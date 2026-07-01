КАНИШ

КАНИШ - древний анатолийский город и торговая колония (Малая Азия).

Го­род Каниш был ос­но­ван как кре­пость в III-м тысячелетии до н. э. до­хетт­ским на­се­ле­ни­ем, воз­мож­но хат­та­ми. «Ка­рум» Каниш су­ще­ст­во­вал с 1-й половины XX по середину XVIII веков до н. э. как тор­го­вое по­се­ле­ние , ос­но­ван­ное куп­ца­ми из города Аш­шур. С те­че­ни­ем вре­ме­ни в нём по­се­ли­лись и так­же ве­ли тор­гов­лю амо­рей­ские тор­гов­цы из Северной Си­рии, хур­ри­ты, в мень­шем ко­ли­че­ст­ве - хет­ты. «Ка­рум» ъ

Каниш при­об­рёл по­ло­же­ние ме­ж­ду­народного тор­го­во­го объ­е­ди­не­ния и стал кон­тро­ли­ро­вать ме­нее мас­штаб­ные тор­го­вые по­се­ле­ния в Пу­рус­хан­де и Хат­ту­са­се. По письменным сви­де­тель­ст­вам, су­ще­ст­во­ва­ло ещё 8 «ка­ру­мов», по­ка не най­ден­ных ар­хео­ло­га­ми. Главный тор­го­вый путь со­еди­нял «ка­рум» Каниш с Аш­шу­ром и тер­ри­то­ри­ей Ас­си­рии. Кро­ме «ка­ру­мов» су­ще­ст­во­ва­ли «под­соб­ные» и под­чи­нён­ные им «ва­бар­ту­мы» (тор­го­вые ста­ны) в зо­не тор­гов­ли (один из них об­на­ру­жен в Али­ша­ре). Тор­гов­ля осу­ще­ст­в­ля­лась ка­ра­ван­ным пу­тём. То­ва­ры дос­тав­ля­лись в тор­го­вые точ­ки на вьюч­ных жи­вот­ных - чёр­ных да­мас­ских ос­лах, ко­то­рые счи­та­лись са­мы­ми вы­нос­ли­вы­ми. Из Каниша вы­во­зи­ли в основном зо­ло­то, се­реб­ро и медь, а вво­зи­ли из Ас­си­рии шер­стя­ные и льня­ные тка­ни, оде­ж­ду и оло­во.

Го­род Каниш обес­пе­чи­вал во­енную за­щи­ту «ка­ру­ма», по­лу­чал от не­го не­об­хо­ди­мые тор­го­вые по­став­ки, по­шли­ны, пре­се­кал кон­тра­бан­ду и по во­про­сам тор­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния мог вме­ши­вать­ся в де­ла «ка­ру­ма». Тор­го­вая об­щи­на «ка­ру­ма» име­ла своё са­мо­управ­ле­ние (со­вет ста­рей­шин и «ус­тав ас­сир. тор­го­вой ко­ло­нии») и, кро­ме то­го, под­чи­ня­лась Со­ве­ту города Аш­шур, сво­ей мет­ро­по­лии. В «ка­ру­ме» зна­чительное по­ло­же­ние за­ни­ма­ли «тор­го­вые до­ма», например куп­ца Пу­шу­ке­на. Тор­го­вые опе­ра­ции оформ­ля­лись до­ку­мен­таль­но, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют най­ден­ные при рас­коп­ках ру­ин «ка­ру­ма» Каниш кли­но­пис­ные гли­ня­ные таб­лич­ки на ста­ро­ас­си­рий­ском диа­лек­те ак­кад­ско­го языка, по­ме­чен­ные лич­ны­ми пе­ча­тя­ми и пред­став­ляю­щие со­бой раз­но­об­раз­ные тор­го­вые кон­трак­ты, до­го­во­ры зай­ма/кре­ди­та, за­ло­га и т. д., административные до­ку­мен­ты и пе­ре­пис­ку, ко­то­рые хра­ни­лись в до­мо­вых ар­хи­вах в гли­ня­ных или пле­тё­ных ём­ко­стях.

Най­ден­ные ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми и ку­п­лен­ные ан­тик­ва­ра­ми в 1980-х годах гли­ня­ные таб­лич­ки из «ка­ру­ма» Каниш по­лу­чи­ли в нау­ке название «кап­па­до­кий­ские таб­лич­ки» (по ан­тич­но­му названию восточной Ана­то­лии - Кап­па­до­кия). Аш­шур­ским тор­гов­цам при­над­ле­жат около 500 гли­ня­ных таб­ли­чек, часть из них ещё не опуб­ли­ко­ва­на. В XVIII веке до н. э. на го­род и «ка­рум» Каниш не раз на­па­да­ли вра­ги, по всей ве­роят­но­сти хет­ты. Пра­ви­тель города Кус­са­ра Пит­ха­на на­нёс су­ще­ст­вен­ные раз­ру­ше­ния Канишу, и по­жа­ры до­вер­ши­ли их.

«Ка­рум» Каниш был по­ки­нут оби­та­те­ля­ми. В свя­зи с борь­бой за ге­ге­мо­нию ме­ж­ду ана­то­лий­ски­ми го­ро­да­ми-го­су­дар­ст­ва­ми тор­го­вые взаи­мо­от­но­ше­ния ме­ж­ду ни­ми на­ру­ши­лись. К то­му же тор­го­вые со­об­ще­ния с Аш­шу­ром пре­рва­лись из-за рас­ши­ре­ния на се­вер Ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва при Хам­му­ра­пи, а за­тем свой сю­зе­ре­ни­тет над Ас­си­ри­ей ус­та­но­ви­ло но­вое го­су­дар­ст­во - Ми­тан­ни. Сын Пит­ха­ны Анит­тас за­хва­тил го­род (как со­об­ща­ет он в сво­ей над­пи­си, не на­не­ся ему ущер­ба). Го­род в его тек­сте фи­гу­ри­ру­ет уже под хетт­ским названием «Не­са». Анит­тас сде­лал его сво­ей ре­зи­ден­ци­ей и сто­ли­цей Хетт­ско­го цар­ст­ва в конце XVIII - начале XVII веков до н. э. Зна­чи­мость Не­сы бы­ла та­ко­ва, что хет­ты, жив­шие в центральной час­ти Ана­то­лии, ста­ли име­но­вать се­бя не­си­та­ми, а язык - не­сий­ским или не­сит­ским. Хо­тя при Хат­ту­си­ли­се I (2-я половина XVII века) сто­ли­ца бы­ла пе­ре­не­се­на в Хат­ту­сас, Не­са про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать в со­ста­ве Хетт­ско­го цар­ст­ва вплоть до его ги­бе­ли в XII веке до н. э.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)