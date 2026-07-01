КАНИЛЬЯ МАРИЯ

КАНИЛЬЯ МАРИЯ - итальянская певица.

Учи­лась в Не­апо­ли­тан­ской консерватории у П. А. Ро­ке. Де­бю­ти­ро­ва­ла на опер­ной сце­не в 1930 году в Ту­ри­не (Хри­зоте­ми­да в «Элек­тре» Р. Штрау­са). Пе­ла во мно­гих те­ат­рах Ита­лии (в 1931-1943, 1948-1951 годах ре­гу­ляр­но в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» ), га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Бу­энос-Ай­ре­се (1937 год), Лон­до­не («Ко­вент-Гар­ден», 1937 год), Нью-Йор­ке («Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра», 1938-1939 годы) и др.

Ос­нов­ное ам­п­луа - ли­ри­ко-дра­ма­тическая ге­рои­ня в ро­ман­тической опе­ре XIX века. Сре­ди луч­ших пар­тий: Аи­да, Дез­де­мо­на, Али­са Форд, Ле­о­но­ра («Аида», «Отел­ло», «Фаль­стаф», «Си­ла судь­бы» Дж. Вер­ди), Мар­га­ри­та («Ме­фи­сто­фель» А. Бой­то, «Фа­уст» Ш. Гу­но), Мад­лен («Ан­д­ре Ше­нье» У. Джор­да­но), Тос­ка (од­но­именная опе­ра Дж. Пуч­чи­ни). Со­хра­ни­лись ау­дио­за­пи­си конца 1930-1940-х годов, сре­ди них - Ре­к­ви­ем Вер­ди (ди­ри­жёр Т. Се­ра­фин, 1939 год).