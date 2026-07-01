КАНИТЕЛЬ
КАНИТЕЛЬ - тонкая проволока круглого или ленточного сечения.
Используется как материал для обмотки струн (точнее, основы струны - т. н. керна) музыкальных инструментов с целью повышения прочности и гибкости струн. В XVIII-XIX веках канитель изготавливалась главным образом из серебра, меди, в дальнейшем - из алюминия, нержавеющей стали, никеля, вольфрама, титана и др. Одним из первых скрипачей, постоянно использовавших «витую» нижнюю струну («соль»), был Н. Паганини. Во 2-й половине XX века канитель стали обматывать и более высокие - тонкие струны, включая скрипичную струну «ми». Канителью обматывают и часть трости смычка в месте охвата её пальцами исполнителя.
Канитель применяют также в вышивке орнаментальных мотивов при оформлении одежд священнослужителей, офицерских мундиров, национальных костюмов и т. п. (техника такой вышивки также называется «канитель»).