КАНИЛЬЯ МАРИЯ
КАНИЛЬЯ МАРИЯ - итальянская певица.
Училась в Неаполитанской консерватории у П. А. Роке. Дебютировала на оперной сцене в 1930 году в Турине (Хризотемида в «Электре» Р. Штрауса). Пела во многих театрах Италии (в 1931-1943, 1948-1951 годах регулярно в миланском театре «Ла Скала»), гастролировала в Буэнос-Айресе (1937 год), Лондоне («Ковент-Гарден», 1937 год), Нью-Йорке («Метрополитен-опера», 1938-1939 годы) и др.
Основное амплуа - лирико-драматическая героиня в романтической опере XIX века. Среди лучших партий: Аида, Дездемона, Алиса Форд, Леонора («Аида», «Отелло», «Фальстаф», «Сила судьбы» Дж. Верди), Маргарита («Мефистофель» А. Бойто, «Фауст» Ш. Гуно), Мадлен («Андре Шенье» У. Джордано), Тоска (одноименная опера Дж. Пуччини). Сохранились аудиозаписи конца 1930-1940-х годов, среди них - Реквием Верди (дирижёр Т. Серафин, 1939 год).