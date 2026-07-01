КАНИШКА

КАНИШКА - царь Кушанского царства в 78-123 годах.

Под­чи­нил поч­ти всю Северную Ин­дию до Ка­ши (ны­не Ва­ра­на­си), по др. дан­ным, до Ма­гад­хи на вос­то­ке и реки Нар­ба­да на юге. По­сле из­гна­ния из Восточного Тур­ке­ста­на китайских войск при­сое­ди­нил эту тер­ри­то­рию к сво­им вла­де­ни­ям. Пе­ре­нёс по­ли­тический центр цар­ст­ва в Пу­ру­ша­пу­ру (ны­не Пе­ша­вар). При Канишке на­чал­ся про­цесс ин­диа­ни­за­ции за­вое­ва­те­лей-ку­шан.

Канишка из­вес­тен в индийской ис­то­рической тра­ди­ции как по­кро­ви­тель буд­диз­ма . Под его эги­дой был про­ве­дён 4-й буд­дий­ский со­бор, ус­та­но­вив­ший ос­но­вы дог­ма­ти­ки северного буд­диз­ма (ма­хая­ны). Сам Канишка сде­лал­ся од­ним из по­пу­ляр­ней­ших ге­ро­ев буд­дий­ской литературы, где ему при­пи­сы­ва­ет­ся строи­тель­ст­во хра­мов, по­кро­ви­тель­ст­во мо­на­сты­рям и буд­дий­ским фи­ло­со­фам. Од­на­ко не ис­клю­че­но, что Канишка был не буд­ди­стом, а зо­роа­ст­рий­цем. На мо­не­тах его вре­ме­ни по­па­да­ются изо­бра­же­ния из ин­дуи­ст­ской , буд­дий­ской, греческой, зо­роа­ст­рий­ской и да­же шу­ме­ро-элам­ской ми­фо­ло­гических тра­ди­ций. Прав­ле­ние Канишки сов­па­да­ет с рас­цве­том эко­но­ми­ки и куль­ту­ры Северной Ин­дии и Средней Азии. Ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чи­ла тор­гов­ля с Ки­та­ем и Римской им­пе­ри­ей.

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