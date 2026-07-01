КАНИТЕЛЬ

КАНИТЕЛЬ - тонкая проволока круглого или ленточного сечения.

Ис­поль­зу­ет­ся как ма­те­ри­ал для об­мот­ки струн (точ­нее, ос­но­вы стру­ны - т. н. кер­на) музыкальных ин­ст­ру­мен­тов с це­лью по­вы­ше­ния проч­но­сти и гиб­ко­сти струн. В XVIII-XIX веках канитель из­го­тав­ли­ва­лась главным образом из се­реб­ра, ме­ди, в даль­ней­шем - из алю­ми­ния, не­ржа­вею­щей ста­ли, ни­ке­ля, вольф­ра­ма, ти­та­на и др. Од­ним из пер­вых скри­па­чей, по­сто­ян­но ис­поль­зо­вав­ших «ви­тую» ниж­нюю стру­ну («соль»), был Н. Па­га­ни­ни . Во 2-й половине XX века канитель ста­ли об­ма­ты­вать и бо­лее вы­со­кие - тон­кие стру­ны, вклю­чая скри­пич­ную стру­ну «ми». Канителью об­ма­ты­ва­ют и часть тро­сти смыч­ка в мес­те ох­ва­та её паль­ца­ми ис­пол­ни­те­ля.

Канитель при­ме­ня­ют так­же в вы­шив­ке ор­на­мен­таль­ных мо­ти­вов при оформ­ле­нии одежд свя­щен­но­слу­жи­те­лей, офи­цер­ских мун­ди­ров, национальных кос­тю­мов и т. п. (тех­ни­ка та­кой вы­шив­ки так­же на­зы­ва­ет­ся «ка­ни­тель»).

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