
Дворянин. Окончил Магдебургский университет, получив степень доктора права (1794 год); изучал также философию, естественные науки, экономику, горное, лесное и строительное дело. В 1797 году приехал в Россию и с 1800 года помогал отцу в управлении Старорусским солеваренным заводом. С 1803 года советник Отделения соляных дел Экспедиции государственного хозяйства Министерства внутренних дел, в 1809-1811 годах инспектор иностранных колоний в Санк-Петербургской губернии, затем помощник генерал-провиантмейстера Военного департамента. Во время Отечественной войны 1812 года генерал-интендант 1-й Западной армии (с апреля 1813 года - всей действующей российской армии); участвовал в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. Генерал-интендант при Главной квартире 1-й армии в Могилёвской губернии (1815-1820 годах). Член Военного совета (1820 год), Государственного совета (1821 год), а также Комитета по составлению таможенного тарифа (1822 год). Сенатор (1823 год).
Министр финансов (1823-1844 годы). Покровительствовал развитию отечественной промышленности и распространению крупного фабричного производства, проводил политику привлечения западных фабрикантов в Россию с капиталами, технологиями и руководящим персоналом. Им были инициированы: первый закон об урегулировании отношений между владельцами предприятий и наёмными рабочими (1835 год); новый закон об акционерных обществах, закрепивший разрешительный порядок их учреждения (1836 год); положение о частных золотых промыслах в Сибири (1838 год). Сочетая повышение и понижение пошлин на ввозимые товары с целью перехода от запретительной таможенной системы (существовала согласно тарифу 1822 года) к охранительной, Канкрин несколько раз пересматривал ставки таможенного обложения (1823, 1826, 1831, 1834, 1836 и 1843 годы).
Главным преобразованием Канкрина на посту министра финансов была денежная реформа (смотрите в статье Денежные реформы), установившая в России систему серебряного монометаллизма, т. е. размена ассигнаций на серебро; главной платёжной монетой стала серебряная, монетной единицей - серебряный рубль.
По распоряжению Канкрина (декабрь 1829 года) с 1830 года понижены ставки по вкладам в казённых кредитных учреждениях с 5 до 4% и сумм, взимаемых по ссудам, - с 6 до 5%. По его инициативе были открыты конторы Государственного коммерческого банка в Киеве (1839 год), Рыбинске (1841 год) и Харькове (1843 год), а также первые государственные сберегательные кассы (1842 год) при Санкт-Петербургской и Московской сохранных казнах. При поддержке Канкрина основаны первые страховые общества: огневого (1827 год) и личного (1835 год) страхования.
Содействовал развитию торговли: снизил налог на соль; отменил внутренние судоходные сборы (1823 год); понизил торговые пошлины (1826 год); утвердил устав коммерческих судов, устав о векселях и торговой несостоятельности (оба 1832 год), уставы Петербургского (1832 год), Московского (1837 год) и Рыбинского (1842 год) биржевых комитетов, правила ведения купеческих книг (1834 год), положение о мерах и весах (1842 год) и др. Канкриным была подготовлена гильдейская реформа 1824 год, определившая права отечественных и иностранных купцов и разрешившая крестьянам заниматься предпринимательской деятельностью наряду с мещанами и купцами. При Департаменте мануфактур и внутренней торговли Канкриным были учреждены Мануфактурный (1828 год) и Коммерческий (1829 год) советы с отделениями в провинции.
В 1826, 1827 и 1832 годах по инициативе Канкрина в связи с ростом недоимок приняты постановления о различных льготах населению в уплате окладных сборов, сложено почти 50% всех невыплаченных налогов. Канкрин восстановил систему винных откупов (1827 год), ввёл шоссейный сбор (1834 год), акциз с табака (1838 год), налог на заграничные паспорта (1840 год), повысил гербовые сборы (1841 год). Для покрытия дефицита государственного бюджета он использовал средства казённых банков и прибегал к займам, что привело к значительному увеличению задолженности государства. Были получены займы в Амстердаме: для покрытия военных расходов в связи с русско-турецкой (1828-1829 годы) и русско-персидской (1826-1828 годы) войнами, расходов на подавление Польского восстания 1830-1831 годов, для устранения бюджетного дефицита (1840 год), на строительство Петербург-Московской железной дороги (1842 и 1843 годы) (смотрите Государственный бюджет). Не отрицая положительной роли железных дорог в развитии экономики, Канкрин скептически относился к участию в их строительстве акционерных компаний, полагая, что это вызовет отток капиталов из др. отраслей народного хозяйства, а также породит биржевой ажиотаж и массовое разорение акционеров.
Большое внимание Канкрин уделял лесному хозяйству. В 1826 году при Департаменте государственных имуществ был учреждён Учёный кабинет по лесной части, введён институт губернских лесничих. По инициативе Канкрина были созданы Общество для поощрения лесного хозяйства (1832 год), Лисинское учебное лесничество (1834 год).
Одной из своих задач на посту министра финансов Канкрин считал содействие развитию науки, техники и образования. По его предложению был учреждён Учёный кабинет при Департаменте горных и соляных дел (1825 год), принят закон о привилегиях на изобретения (1833 год). При непосредственном участии Канкрина основаны: Санкт-Петербургский технологический институт (1828 год), Высший коммерческий пансион в Санкт-Петербурге (1839 год), мореходные училища в Санкт-Петербурге (1829 год) и Херcоне (1834 год), шкиперские курсы в Архангельске и Кеми (1841 год). Канкрин убедил императора Николая I в необходимости финансирования за счёт казны научной экспедиции на Урал и Алтай А. Гумбольдта и его сотрудников Г. Розе и К. Г. Эренберга (1829 год), во время которой было описано растение, названное в честь Канкрина - канкриния. По инициативе Канкрина на казённые средства стали издаваться «Горный журнал», «Журнал мануфактур и торговли», «Коммерческая газета» (все с 1825 года), «Лесной журнал» (с 1833 года), «Земледельческая газета» (с 1834 года), «Мануфактурные и горнозаводские известия» (с 1839 года), журнал «Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland» (с 1841 года).
Канкрин был сторонником отмены крепостного права. Он представил императорам Александру I (в 1818 году) и Николаю I (в 1827 и 1836 годах) записки о поэтапном освобождении крестьян с землёй за выкуп, в которых рекомендовал для подготовки и проведения реформы привлечь представителей всех сословий, в т. ч. самих крепостных крестьян. По мнению Канкрина, немедленная отмена крепостного права должна была привести к катастрофе.
Находясь на посту министра финансов, Канкрин одновременно, в 1834-1844 годах, занимал должности главноуправляющего Корпусом горных инженеров и председателя Горного совета при Департаменте горных и соляных дел. Уволен в отставку по состоянию здоровья с оставлением членом Государственного совета.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1824 год, алмазными знаками к нему - 1829 год), Святого Владимира 1-й степени (1826 год), Святого Андрея Первозванного (1832 год, алмазными знаками к нему - 1834 год).
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