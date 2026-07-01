КАНИШКА
КАНИШКА - царь Кушанского царства в 78-123 годах.
Подчинил почти всю Северную Индию до Каши (ныне Варанаси), по др. данным, до Магадхи на востоке и реки Нарбада на юге. После изгнания из Восточного Туркестана китайских войск присоединил эту территорию к своим владениям. Перенёс политический центр царства в Пурушапуру (ныне Пешавар). При Канишке начался процесс индианизации завоевателей-кушан.
Канишка известен в индийской исторической традиции как покровитель буддизма. Под его эгидой был проведён 4-й буддийский собор, установивший основы догматики северного буддизма (махаяны). Сам Канишка сделался одним из популярнейших героев буддийской литературы, где ему приписывается строительство храмов, покровительство монастырям и буддийским философам. Однако не исключено, что Канишка был не буддистом, а зороастрийцем. На монетах его времени попадаются изображения из индуистской, буддийской, греческой, зороастрийской и даже шумеро-эламской мифологических традиций. Правление Канишки совпадает с расцветом экономики и культуры Северной Индии и Средней Азии. Широкое развитие получила торговля с Китаем и Римской империей.