КАНИШ
КАНИШ - древний анатолийский город и торговая колония (Малая Азия).
Город Каниш был основан как крепость в III-м тысячелетии до н. э. дохеттским населением, возможно хаттами. «Карум» Каниш существовал с 1-й половины XX по середину XVIII веков до н. э. как торговое поселение, основанное купцами из города Ашшур. С течением времени в нём поселились и также вели торговлю аморейские торговцы из Северной Сирии, хурриты, в меньшем количестве - хетты. «Карум» ъ
Каниш приобрёл положение международного торгового объединения и стал контролировать менее масштабные торговые поселения в Пурусханде и Хаттусасе. По письменным свидетельствам, существовало ещё 8 «карумов», пока не найденных археологами. Главный торговый путь соединял «карум» Каниш с Ашшуром и территорией Ассирии. Кроме «карумов» существовали «подсобные» и подчинённые им «вабартумы» (торговые станы) в зоне торговли (один из них обнаружен в Алишаре). Торговля осуществлялась караванным путём. Товары доставлялись в торговые точки на вьючных животных - чёрных дамасских ослах, которые считались самыми выносливыми. Из Каниша вывозили в основном золото, серебро и медь, а ввозили из Ассирии шерстяные и льняные ткани, одежду и олово.
Город Каниш обеспечивал военную защиту «карума», получал от него необходимые торговые поставки, пошлины, пресекал контрабанду и по вопросам торгового регулирования мог вмешиваться в дела «карума». Торговая община «карума» имела своё самоуправление (совет старейшин и «устав ассир. торговой колонии») и, кроме того, подчинялась Совету города Ашшур, своей метрополии. В «каруме» значительное положение занимали «торговые дома», например купца Пушукена. Торговые операции оформлялись документально, о чём свидетельствуют найденные при раскопках руин «карума» Каниш клинописные глиняные таблички на староассирийском диалекте аккадского языка, помеченные личными печатями и представляющие собой разнообразные торговые контракты, договоры займа/кредита, залога и т. д., административные документы и переписку, которые хранились в домовых архивах в глиняных или плетёных ёмкостях.
Найденные местными жителями и купленные антикварами в 1980-х годах глиняные таблички из «карума» Каниш получили в науке название «каппадокийские таблички» (по античному названию восточной Анатолии - Каппадокия). Ашшурским торговцам принадлежат около 500 глиняных табличек, часть из них ещё не опубликована. В XVIII веке до н. э. на город и «карум» Каниш не раз нападали враги, по всей вероятности хетты. Правитель города Куссара Питхана нанёс существенные разрушения Канишу, и пожары довершили их.
«Карум» Каниш был покинут обитателями. В связи с борьбой за гегемонию между анатолийскими городами-государствами торговые взаимоотношения между ними нарушились. К тому же торговые сообщения с Ашшуром прервались из-за расширения на север Вавилонского царства при Хаммурапи, а затем свой сюзеренитет над Ассирией установило новое государство - Митанни. Сын Питханы Аниттас захватил город (как сообщает он в своей надписи, не нанеся ему ущерба). Город в его тексте фигурирует уже под хеттским названием «Неса». Аниттас сделал его своей резиденцией и столицей Хеттского царства в конце XVIII - начале XVII веков до н. э. Значимость Несы была такова, что хетты, жившие в центральной части Анатолии, стали именовать себя неситами, а язык - несийским или неситским. Хотя при Хаттусилисе I (2-я половина XVII века) столица была перенесена в Хаттусас, Неса продолжала существовать в составе Хеттского царства вплоть до его гибели в XII веке до н. э.